Утрата дня: кто сегодня умер 15 ноября

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепено память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 15 ноября.

Лев Борисов — актер, 13 лет со дня смерти

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Лев Борисов — известный советский и российский актер. Широкому зрителю известен по роли Антибиотика в детективно-криминальном сериале «Бандитский Петербург».

Будущий артист родился 8 декабря 1933 года в небольшом городе Плес Ивановской области. Как и старший брат Олег Борисов, Лев мечтал стать знаменитым актером. Несмотря на то что родители были против такого решения младшего сына, Лев отправился в Москву и поступил в театральное училище имени Б. В. Щукина.

После окончания учебного заведения Лев Борисов много играл в театре и снимался в кино. Среди самых известных фильмов с участием актера такие, как «Аттестат зрелости», «Высота», «Баллада о солдате», «Судьба человека», «И снова Анискин», «Демидовы» и другие. Но самой яркой работой за всю его актерскую карьеру стала роль Антибиотика в сериале «Бандитский Петербург», в котором Борисов снялся уже в зрелом возрасте.

Несмотря на всенародную популярность, после детективно-криминального сериала Лев Борисов стал все реже появляться на экранах. Большую часть времени в последние годы жизни он уделял театру.

Лев Борисов умер 15 ноября 2011 года после продолжительной болезни.

Ян Амос Коменский, педагог — 354 года со дня смерти

ТАСС

Ян Амос Коменский — великий педагог и основоположник научной педагогики.

Выдающийся чешский педагог родился 28 марта 1592 года в Южной Моравии в семье протестантов. Он получил начальное образование в братской школе, а после кончины отца продолжил учебу в Латинской школе и Херборнской академии.

Во время обучения в Гейдельбергском университете он начал работу над энциклопедией «Театр всех вещей» и полным словарем чешского языка.

Как учитель в братской школе педагог начал создавать дидактическое произведение, но, столкнувшись с преследованиями католиков, эмигрировал в Польшу. Там он преподавал в гимназии и продолжал разрабатывать «Великую дидактику». Коменский стал автором множества учебников по языкам, физике и астрономии, а также руководства по воспитанию детей «Материнская школа».

В 1650-м он организовал школьное дело в Венгрии, стараясь создать новый тип учебного заведения с семилетним обучением и отдельными классами, с собственными учителями и учебниками, но смог реализовать лишь три из запланированных семи классов.

Коменский стремился сделать обучение более увлекательным, используя особые методы. Он написал первый в мире иллюстрированный учебник «Мир чувственных вещей в картинках», который долгое время использовался в обучении. В последние годы жизни Коменский проживал в Амстердаме.

Коменский умер 15 ноября 1670 года.

Кристоф Виллибальд Глюк — композитор, 237 лет со дня смерти

ТАСС

Кристоф Глюк — выдающийся австрийский композитор, один из главнейших представителей музыкального классицизма.

Он появился на свет 2 июля 1714 года в доме лесничего в Баварии. Позже его семья переехала в Чехию. С 1726-го он начал свое образование в иезуитской школе Комотау, где изучал теологию и древние языки, а также осваивал игру на клавире, органе и виолончели.

В 1732-м поступил в Пражский университет, продолжая активно заниматься музыкой под руководством известного композитора Богуслава Черногорского. В 1735-м Глюк переехал в Вену, а затем в Милан, где учился у именитого итальянского композитора и дирижера Саммартини.

В 1741-м в Милане он поставил свою первую оперу «Артаксеркс», которая пользовалась большим успехом и принесла ему известность в Италии, где он поставил еще несколько опер.

В 1745-м композитор направился в Лондон и создал несколько опер для английской публики, а через год начал путешествовать по европейским городам. С 1752-го он осел в Вене, где занял пост концертмейстера, а позднее капельмейстера при княжеском дворе.

Наиболее значительными его произведениями стали балет «Дон Жуан», созданный совместно с хореографом Анджолини, и опера «Орфей и Эвридика», которая считается одной из ярчайших реформаторских опер Глюка.

Композитор создал более 50 итальянских и французских опер и балетов, последней из которых была «Нарцисс и Эхо».

