Сложности с детьми: как Кети Топурия справляется с ролью многодетной матери

Кети Топурия рассказала о материнстве. Кто помогает звезде воспитывать троих детей, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Солистка «А-Студио» Кети Топурия рассказала, как справляется с ролью многодетной матери. Почему певица вышла из декрета спустя два месяца после родов? И правда, что трехлетний сын артистки расстроен из-за рождения сестры? Удалось ли знаменитости привести себя в форму? Из-за чего она испытывает приступы отчаяния? И в чем звезду обвинили поклонники? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Единственный ребенок, у которого светлые глаза. Наконец-то. У всех темные, да. И посмотрим, если у нее останутся голубые глазики, то я буду очень счастлива», — призналась артистка.

Певица Кети Топурия в третий раз стала мамой 31 июля. В престижной частной клинике на Рублевке артистка родила дочь Николь. Однако не прошло и двух месяцев, как звезда уже блистала на светских тусовках и выходила на сцену. Дети (9-летняя Оливия, 3-летний Адам и новорожденная Николь) остаются дома.

«Мне очень повезло с нянями, потому что это еще когда с Оливией эти няни сейчас перешли к Адаму. То есть много-много лет вместе. У меня везде камеры стоят. Если это гастроли или что-то такое. Если несколько дней меня нет», — рассказала Кети Топурия.

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Стремительное возвращение к работе вызвало недоумение у поклонников. Многие задались вопросом: зачем? В ноябре 2021 года певица вышла замуж за состоятельного бизнесмена Льва Деньгова. Артистка не бедствует и может себе позволить насладиться счастьем материнства сполна.

«У мужа говорящая фамилия — Деньгов. Кати может не думать про деньги. Для нее пение — это хобби».

СМИ пишут: гонорары певицы стартуют от трех миллионов рублей. А несколько лет назад звезда основала бренд одежды и открыла компанию по производству сельскохозяйственных удобрений и кормов для животных с чистой прибылью в 152 миллиона.

«Нормально для женщины, когда есть карьера, когда есть работа. И, поверьте, с моими первыми двумя была очень похожая ситуация. Где-то я могла их брать, где-то не могла их брать. И они оставались, конечно же, с нянями. Но что касается моего третьего ребенка, я все-таки стараюсь с ним сейчас больше проводить времени», — высказалась актриса Наталья Бочкарева.

«Каждый человек имеет право делать то, что он хочет и как он чувствует. Кто-то говорит: „Я не буду сидеть в декрете“. Рожает ребенка и не может от него оторваться. А кто-то говорит: „Я буду сидеть в декрете“. А через месяц уже чешутся руки пойти поработать и что-то поделать», — выразила мнение телеведущая Юлия Барановская.

Но Кети Топурия признается: дело вовсе не в деньгах. Она не хочет подводить коллектив, да и сама не может без работы. Не останавливает ее даже то, что после родов она не пришла в форму.

«Я не считаю, что я прекрасно выгляжу, потому что у меня еще лишних восемь килограммов. И они не так быстро, кстати, сбрасываются, как в прошлые разы. Возраст все-таки о себе дает знать, да. Просто я начинаю не есть тесто, сахар. Правильное питание. Но пока у женщин гормоны не придут в себя, хоть жри, хоть не жри», — подчеркнула звезда.

При этом Кети уверяет: несмотря на занятость, она не обделяет детей вниманием и лаской. Знаменитость сумела выстроить даже гастрольный график так, чтобы почаще бывать в кругу семьи.

«С появлением детей сложно на душе, когда ты уезжаешь куда-то и начинаешь скучать. Но мы тоже это все наладили. Если мы куда-то улетаем, то это всего лишь один день выезд, максимум два. То есть мы не делаем такие там турне, чтобы несколько дней — и я ушла в депрессию. Чтобы не было такого. Делаем так, чтобы всем было комфортно», — рассказала Кети Топурия.

При этом, рассказывает певица, некомфортно ее сыну Адаму. Он, как это часто бывает в многодетных семьях, по-детски ревнует маму к только родившейся сестре.

«Я сижу в зале с ребенком: „Ты моя жизнь, ты моя любовь“. И в какой-то момент просто он вскакивает и говорит: „Ты че ей все это говоришь? А мне?“. Я такая думаю: да, надо уже поаккуратнее чуть-чуть», — поделилась знаменитость.

Впрочем, сын Кети был беспокойным еще до появления Николь. Певица и ранее жаловалась на его взрывной и шаловливый нрав. Она призналась, что в такие моменты ей на выручку всегда приходит муж.

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«Мальчик, конечно, более активный, у нас просто гиперактивный мальчик, такой прям мужчина. Идет и все несет, все рушит вокруг. Я считаю, что женщина прям жесткость сильно не должна проявлять к мужчине. Поэтому пусть папа разбирается», — объяснил певица.

Супруг помог артистке и в воспитании дочери от предыдущего брака — Оливии. Девочка, которая была всегда спокойной, в семь лет вдруг начала дерзить. А отчима Льва Деньгова и вовсе приняла в штыки. Но в итоге мужчина сумел найти общий язык со строптивым ребенком.

«На самом деле просто нужно уважать друг друга и слышать. И главное, в себе обиду, мне кажется, не копить. Потому что если не проговорить, это в тебе живет, растет», — высказалась Кети Топурия.

Сохранять спокойствие в семье многодетной маме также помогают правила, которые она сама и установила. Дети отправляются спать строго в десять вечера, играют в гаджеты не более часа в день. А вся их энергия уходит на занятия спортом, вокалом и английским языком. Но несмотря на трудности многодетного материнства, Кети Топурия призналась, что счастлива иметь большую семью и не исключает, что в будущем снова отправится в роддом за четвертым ребенком.