Утрата дня 24 ноября: кто сегодня умер

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепенно память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 24 ноября.

Виктор Тихонов — хоккеист и тренер, умер 10 лет назад

© РИА Новости/Дмитрий Донской

Советский хоккеист и тренер, трижды приводивший сборную СССР и Объединенную команду к олимпийскому чемпионству и восемь раз к званию чемпионов мира, родился 4 июня 1930 года.

Начал карьеру спортсмена еще в дворовом футболе и хоккее. В 1942-м Тихонов устроился слесарем в автобусный парк, а затем поступил в школу торгового ученичества. Спустя шесть лет он был призван в армию, после чего вошел в хоккейную команду Военно-воздушных сил Московского военного округа.

Затем в составе московского «Динамо» четырежды становился чемпионом СССР. В 1950-м Тихонов получил звание мастера спорта. Всего же в чемпионатах СССР провел 296 матчей и забил 35 шайб.

С 1962-го Виктор Тихонов начал тренерскую деятельность. Под его руководством команда рижского «Динамо» прошла путь от второй лиги до четвертого места в чемпионате СССР 1977-го.

После этого он занимал пост главного тренера ЦСКА с 1977 по 1996 год, а затем вновь с 2002 по 2004 год. В 1977-м Тихонов также возглавил сборную СССР. Под его руководством она начала регулярно выигрывать чемпионаты мира.

На Олимпийских играх 1980-го команда СССР неожиданно уступила в финальном групповом турнире сборной США. Но в 1981-м сборная уже завоевала Кубок Канады. В 1994-м, когда команда России, которой руководил Тихонов, впервые осталась без олимпийских медалей, он ушел с поста главного тренера сборной, но продолжил работу в ЦСКА.

Летом 2003-го, после череды неудачных смен тренеров в сборной, Тихонов вновь возглавил ее, но после провала на чемпионате мира 2004-го уже навсегда оставил этот пост.

Что касается личной жизни, Виктор Тихонов был в браке с 1953-го с юристом Татьяной. Его сын Василий, который продолжил дело отца и тоже стал хоккейным тренером, трагически погиб в 2013-м. Внук Тихонова также принял семейную эстафету и даже стал чемпионом мира 2014-го.

Умер Заслуженный тренер СССР 24 ноября 2014-го от остановки сердца.

Фредди Меркьюри — певец, умер 33 года назад

MARCO ARNDT/ТАСС

Британский рок-певец, композитор и автор песен Фредди Меркьюри родился 5 сентября 1946-го. Родиной его был Занзибар, однако популярным он стал в Великобритании.

В детстве Фаррух Булсара (настоящее имя артиста — Прим. ред.) увлекался коллекционированием марок, собирая экземпляры из Британии, Занзибара, Новой Зеландии и Йемена. Его большая коллекция с 1993-го находится в Лондонском музее почты.

Стремясь обеспечить своему сыну качественное образование, родители отправили восьмилетнего Фарруха в Индию, где он поступил в Британскую подготовительную школу Святого Петра в Панчгани. Чтобы легче общаться с ровесниками, мальчик стал называть себя Фредди. Биографы считают, что именно разлука с семьей способствовала формированию у певца потребности во внимании окружающих и обожании публики.

Уже в школе Фредди проявил интерес к рок-н-роллу, музыке и живописи, создавая рисунки для близких, пел в школьном хоре и участвовал в спектаклях. Его музыкальные таланты заметил директор школы, который предложил родителям организовать для него уроки игры на фортепиано, на что они согласились, и Фредди с энтузиазмом начал обучение.

Первую музыкальную группу он создал в 12 лет. Вместе с четырьмя друзьями по учебе он основал рок-группу The Hectics, где был клавишником. Их коллектив выступал на школьных праздниках.

Хотя имя Фредди стало известно еще в школьные годы, фамилию Меркьюри он взял уже после переезда в Британию в 1970-м, когда была образована группа Queen. Брайан Мэй предполагал, что новая фамилия помогла Фредди стать тем, кем он мечтал быть. Историки также уверены, что фамилия Меркьюри избавила звезду от многих трудностей: в музыкальной индустрии Запада 1970-1980-х годов расовые предрассудки были значительными, и Фредди Булсара, вероятно, не смог бы добиться известности. Считается, что такой псевдоним он выбрал в честь своей планеты-покровителя.

Обладая образованием дизайнера, Фредди сам создал логотип для Queen, основанный на гербе Великобритании с добавлением зодиакальных знаков участников.

Выступления Фредди запомнились не только его уникальным голосом и эксцентричными образами, но и активным использованием микрофонной стойки, что стало неотъемлемой частью его сценического имиджа. Однажды во время концерта он случайно расшатал крепления микрофона и, чтобы не останавливать шоу, просто отвинтил нижнюю часть.

