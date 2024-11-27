Утрата дня 27 ноября: кто сегодня умер

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепенно память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 27 ноября.

Наталья Дурова — артистка цирка, умерла 17 лет назад

© РИА Новости/Юрий Сомов

13 апреля 1934 года в семье потомственного циркового артиста Юрия Владимировича Дурова и правнучки композитора Александра Бородина Зинаиды Тимофеевны Бородиной родилась Наталья Дурова.

Впервые на арену цирка четырехлетнюю артистку вывел отец, а к восьми годам она уже уверенно выступала с такими хищниками, как гепард и рысь. Через год Дурову официально провели по трудовой как стажера.

Во время Великой Отечественной войны Наталья выступала как артистка в госпиталях и на фронте, участвуя в концертной бригаде, созданной ее отцом. Именно в этот период она была награждена своим первым знаком отличия — гвардейским значком, который ей вручил маршал Георгий Константинович Жуков.

В молодости Наталья провела два года в Главном управлении цирка, после чего стала дрессировщицей в «Уголке Дурова». В начале 60-х годов артистка перешла в Союзгосцирк. Уникальный аттракцион «Морские львы и морж» принес ей международную известность как продолжательнице цирковой династии. В 1971-м в Германии ей было присвоено звание «мастера дрессуры морских животных» и вручена медаль имени В. Л. Дурова.

В 1978 Наталья Юрьевна приняла на себя управление наследием своего прадеда, став директором «Уголка Дурова». В 80-х это заведение было переименовано в Театр зверей, и к старым постройкам добавили новое здание театра с просторными вольерами для животных, большим залом для зрителей и уютным фойе.

Под руководством Дуровой «Уголок» превратился в многофункциональный центр, получивший название «Страна чудес дедушки Дурова», где появились пони-клуб и даже мышиная железная дорога.

Наталья Дурова продолжила традиции безболевой дрессировки, разработанные ее знаменитым прадедом Владимиром Леонидовичем, подтверждая, что ласка и доброта являются основными качествами дрессировщика.

Она также завоевала признание как писательница, и ее самые известные произведения о животных включают «Мой дом на колесах», «Котька» и «Журик и Индя». В итоге Дурова написала более 30 детских книг и создала пьесы для Театра зверей.

Дрессировщица также успела попробовать себя в кино, хоть и в эпизодических ролях. В частности, она снялась в короткометражном фильме «Давайте познакомимся. Телекурс русского языка», а в фильме «Посторонним вход разрешен», созданном в сотрудничестве СССР и Чехословакии, Наталья Юрьевна сыграла роль матери.

Дурова является обладательницей множества государственных наград. В 1989 году ей был присвоен почетный титул народной артистки СССР. За ее вклад в литературное творчество она была удостоена награды имени Аркадия Гайдара.

В 20 лет Наталья стала женой актера Михаила Болдумана, который работал в МХАТе. В скором времени у супругов родился сын Михаил, который оказался талантливым мальчиком: уже в 14 лет он учился на биологическом факультете МГУ, а позже стал доктором наук. Однако связь с сыном у Натальи не сложилась, так как она постоянно была занята гастролями. В 1983-м Наталья потеряла своего мужа — Михаил Болдуман скончался от тяжелой и затяжной болезни на 86-м году жизни.

23 сентября 2007 года скорая помощь привезла Наталью Дурову в Центральную клиническую больницу № 1 в Москве. Она страдала от «поражения клеток мозга» и «болезни Паркинсона», была в ослабленном состоянии. Дурова более двух месяцев сражалась за свою жизнь, однако вскоре ее состояние ухудшилось,.

Знаменитая дрессировщица умерла 27 ноября 2007 года от остановки сердца.

Юджин О’Нил — драматург, умер 71 год назад

5-tv.ru

Юджин О’Нил родился 16 октября 1888 года в Нью-Йорке в семье известного американского актера, ирландского иммигранта Джеймса О’Нила. Он получил образование в католической школе-интернате в Нью-Йорке, затем продолжил учебу в учебном заведении в Нью-Лондоне, где развил любовь к литературе.

В 1902 он поступил в интернат для протестантов и католиков в Коннектикуте. В том же году, когда у его матери закончился морфин, она попыталась покончить с собой, что сильно повлияло на Юджина. В подростковом возрасте он стал злоупотреблять алкоголем, однако, познакомился с театром.

В 1909 году он женился наперекор воле отца и стал золотоискателем в Гондурасе, затем в Англии и Аргентине, где скитался, бедствовал и страдал от депрессии, злоупотребляя алкоголем. Позже он устроился на работу в судоходную компанию. В 1911-м Юджин вернулся в Нью-Йорк и лечился от туберкулеза. В 1912 году он начал писать пьесы и статьи для New London Telegraph, а также развелся с первой женой, с которой у него был сын Юджин О’Нил-младший.

