Дешево и качественно: как самостоятельно утеплить гараж

Гараж или мастерская — любимое место любого мужчины. Но в холодное время года находиться там долго без отопления уже нереально. Чтобы не тратить деньги на покупку обогревателя, а потом еще и на счета за электричество, нужно просто как следует утеплить помещение. О том, как правильно это сделать, рассказал авторский проект Владимира Щеглова «Самая полезная программа».

Зритель Алексей Жолобов из Можайска сделал это почти бесплатно. Сначала он выровнял пол, засыпав его песком.

«Съездил в магазин, приобрел пленку 200 микрометров, шириной шесть метров, чтобы ее положить без стыков. В одиночку укладывать пленку, конечно, еще то удовольствие. Но ничего. Побегав из стороны в сторону, конечно, мне удалось ее ровненько уложить», — поделился он.

После этого мастер приступил к гидроизоляции. Взял листы пенополистирола и аккуратно выложил на пленку. Затем залил бетон.

Он решил сделать пол с подогревом. Для этого использовал материал, который остался после ремонта дома.

«Чем удобно использовать сетку 50 на 50, так это то, что можно соблюдать четко шаг. В моем случае шаг будет 150 миллиметров. Трубу к сетке прикрепил на пластиковые хомуты. Ну а дальше мне необходимо уложить ту же самую сетку с ячейкой 50 на 50, но только поверх трубы. Сетка же теперь будет служить в качестве армирования», — отметил мужчина.

После Алексей установил так называемые маяки из обычной арматуры для контроля уровня заливки бетоном. Ему оставалось лишь залить бетон и подождать, когда вся конструкция как следует высохнет.

А вот Александр Чепенко из Санкт-Петербурга решил утеплить не только пол, но и стены. Для этого мастер тоже использовал утеплитель из пенополистирола толщиной 50 миллиметров. Просто закрепил его на стены встык друг к другу с помощью клей-пены, а потом прикрепил поверх деревянные бруски и обшил стены листами OSB (ориентированно-стружечная плита). Теперь в помещении тепло и сухо.