Первые успешные треки Queen, вошедшие в британские чарты, были написаны Фредди. В 1972-м музыканты представили свой дебютный альбом, а в 1975-м кардинально изменили музыкальную индустрию. Именно тогда они выпустили сингл, который впоследствии эксперты назовут лучшей песней тысячелетия. Фредди Меркьюри создал композицию, известную как Bohemian Rhapsody (Богемская рапсодия — Прим. ред.), которая стала одной из ключевых работ его карьеры, сочетая в себе элементы баллады, хард-рока и оперы.

К середине 1980-х годов пришелся пик творчества группы. 13 июля 1985-го Queen выступили на стадионе «Уэмбли» перед 75 тысячами зрителей. Концерт транслировали по телевидению во всем мире, и выступление Queen было признано одним из самых запоминающихся, что только укрепило их репутацию культовой рок-группы. К сожалению, уже через год артист узнал о своем заболевании СПИДом.

Понимая, что времени у него осталось немного, он старался максимально продуктивно записывать новую музыку. В 1989-м группа сообщила, что привычного тура после выхода альбома не предвидится, скрывая при этом истинное состояние здоровья Фредди. Последние клипы были сняты в черно-белом формате, чтобы замаскировать его похудевший и бледный вид, так как даже гримеры уже были бессильны перед внешними изменениями.

Лишь незадолго до своей кончины Фредди открыто заявил о болезни. Он долго считал необходимым скрывать это от близких, но пришел к решению поделиться правдой с друзьями и фанатами, призвав общество бороться с этой страшной болезнью.

Умер Фредди Меркьюри 24 ноября 1991-го. Причиной его смерти стала бронхопневмония, которая развилась на фоне ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Ли Харви Освальд — подозреваемый в убийстве Джона Кеннеди, умер 61 год назад

Zuma\TASS

Единственный официальный подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди родился 18 октября 1939-го.

В детские годы Освальд проходил обследование у психиатра, которое выявило у него расстройство личности с признаками шизоидного характера и пассивно-агрессивными наклонностями. Он стремился всячески демонстрировать силу, чтобы компенсировать свои проблемы. Кроме того, он страдал от дислексии — быстро читал, но практически не умел писать.

В 1954-м его семья осела в Новом Орлеане. Подросток с трудом завершил 8-й и 9-й классы, после чего бросил школу в 10-м. Затем он работал посыльным и курьером. Спустя два года Ли попытался вернуться к учебе, но в 17 лет оставил обучение ради службы в морской пехоте.

24 октября 1956-го Освальд был принят в Корпус морской пехоты США. Там у него возникли серьезные проблемы с оружием. Он впервые оказался перед военным трибуналом за то, что случайно выстрелил себе в локоть. Во второй раз — за драку с сержантом. Третий инцидент — выстрел в джунгли без необходимости. 11 сентября 1959-м он уволился по собственному желанию.

В то же время Освальд проявлял ярый интерес к коммунизму и России, изучая при этом русский язык. В октябре 1959-го он прибыл в Москву и подал заявление на получение гражданства, но оно было отклонено. Позже он обратился в посольство США для отказа от американского гражданства, но затем получил направление в Минск, чтобы работать токарем.

В июне 1962-го Ли вернулся в США, обосновавшись в русском квартале близ Далласа. В марте 1963-го под другим именем Освальд приобрел винтовку и револьвер. 10 апреля он выстрелил в генерал-майора США Эдвина Уолкера, когда тот сидел за столом в своем доме, находясь на расстоянии 30 метров. Пуля попала в оконную раму, что позволило военнослужащему остаться живым. Считалось, что Освальд намеревался лишь напугать Эдвина, а не убить его, и потому допустил промах.

В последующие месяцы он активно поддерживал Кубинскую революцию и пытался нелегально попасть на остров, но в итоге вернулся в Даллас, где устроился работать в Техасское школьное книгохранилище, из окна которого позже был застрелен президент Кеннеди.

Обе женщины, которые были в жизни Ли Харви Освальда, были русскими. В 1960-м он встречался с коллегой Эллой Герман. Но уже через год мужчина встретил 19-летнюю студентку Марину Прусакову, на которой и женился. У них родились две дочери: Джун Ли и Одри Марина Рэйчел.

Что же касается убийства Кеннеди, то маршрут президентского кортежа был известен общественности и проходил рядом с Техасским школьным книгохранилищем. 22 ноября 1963-го за 35 минут до появления кортежа, Освальд был замечен на работе до 12:10, в то время как стрельба началась спустя десять минут. Всего было сделано три выстрела, один из которых оказался смертельным для Кеннеди. Позже один из свидетелей сообщил, что заметил человека в окне книгохранилища на 6-м этаже. На укрытие винтовки у Освальда прошло полторы минуты, после чего он столкнулся с полицейским и своим начальником на втором этаже.

