Утрата дня: кто сегодня умер 14 ноября

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепено память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 14 ноября.

Армен Джигарханян — актер, 4 года со дня смерти

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Армен Джигарханян — один из самых известных актеров советского и российского кино.

Будущий актер родился 3 октября 1935 года в Армении. Его воспитанием занималась только мать, так как родной отец Джигарханяна сразу после рождения сына ушел из семьи. В школьные годы у юноши появилось желание стать актером. После окончания школы он отправился покорять Москву. Однако первая попытка поступления в столичный театральный вуз закончилась провалом. После неудачи Армен Джигарханян вернулся на родину и решил попробовать стать студентом Ереванского художественно-театрального института. Там характерного юношу заметили и зачислили на актерский курс.

Дебютной работой Джигарханяна в театре стала роль в пьесе В. Гусева «Иван Рыбаков». В Ереванском русском драматическом театре имени Станиславского Армен Джигарханян прослужил около десяти лет, а затем получил приглашение от режиссера Анатолия Эфроса в московский театр имени В. Маяковского, где проработал почти три десятилетия. Несмотря на то что в 1996-м Джигарханян покинул труппу, он продолжил играть в антрепризах других театров.

Кинодебют артиста состоялся в 1960-м в фильме «Овал». Но всенародная слава пришла к нему после роли в картине «Здравствуй, это я!». Как только кино вышло на широкие экраны, режиссеры завалили Джигарханяна предложениями о съемках. Талантливый артист сыграл в кино более 250-ти разноплановых ролей в лучших фильмах советского кинематографа.

Кроме карьеры актера, Джигарханян стал еще и прекрасным наставником для своих студентов. С 1991-го он преподавал актерское мастерство во ВГИКе (Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии имени С. А. Герасимова), а в 1996-м основал свой собственный театр.

Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года в Москве после тяжелой болезни.

Александр Невский — князь, 761 год со дня смерти

www.globallookpress.com/MFA Russia

Александр Невский — князь Новгородский, великий князь Владимирский, выдающийся полководец и святой Русской православной церкви.

Он родился 13 мая 1221 года в небольшом городе Переславль-Залесский. Его отцом был князь Ярослав Всеволодович.

Посвящение Невского в воины состоялось в 1225-м. А уже в 1228-м его вместе со старшим братом перевезли в Новгород. Там они получили титул княжичей новгородских земель. После того как Ярослав покинул город, Александр Невский стал сам осуществлять защиту от нападения врагов.

В июле 1240-го искусный полководец осуществил нападение на шведов и одержал феноменальную победу в Невской битве. После этого сражения он и получил звучное прозвище «Невский».

Отец молодого князя скончался в 1247-м, и Александр Невский стал полноправным правителем всей русской земли. В те времена Киев был разорен после татарского нашествия, и князь принял решение жить в Новгороде. Шесть лет он вел бои и отражал атаки врагов, но все же покинул город и отправился во Владимир.

Полководец скончался 14 ноября 1263 года. Его тело погребли в Рождественском монастыре во Владимире. Однако после приказа, сделанного Петром I, мощи Невского были перенесены в Санкт-Петербург, в Александро-Невский монастырь.

Готфрид Лейбниц — математик, 308 лет со дня рождения

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Готфрид Вильгельм Лейбниц — известный немецкий философ, математик, изобретатель, основатель и первый руководитель Берлинской Академии наук.

Готфрид Вильгельм Лейбниц появился на свет 1 июля 1646 года в семье профессора Лейпцигского университета Фридриха Лейбница. Когда мальчику исполнилось 8 лет, его отец, обладатель обширной библиотеки, скончался. Книги, собранные родителем, оказали значительное влияние на формирование интереса юного мечтателя к наукам и языкам.

С раннего возраста Лейбниц самостоятельно овладел латинским и греческим. Учебу он продолжал в Лейпцигском и Йенском университетах. Уже в молодые годы его знания и ораторские способности привлекли внимание и восхищение окружающих. В ноябре 1666-го в Нюрнбергском университете он успешно защитил диссертацию на получение докторской степени в области права.

Лейбниц был выдающимся мыслителем своего времени, внесшим вклад в развитие логики, математического анализа и философии. Его работы, включая «О комбинаторном искусстве» и «Рассуждение о метафизике», стали основополагающими. Он также создал свою версию вычислительной машины, значительно превосходившую устройство Паскаля.

В 1697-м Лейбниц встретился с Петром I, что привело к созданию Академии наук в Петербурге. В 1700-м он основал это учебное заведение и стал его первым президентом, а также был избран иностранным членом Парижской Академии наук.

Скончался Готфрид Лейбниц 14 ноября 1716 года в Германии.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель — философ, 194 года со дня смерти

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Георг Вильгельм Фридрих Гегель — гениальный немецкий философ и создатель системы абсолютного идеализма.

Он появился на свет 27 августа 1770 года в Штутгарте. Ему было суждено стать значимой фигурой в истории философии. Отец Гегеля, не принадлежавший к простому народу, занимал должность секретаря в казначействе при дворе герцога Вюртемберга. Благодаря такому происхождению мальчику открылись двери к получению первоклассного образования. Мальчик занимался с преподавателями на дому.

После успешного завершения гимназии в 1788-м Гегель продолжил обучение на теологических и философских курсах в семинарии при Тюбингемском университете. В результате он написал и защитил свою диссертацию.

Получив степень магистра в области философии, Гегель, однако, проявлял особый интерес к теологии, хотя его взгляд на церковь и религиозные обряды был в большей степени критическим.

Покинув стены университета, молодой человек решил не зависеть от отца и начал зарабатывать самостоятельно, проводя частные уроки в семьях обеспеченных немцев. Это занятие не отнимало у него много времени, что позволяло заниматься собственными трудами и научными изысканиями.

Философ обосновал законы диалектики и выдел из них три основных: закон перехода количественных изменений в качественные, закон отрицания, закон единства и борьбы противоположностей. А также ученым был сформулирован вывод о том, что развитие всегда происходит по спирали.

Гегель скончался 14 ноября 1830 после тяжелой болезни.