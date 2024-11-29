«На самом деле это ширма»: что заставило Николая Баскова кардинально сменить имидж

Николай Басков в последнее время отошел от вычурного стиля в одежде. Что заставило звезду пересмотреть предпочтения, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Николай Басков снял отдельную квартиру для концертных костюмов. Сколько нарядов в гардеробе звезды? Почему он кардинально изменил свой стиль? И правда, что народный артист РФ испытывает проблемы с деньгами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне нравится классический стиль. Все ярко, красиво и дорого. Один раз живем», — заявил певец.

В последнее время поклонники Николая Баскова наблюдают удивительные перемены. Натуральный блондин, еще вчера эпатировавший публику вычурным стилем, кардинально изменил свой имидж. Перья со стразами, судя по всему, остались в прошлом.

«Я думаю, что одежда, вы знаете, в наше время — это самое последнее, о чем надо думать. Вот девчонки, девчонки да. Они должны наряжаться, потому что мы на них смотрим», — высказался артист.

«Любой артист должен меняться. Быть постоянно в той же форме, я даже не физической говорю, а именно визуально выглядеть одинаково, это неправильно. Если ты хочешь жить в духе времени и так, чтобы новое поколение обращало на тебя внимание, всегда нужно быть современным. Коля это делает. Молодец», — выразил мнение дизайнер Игорь Гуляев.

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А ведь когда-то Николай считался главным модником эстрады и эпатировал публику не меньше Сергея Зверева или Филиппа Киркорова. Поклонники до сих пор не забыли его королевские мантии, наряды с собственным лицом и образ Посейдона с оригинальным гульфиком в виде ракушки. За четверть века, проведенную на сцене, у него скопилось несколько сотен концертных нарядов. Часть костюмов хранится у Баскова в отдельной квартире, которую он специально для этого снимает.

«Я же не могу выкинуть то, что шилось 20 лет назад или 25. Это же как винтаж, это как моя история. Поэтому, дай бог, к 50 годам сделаю выставку всех своих костюмов», — поделился певец.

Впрочем, Басков вне сцены начал одеваться просто и неброско. Рубашки и футболки, джинсы и спортивные костюмы.

«Я себя чувствую в разных стилях комфортно. Могу вот так с Серегой (показывает рукой за кадр. — Прим. ред.) одеть такой же спортивный костюм, а могу прийти в смокинге», — уточнил исполнитель.

Коллеги по ремеслу предположили: Басков многое переосмыслил и решил, что надо жить скромнее. У артиста якобы теперь совсем другие ценности. Так, недавно он отметил 48-летие и впервые не стал устраивать из собственного дня рождения дорогостоящее и пафосное шоу.

«Я мечтаю, самое главное, быть здоровым. А остальное, все, что судьба приготовила, господь приготовил, я буду просто ждать», — заявил певец.

Однако некоторые уверены: изменить свой образ жизни Баскова заставила необходимость. Последние несколько лет все свои доходы он вкладывает в строительство нового особняка на Рублевке. Причем новоселье каждый год откладывается на неопределенный срок из-за растущих в цене стройматериалов. Пару лет назад певцу, чьи гонорары, по данным СМИ, не опускаются ниже пяти миллионов рублей, даже пришлось взять кредит, чтобы стройка не встала.

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«Жизнь одна. Она непредсказуемая, нелегкая, сложная. Понятно, что шоу-бизнес — это яркое, красочное, богатое. А на самом деле это ширма, которая светится. А за ширмой происходит то, где мы обычные люди со своими проблемами, с долгами, с ипотекой», — объяснил артист.

Словом, Баскову теперь не до романов и скандалов и тем более дорогостоящих костюмов. Ему приходится много работать, чтобы гасить задолженность.

«Нет, еще не закрыл. Она очень большая. Я жду, когда будет прощеное воскресенье (последний день Масленичной недели перед Великим постом — Прим. ред.). Может, мне простят», — пошутил Николай Басков.

При этом певец не хочет экономить на строительстве. Поклонники не сомневаются: именно пристрастие к роскоши в интерьере вынудили его экономить. Но, похоже, самого артиста такое положение дел не смущает. Он уверен, что справится. Тем более, как отмечают фанаты, с новым имиджем Николай Басков им нравится даже гораздо больше.