В 1916 году состоялась премьера пьесы Юджина О’Нила «К востоку, на Кардифф». С 1920 года его произведения начали появляться на Бродвее. Его первая пьеса «За горизонтом» получила положительные отзывы зрителей и была удостоена Пулицеровской премии в области драмы. С 1920 по 1943 годы он создал свыше двадцати пьес. Одной из самых известных является «Император Джонс», премьера которой состоялась на Бродвее и содержит критические замечания о американской оккупации Гаити.

К числу его известных работ этого периода относятся «Анна Кристи» (1920), награжденная Пулицеровской премией в 1922 году, «Страсти под вязами» (1925), «Странная интерлюдия» (1928), получившая награду в 1928 году, «Траур — участь Электры» (1931) и единственная комедия «О, пустыня!» (1933).

О’Нил также стремился вернуть в театр элементы греческой и японской традиции, что нашло отражение в пьесах «Великий бог Браун» (1926) и «Лазарь смеялся» (1925).

В 1936 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе «за силу воздействия, правдивость и глубину драматических произведений, переосмысляющих трагедию». После десятилетнего перерыва, в 1939 году О’Нил представил пьесу «Разносчик льда грядёт», а затем «Луну для пасынков судьбы» (1941—1943), которая изначально не имела успеха, но со временем была признана одной из его лучших работ.

В 1956 году Карлотта опубликовала «Долгий день уходит в ночь» вопреки воле автора, и после премьеры она приобрела огромную популярность, а сам автор был посмертно награжден Пулицеровской премией. В 2011 году была обнаружена считавшаяся утерянной пьеса «Экзорцизм» (1920), которая теперь хранится в библиотеке Йельского университета.

В 1917 году О’Нил познакомился с Агнес Бултон, писательницей коммерческой литературы, и в 1918 году они стали мужем и женой. После свадьбы они переехали в дом родителей Агнес в Нью-Джерси. У пары родилось двое детей. С 1920 по 1923 год драматург пережил тяжелые утраты — он похоронил отца, мать и брата, а в 1928-м развелся со своей второй супругой. Спустя год он вновь женился.

В 1943 году О’Нил потерял способность работать из-за болезни нервной системы. Последние десять лет жизни О’Нил не создавал новых произведений. Его здоровье было подорвано депрессией, алкоголизмом и туберкулезом, а под конец появились симптомы болезни Паркинсона, что лишило его возможности писать. Он пытался диктовать свои идеи стенографистке, но вскоре осознал, что это не приносит результата.

Юджин О’Нил умер 27 ноября 1953 года в возрасте 65 лет от атрофии коры мозжечка.

Александр Дюма-сын — драматург, умер 129 лет назад

ТАСС

Писатель появился на свет в июле 1824 года в Париже. Его назвали в честь отца — автора знаменитых произведений «Королева Марго» и «Граф Монте-Кристо» — Александра Дюма-старшего. Когда Алксандр стал писателем, к его имени добавили слово «сын», чтобы избежать путаницы.

В девять лет мальчика отправили в пансион, где учился и будущий романист Эдмон де Гонкур. В 1839 году Дюма-младший поступил в Королевский колледж Бурбона, ныне известный как Лицей Шапталя, но через два года оставил учебу, чтобы стать известным модником в Париже.

Личная жизнь француза была насыщенной и часто находила отражение в его литературных произведениях. Например, образ его бывшей возлюбленной — русской аристократки Лидии Нессельроде — был запечатлен в романе «Дама с жемчугами». У него также были романтические связи с актрисами Мари Делапорте и Эме Декле.

Первая супруга Александра, вдова князя Нарышкина Надежда, родила ему дочь Мари-Александрин-Анриетту до их свадьбы. После бракосочетания у них появилась еще одна дочь, Колетт. Однако именно Мари-Александрин, по словам драматурга, стала «музой» для его пьесы «Багдадская принцесса», и выделялась в качестве любимой внучки.

Ревность и скандальный характер Надежды заставили Дюма-младшего завести любовную интрижку с Анриэттой Эскалье, которая была младше его на сорок лет. После кончины Надежды он женился на своей любовнице.

Библиография писателя включает в себя романы, драмы, очерки и стихотворения. Первые стихи, которые впоследствии вошли в альманах «Грехи молодости», Дюма-сын создал в 18 лет.

В это время молодой человек впервые встретил куртизанку Мари Дюплесси. Их роман, начавшийся в 1844 году, быстро развивался благодаря ее красоте, остроумию и знакомствам с влиятельными мужчинами Франции, среди которых был композитор Ференц Лист. Однако спустя год Дюма-сына сам решил закончить отношения.

Когда Александру исполнилось 23 года, его бывшая возлюбленная ушла из жизни, причиной чего стал туберкулез. Потрясенный этой утратой, он создал роман «Дама с камелиями», который позже адаптировал в пьесу. Дюплесси послужила вдохновением для образа главной героини Маргариты Готье.

Многие его пьесы и романы исследуют этические вопросы. Дюма-сын выступал в защиту прав внебрачных детей, за верность мужей и рассматривал развод как способ разрешения устаревших браков. При этом он считал убийство неверных женщин допустимым, а порой даже необходимым.

Дюма-сын умер 27 ноября 1895 года от остановки сердца.