Семь идеальных дней для красоты: лунный гороскоп стрижек на январь 2025
Для привлечения удачи в разные сферы жизни лучше всего делать стрижку в определенные даты. Иначе есть вероятность потерять расположение Вселенной.
Фото, видео: 5-tv.ru
Зимой, когда температура опускается ниже нуля, волосы подвергаются серьезному стрессу. Низкие температуры и холодный ветер могут значительно повредить структуру волос, делая их сухими и ломкими. Если не защищать волосы в такие морозные дни, они теряют влагу, что приводит потере блеска.
Лунный календарь предлагает возможность планировать уход за волосами в соответствии с фазами Луны, что может усиливать эффект от процедур.
Уход за волосами в определенные дни может помочь не только преобразить внешний вид, но и поднять настроение. Во время ритуалов красоты женщина настраивается на позитивный лад, открываясь новым возможностям и делая шаг к самосовершенствованию.
В какие дни января лучше всего приводить себя в порядок, чтобы быть самой неотразимой, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алексис Исмагилова.
Основные фазы Луны в январе 2025
С 1 по 13 января продлится период растущей Луны — волосы будут отрастать быстро;
Читайте также
Изменит жизнь на до и после: что принесет новый 2025 год
Период Луны в знаке Козерог придется на 1 января. Прическа, сделанная в этот день, будет роскошной. Окрашивание тоже порадует хорошим результатом.
С 9 января Луна перейдет в знак Тельца. Волосы, подстриженные в этот день, станут выглядеть лучше.
В знаке Близнецов Луна будет 11 января. Сделанная в этот день прическа способна улучшить финансовое состояние и значительно ускорить процесс роста волос.
С 14 января Луна окажется в знаке Льва. Посещение салона красоты в этот день принесет удовольствие и массу положительных эмоций от результата.
С 20 января Луна перейдет в знак Весов. Стрижка, сделанная в этот день, придаст здоровый вид волосам.
Не самое лучшее время для стрижек — 24 января. Этот день можно с легкостью пропустить и не посещать салон красоты;
Луна в Козероге будет 28 января. Смена прически принесет прилив новых сил и энергии.
С 30 января Луна перейдет в знак Водолея. Прическа, сделанная в этот день, не только поспособствует быстрому росту волос.
Самые благоприятные дни для стрижек в январе 2025
Астролог рекомендует посещать салон красоты с 1 января. В этот день Луна будет в Козероге. И потому первый день нового 2025 года будет очень благоприятным для смены имиджа. Стрижка, сделанная в этот день, принесет здоровье. Этот день станет благоприятным и для окрашивания волос.
В знаке Тельца Луна будет 9 января. А это значит, что после стрижки, сделанной в этот день, улучшится состояние волос, появятся ощущение прилива новых сил.
«Особенно хорошо в этот день дополнить стрижку уходовыми процедурами», - предупредила астролог.
Луна в Близнецах окажется 11 января. Стрижка в этот день повлияет на материальное благополучие и особенно хорошо увеличит скорость роста волос.
В знак Льва Луна перейдет 14 января. Лев — олицетворение густой и шикарной гривы. А это значит, что все процедуры, сделанные с волосами в этот день, пройдут идеально. Под влиянием Льва волосы будут гуще. Если хочется получить максимальное удовольствие от стрижки, то следует однозначно выбрать этот день.
Благоприятным для смены имиджа днем станет и 20 января. В этот период времени Луна будет в знаке Весов.
«В этот день стрижка не особо повлияет на длину волос, но хорошо повлияет на их здоровье», — сказала астролог.
В этот день лучше всего отдать предпочтение уходовым процедурам, ведь их эффект точно сохранится на долгое время.
В Козероге Луна окажется 28 января. Стрижка, сделанная в этот день, придаст сил. А также высока вероятность, что после посещения салона красоты в этот день значительно сократится выпадение волос, и они будут выглядеть гораздо лучше.
Последним благоприятным днем для посещения салона красоты станет 30 января, когда Луна перейдет в знак Водолея.
Водолей — знак, несущий перемены. В этот день стоит задуматься о кардинальной смене привычного имиджа.
«Стрижка, сделанная в этот день, не только будет способствовать ускорению роста волос, но и усилит поток положительной энергии», — сказала эксперт.
Когда делать денежную стрижку в январе 2025
Луна в Близнецах — это уникальный момент, когда энергия этого воздушного знака активирует коммуникацию и взаимодействие.
Именно в эти дни многие люди чувствуют прилив творческой энергии и желание общаться. Поэтому стрижка 11 января не только улучшит внешний вид, но и создаст благоприятные условия для финансового потока.
Посещение салона красоты 11 января окажет значительное влияние на материальное благополучие.
Не стоит упускать возможность провести этот день с пользой, ведь это отличный шанс улучшить не только внешний вид, но и финансовое состояние.
Неблагоприятные дни для стрижек в январе 2025
Неблагоприятных дней для смены имиджа во второй месяц зимы мало. Однако 24 января рекомендуется воздержаться от стрижки и укладок, чтобы избежать негативного влияния неблагоприятных астрологических факторов.
Поскольку Стрелец связан с переменами и стремлением к свободе, в этот день волосы могут оказаться непокорными, что может привести к разочарованию в результате неудачной попытки изменить свою прическу.
Поэтому лучше всего потерпеть один день и не пренебрегать советами астролога. Специалист по звездам советует использовать астрологические подсказки, чтобы не только улучшить свой внешний вид, но и чувствовать себя более уверенно и привлекательно.
Читайте также
58%
1.15 106.10
0.15
Нашли ошибку?