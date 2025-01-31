Седьмого февраля Русской Православной церковью почитается чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали».

Празд­но­ва­ние со­вер­ша­ется только один раз в год.

Чти­мые спис­ки с образа Богородицы на­хо­дят­ся во мно­гих хра­мах Моск­вы и дру­гих го­ро­дов.

История иконы «Уто­ли моя пе­ча­ли»

Икона «Утоли мои печали» в храме Святителя Николая в Кузнецах. Фото: Московский Патриархат. nikvkuz.ru

Древняя икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали», находилась в приходской церкви Воскресения Христова (бывший монастырь) в местечке Шклове Могилевской губернии (ныне Белоруссия). В 1640 году войска царя Алексея Михайловича в сражении разбили поляков в той местности, и в память об этой победе список с чудотворного образа перевезли в Москву. Икону передали храму Святителя Николая в Пупышах (на Кочках) в Замоскворечье (храм был снесен в 1950-х).

В течение следующего столетия появлялись неоднократные случаи чудесных исцелений после молитвы перед данным образом Богородицы. Записи о чудесах не сохранились до наших дней и были утрачены в пожаре.

Од­но вре­мя, ве­ро­ят­но, вслед­ствие по­жа­ра и неод­но­крат­ных пе­ре­стро­ек хра­ма об иконе за­бы­ли, она бы­ла за­бро­ше­на и на­хо­ди­лась на ко­ло­кольне. К счастью, прихожане все же вспомнили про чудотворный образ, икону вернули в храм, и в 1764-м устро­или при­дел в ее честь.

Большое количество чудотворений происходило от иконы «Утоли моя печали» во время эпидемии чумы в Москве 1771 года. Страшную болезнь занесли с фронта раненые солдаты русско-турецкой войны. За короткий срок умерло более 50 тысяч человек. К счастью, эпидемия завершилась так же быстро, как и началась.

В советское время икону удалось сохранить и перенести святителя Николая в Кузнецах, где он остается и поныне. В годы Великой Отечественной войны перед иконой неустанно служили акафисты. В 1945-м, незадолго до победы, избранный патриарх Алексий I отслужил в Никольском храме перед образом «Утоли моя печали» свое первое богослужение в новом статусе. Ему довелось занимать московский Патриарший престол более 25 лет — дольше всех в истории Русской церкви.

С тех пор перед чудотворной иконой Богородицы молятся будущие священнослужители.

Иконография образа «Утоли мои печали»

Чин великого освящения храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине. Божественная литургия. patriarchia.ru/Сергей Власов

На этой иконе Божия Матерь изображена держащей правой рукой Младенца Христа, левую же она приложила к своей слегка наклоненной голове, как бы подпирая щеку. Верующие видят в этом жесте сострадание к людским печалям, бедам и горестям.

В руках у Иисуса развернут свиток со словами: «Суд праведный судите, милость и щедроты творите кийждо искреннему своему; вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите». На некоторых списках встречается сокращенная или иная надпись.

Оригинальная икона «Утоли мои печели» несколько отличается от привычного православного стиля иконографии. Поскольку географически регион, где она была написана, находится ближе к Европе, то у неизвестного автора прослеживается итальянская манера иконописания. Богоматерь и Богомладенец изображены более реалистично и просто. Это видно по овалу и рельефу ликов, ладоней и стоп.

Сделанные с чудотворной иконы списки уже более соответствуют строгим византийским традициям.

О чем молиться иконе Божией Матери «Утоли моя печали»

Фото: patriarchia.ru/Сергей Власов

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мая «Уто­ли моя пе­ча­ли», про­сла­ви­лась в Москве мно­ги­ми чу­де­са­ми со вто­рой по­ло­ви­ны XVIII ве­ка, а осо­бен­но во вре­мя чу­мы в 1771 го­ду.

Поскольку многие письменные свидетельства чудотворения были утрачены во время пожара в храме святителя Николая в Пупышах, из того периода сохранилась только одна широко известная история чудесной помощи через образ Богородицы.

Женщина знатного происхождения, жившая вдали от Москвы, долгие годы была прикована к постели, не могла шевелить даже руками и страдала от тяжелой болезни. Врачи не давали прогнозов на выздоровление, но больная получила Божию милость. Во сне ей явилась Богородица и дала наставление: «Вели себя везти в Москву. Там, на Пупышеве, в храме святого Николая, есть образ Богоматери с надписью: „Утоли моя печали“, молись перед ним и получишь исцеление».

Уцепившись за надежду на выздоровление, женщина так и сделала. Однако она не нашла в храме указанной иконы. Священник приказал причетникам принести с колокольни все иконы Богоматери, хранящиеся там после пожара. Среди обветшавших и запыленных образов женщина нашла изображение Богородицы с надписью: «Утоли моя печали» и воскликнула: «Она! Она!» К удивлению сопровождавших ее людей больная вдруг смогла поднять руку и перекреститься. А после молебна она встала с носилок и без посторонней помощи подошла поклониться иконе. Домой она вернулась совершенно здоровой.

Это чудо совершилось 25 января (7 февраля) 1760 года. С тех пор в этот день совершается празднество в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». К тому времени относится и составление службы с акафистом.

К святому образу обращаются в молитве с просьбой об исцелении и выздоровлении при физических и душевных болезнях, а также о даровании утешения в минуты скорби.

Где сейчас находится чудотворная икона

Чудотворная икона в настоящее время находится в московском храме Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах в Вишняковском переулке.

Чти­мые спис­ки с ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Уто­ли моя пе­ча­ли» на­хо­дят­ся и в других столичных церквях, например, в храме во имя святого Иоанна Крестителя на Покровке; во имя святых апостолов Петра и Павла на Ново-Басманной; во имя святителя Тихона Амафунского у Арбатских ворот; во имя преподобного Сергия на Рогожской.

Кроме того, в Марьино недавно возвели храм иконы Божией Матери «Утоли мои печали». В честь данной иконы также действует храм в Саратове и Санкт-Петербурге.