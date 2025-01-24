Классика или новшество: чем быстрее всего очистить лобовое стекло от наледи

Надоело каждое утро чистить лобовое стекло от снега и наледи? Тогда нужно купить скребок, но не обычный, а электрический. По словам производителей, он поможет избавиться от наледи за считанные минуты.

В последнее время на рынке появились аккумуляторные модели, которые, по сути, сами удаляют лед. Водителю только остается водить по стеклу. Правда, стоят электрические модели в несколько раз дороже обычных.

За инструмент от известного немецкого бренда пришлось выложить 5 500 рублей, а за его аналог — 1 000 рублей. Какой образец лучше справится со своей задачей и сможет ли «победить» классический скребок всего за 300 рублей, выяснила «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Электронные модели на первый взгляд устроены одинаково: в основании диск с пластиковыми лезвиями. Он вращается на высокой скорости и счищает лед. Чтобы запустить дешевый образец, нужно нажать на кнопку. А в случае с дорогим — надавить на корпус.

«Я просто прижимаю к поверхности и за счет того, что я давлю на ручку, происходит начало работы. Механизм приходит в движение от нажатия», — прокомментировал ведущий.

Лобовое стекло расположено под углом. Даже автоматический скребок придется поддерживать, а значит, инструмент не должен быть слишком тяжелым, иначе работать им долго не получится — рука устанет и затечет.

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Механический скребок — самый легкий, всего 83 грамма. Бюджетный аккумуляторный весит в 4,5 раза больше — 370 граммов. Самым тяжелым оказался прибор от известного бренда — 528 граммов.

Пришло время испытать эти инструменты в реальных условиях. Для каждого образца подготовлено свое замерзшее лобовое стекло.

Классический скребок справился с наледью за шесть минут. Устройство за тысячу рублей очистило стекло за 1,25 минуты.

«Это потрясно! Не сложнее, чем работать губкой. Просто прикладываешь электрический скребок к стеклу, и он очищает поверхность. Водить легко и просто. Я не ожидал такого результата даже от такого бюджетного образца», — удивлен он.

Дорогой скребок справился еще быстрее и уложился всего в 45 секунд.

Почему два одинаковых инструмента показали разное время? Все дело в скорости вращения насадки с лезвием. Диск бюджетного инструмента делает 209 оборотов в минуту, а дорого вращается почти в четыре раза быстрее и делает 743 оборота.

Как долго прослужат электрические скребки? В первую очередь инструменты должны быть устойчивы к низким температурам.

Все три образца оставили на 5 часов на морозе. За это время инструменты не треснули. Значит, их сделали из добротного пластика. Аккумуляторы тоже прошли испытание холодом. Платформы исправно крутятся. Судя по звуку, даже обороты не упали.

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Осталось узнать, как часто придется заряжать устройства. Производители обещает, что инструменты проработают не меньше 15 минут. Оба скребка зарядили до 100% и проверили. Оба образца справились и не сдались раньше времени.

«Если каждое утро чистить одно лобовое стекло, бюджетный скребок проработает без подзарядки в среднем 10 дней. А дорогой — 20. Ну что, это очень и очень хороший результат. Я на самом деле не ожидал. На улице достаточно мороз для того, чтобы аккумуляторы отказали», — доволен Щеглов.

Электрические скребки проверку прошли. Они действительно помогут очистить лобовое стекло от снега и наледи за считанные минуты. При этом тратить деньги на дорогой инструмент совсем не обязательно. Бюджетный образец работает медленнее, но со своей задачей справляется отлично. Главное, не забывать регулярно заряжать аккумулятор.