Наследие Глюка имеет огромное значение: без него не было бы ни оперного, ни камерно-симфонического творчества позднего Моцарта, а также ораториального искусства позднего Гайдна.

Кристоф Глюк умер 15 ноября 1787 года в Австрии.

Иван Михайлович Сеченов — физиолог, 119 лет со дня смерти

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Иван Сеченов — гениальный русский ученый, физиолог и естествоиспытатель.

Будущий ученый появился на свет 13 августа 1829 года в Нижегородской области. Окончив Главное инженерное училище в Санкт-Петербурге, он решил продолжить образование и поступил на медицинский факультет Московского университета.

С 1856-го Сеченов начал активно работать в разных лабораториях, и уже к 1860-му он смог встать во главе кафедры физиологии в одном из самых престижных учебных заведений Северной столицы. В Петербургской академии талантливый естествоиспытатель создал одну из первых физиологических лабораторий в нашей стране.

Одним из главных трудов ученого стал «Рефлексы головного мозга», написанный Сеченовым в 1863-м. Выдающийся ученый смог доказать, что в основе каждого из физических явлений лежит целый ряд физиологических процессов, каждый из которых может быть изучен лишь при помощи объективных методов.

Иван Сеченов обосновал и открыл целый ряд явлений и одним из первых ученых в России начал исследовать дыхательную функцию крови. Науке выдающийся гений русской физиологии посвятил всю свою жизнь.

Иван Сеченов умер 15 ноября 1905 года.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк — писатель, 112 лет со дня смерти

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Дмитрий Мамин-Сибиряк — талантливый русский писатель. Из-под пера прозаика вышли одни из лучших произведений русской литературы об освоении Сибири.

Будущий писатель родился 6 ноября 1852 года в Пермской губернии. Отец мальчика был священником, и потому Дмитрий с детства начал обучаться в духовном училище. Но интересы юноши значительно изменились к 1872-му, и он принял решение стать врачом и поступил на ветеринарное отделение медико-хирургического факультета в Санкт-Петербурге. Однако Мамин-Сибиряк быстро остыл к будущей профессии и перевелся на юридический факультет того же университета. Но образование ему так и не довелось завершить. Денег на обучение у семьи не хватило, и Мамин-Сибиряк вернулся домой.

Последующие годы жизни Дмитрий посвятил изучению богатого фольклорного наследия родных мест и начал писать небольшие очерки о жизни в Сибири. Произведения молодого писателя сразу же полюбились читателям, и их начали печатать в московской газете «Русские ведомости».

Мамин-Сибиряк много и плодотворно работал. Героями произведений писателя становились простые жители Сибири. Наиболее известными произведениям автора стали «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Дикое счастье», цикл рассказов «Уральские рассказы» и сказки для детей «Серая шейка», «Зарницы» и «Аленушкины сказки».

Обретя всенародную славу, Дмитрий Мамин-Сибиряк принял решение навсегда переехать с Урала в Санкт-Петербург. Там же он и умер 15 ноября 1912 года.

Жан Габен — французский актер, 48 лет со дня смерти

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Жан Габен — один из величайших французских актеров, лауреат одних из самых престижных кинематографических премий — Венецианского и Берлинского кинофестивалей и Национальной премии Франции «Сезар».

Талантливый артист родился 17 мая 1904 года в Париже. Свою первую роль в кино Габен исполнил в 19-ти летнем возрасте в музыкальном фильме «Фоли-Бержер». Вернувшись со службы в армии, яркий молодой человек решил стать профессиональным актером. После работы в Парижском кабаре Мулен-Руж пластичного актера заметили и пригласили на службу в драматический театр. С 1928-го Жан Габен сыграл небольшие роли в двух немых фильмах. А уже к 1930-му актер начал сниматься в звуковых фильмах.

Известность пришла к актеру в 1934-м, после выхода на экраны драматического фильма «Мария Шапделен» где он сыграл главную роль. После этой картины многие режиссеры мечтали о работе с Габеном.

Но звездой мирового кино он стал после фильма «У стен Малапаги» в 1949-м. Эта картина получила «Оскара». В последующие годы актер также много снимался.

Жан Габен скоропостижно умер 15 ноября 1976 года. Причиной смерти стал сердечный приступ.