В своем рапорте страж порядка отметил, что Освальд не казался подозрительным, хотя и испугался, когда на него направили оружие. Далее Ли продолжил свой путь и вышел из здания через главный вход. Описание подозреваемого, полученное от свидетеля, помогло патрульному полицейскому остановить Освальда. Когда он покинул автомобиль, то Освальд выхватил револьвер и выстрелил в него четыре раза.

Затем Освальд решил спрятаться в Техасском театре. Нападая на прибывших полицейских, Освальд попытался применить пистолет, но его разоружили. Так он был доставлен в участок, где ему предъявили обвинение в убийстве полицейского, а на следующий день — в возможном убийстве Джона Кеннеди. На допросах Освальд все отрицал. Комиссия пришла к выводу, что Освальд действовал в одиночку. Некоторые аналитики считают Ли жертвой заговора, а другие предполагают, что он был не один.

24 ноября 1963-го, когда Освальда вывели из участка, чтобы доставить в тюрьму, Джек Руби выпрыгнул из толпы и в упор выстрелил в Ли. Это происшествие попало в прямой эфир. Пуля поразила Освальда в живот, и его в бессознательном состоянии доставили в Мемориальную больницу Паркленда, где два дня назад умер Джон Кеннеди. Смерть наступила из-за несовместимого с жизнью ранения.

Ольга Романова — великая княгиня Российского императорского дома, умерла 64 года назад

© РИА Новости/Владимир Вяткин

Младшая дочь императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, сестра Николая II и основательница династии Куликовских-Романовых родилась 13 июня 1882-го.

Ее появление на свет сопровождалось пушечными залпами из Петропавловской крепости и во всех уголках России. По рекомендации тетки, королевы Великобритании Александры Датской, Ольга воспитывалась английской гувернанткой Елизаветой Франклин. Ольга и ее сестра росли в строгой и скромной обстановке — они спали на твердых походных постелях, вставали рано утром и умывались холодной водой, а на завтрак ели овсянку.

Впервые Ольга покинула дворец в начале осени 1888-го, отправившись в путешествие на Кавказ. 29 октября, уже возвращаясь, царский поезд сошел с рельс у небольшой станции Борки, когда семья находилась в вагоне-ресторане. Император сам поддерживал потолок вагона, чтобы помочь всем выйти. В результате аварии погиб 21 человек, многие получили ранения, а императрица Мария Федоровна лично ухаживала за пострадавшими, используя свое платье, как бинты.

Ольга Александровна обучалась на дому, осваивая разные предметы, языки, рисование и танцы. Ее также учили верховой езде, благодаря чему она стала опытной наездницей. Известно, что императорская семья была глубоко религиозна и соблюдала Великий пост.

Великая княгиня имела сложные отношения с матерью, но близко общалась с отцом и младшим братом Михаилом, с которыми часто гуляла в гатчинских лесах. В 1901-м она была назначена почетным командиром 12-го Ахтырского гусарского полка, а 27 июля того же года вступила в брак с принцем Петром Александровичем, герцогом Ольденбургским в Гатчинской церкви.

С 1904 по 1906 годы, пока супруг Ольги Александровны служил в Царском Селе, она сблизилась с Николаем II и его семьей, особенно с царевнами. Она часто приглашала племянниц на торжественные мероприятия в Санкт-Петербурге, наиболее полюбив из них Анастасию. Через своего брата она познакомилась с Распутиным, хотя не признавала его, но и не проявляла в открытую отсутствие симпатии.

В 1915-м Ольга разошлась с мужем. Этот брак оказался бездетный. В Гатчине она встретила Николая Куликовского, офицера Кирасирского полка, который стал ее супругом 4 ноября 1916-го. В августе 1917-го у них родился сын Тихон.

В период Первой мировой войны Ольга работала сестрой милосердия, организовав госпиталь на собственные средства. Затем, после отречения Николая II, она с семьей переехала в Крым, где вела довольно скромную жизнь. После отъезда матери-императрицы семья Ольги отказалась покидать Россию и переехала на Кавказ. Там у пары родился второй сын Гурий. Затем они все же эмигрировали — сначала в Данию, а оттуда в Канаду. Но на чужбине они продолжили жить в русских традициях, празднуя все православные праздники.

За год до смерти Ольга Александровна, пребывая в Канаде, встретилась с внучкой своего двоюродного брата королевой Елизаветой II и ее супругом принцем Филиппом во время их визита в эту страну.

Ольга Романова умерла 24 ноября 1960 года, оставаясь на момент смерти последней великой княгиней из дома Романовых. Ее дети, несмотря на то, что являлись внуками императора, не принадлежали к особам королевской крови, поскольку их отец был обычным дворянином.