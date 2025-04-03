Время чайку пошвыркать с брусничкой: как снимали «Любовь и голуби»

.Фильм «Любовь и голуби» с Александром Михайловым, Ниной Дорошиной и Людмилой Гурченко получил всего две награды: премию «Золотая ладья» на Международном испанском кинофестивале комедий в 1985 году и бесконечную любовь зрителей. Сейчас картина считается классикой советского кинематографа, а с чего все начиналось?

На дворе (пока что столичном) 1982 год. Режиссер Владимир Меньшов с женой Верой Алентовой идут на спектакль в «Современник». Тогда во многих советских театрах ставили «Любовь и голуби» по одноименной пьесе 1981 года Владимира Гуркина.

Комедия о семье Кузякиных из Иркутской области необычна и интересна, Меньшов — творчески открыт к идее нового хита после успеха фильма «Москва слезам не верит». В общем, «профессиональная память» по выбору удачных историй не подвела.

Так и начался поиск двора (теперь уже деревенского, для съемок).

Фигура первая — (веселая) подготовка к съемкам «Любовь и голуби»

Фото: Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1984 г.

Режиссер отправился на берег иркутского Байкала. Планировалось снимать «Любовь и голуби» там, где события разворачивались в действительности, но вот до начала съемок осталось два месяца, а под характер сценария ничего не подходило. Тогда вспомнили про Карелию, где Меньшов когда-то работал стажером в Великой Губе.

Локация

Тот самый уютный дворик обнаружили на одной из улиц соседнего Медвежьегорска, идущей вниз к реке Кумсе. Хозяева дома разрешили его снимать, а еще строить на участке летнюю кухню и голубятню. На время съемок они не съезжали, а их домашние животные вообще вошли в актерский состав.

Еще одна группа артистов — дрессированные голуби — прилетела под руководством дрессировщицы из Москвы на вертолете. Их жилище специально стилизовали художники: они наносили на голубятню шлепки зубной пасты и подкрашивали их черной краской.

Актеры

Надюхой сразу же стала исполнявшая эту героиню в «Современнике» Нина Дорошина — тут все логично. А как насчет петербургских интеллигентов Тети Шуры и Дяди Мити, которым не было и 50 лет? Наталью Тенякову сильно «состарили» для съемок, а ее муж Сергей Юрский получил роль, потому что Олегу Табакову не понравилась пьеса.

Петербурженку Тенякову, кстати, вначале оттолкнула роль деревенской жительницы. Согласиться ее подкупила возможность поэкспериментировать с возрастом и, конечно, собрать карельских грибов.

Лицо актрисы покрывали специальной пленкой. Высохнув, она стягивала кожу и создавала эффект многочисленных морщин. Задумка оказалась бы гениальной, если бы в конце съемочного дня не приходилось сдирать пленку чуть ли не с кожей.

Людкой тоже оказалась интеллигентка — коренная москвичка Янина Лисовская. Чтобы увидеть деревенский быт, она даже на некоторое время переезжала в село.

С выбором Василия Кузякина возникли сложности. На главную роль претендовали Борис Сморчков (снимался в фильме «Москва слезам не верит»), Виктор Борцов («Покровские ворота») и даже Сергей Юрский, который в итоге оказался Дядей Митей. Меньшов сам не понимал, каким должен быть герой, когда же Александр Михайлов попробовал произнести пару реплик, режиссер выдохнул: «Вот он какой, Вася…».

«Таким» Вася оказался из-за изменения концепции кино при подготовке к съемкам. Меньшов изначально задумывал «Любовь и голуби» душевным, спокойным фильмом в стиле Шукшина, но затем ему показалось, что без деревенского колорита и юмора картина не заиграет.

Возможно, именно по этой причине расшили присутствие Раисы Захаровны в фильме «Любовь и голуби». В оригинальной пьесе она появилась лишь в одной сцене, но Меньшов решил показать развитие романа и саму ее личность.

Ну и раз уж стать разлучницей хотели такие звезды как Татьяна Доронина, Наталья Кустинская и Ольга Яковлева, на съемочную площадку даже пригласили эксперта потустороннего мира. Размышления о гуманоидах и космосе добавили комизма образу Раисы Захаровны и раскрыли его. Эти рассказы за экспертом записали, чтобы уже в кадре их повторила прошедшая кастинг Людмила Гурченко.

Фигура вторая — далеко не (печальная) задумка фильма «Любовь и голуби»

Фото: Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1984 г.

Актеры выбраны, новая концепция разработана, осталось поддержать ее с помощью танцев. В Медвежьегорск на пробы приехал московский хореограф и две пары профессионалов.

Меньшов посмотрел подготовленные номера и отрезал: «Не то!». Ему нужна была деревенская кадриль бабушек на завалинке.

В итоге вместо профессионалов танцевали коллектив медвежьегорского дома культуры и несколько пар Сегозерского народного хора из села Паданы. «Мосфильм» даже не выдавал им костюмы — настолько колоритными оказались собственные наряды исполнителей.

Михайлов при смерти

Отпуск Василия снимали в грузинском Батуми. Если внимательнее рассмотреть сцену с его перемещением из деревенского дома на Черное море, на заднем плане практически нет людей — пляж пуст, только немного массовки. Съемки выпали на ноябрь.

Для сцены, где Кузякин после прощания с семьей в деревне открывает дверь и оказывается на курорте, создали идентичную карельскому дому декорацию. Всю эту конструкцию с дверью поднимали на пирсе краном. По словам Лады Сизоренко (сыграла Олю Кузякину), от порывов ветра казалось, что она вот-вот рухнет.

Из-за холода этот эпизод хотели отснять побыстрее. В итоге пришлось делать несколько дублей. По задумке водолазы должны были под водой быстро снять с Михайлова костюм, чтобы он вынырнул в одних плавках. В процессе актер запутался в мокрой одежде: галстук стал затягиваться и чуть его не задушил. Перепуганный Михайлов начал отбиваться от водолазов, но им в итоге удалось его освободить. На съемках «всякое быват»!

Муки Гурченко

Гурченко ненавидела холод и не сразу согласилась плавать в воде температурой 14 градусов. Но из-за передряги с Михайловым съемки затянулись.

И даже в ледяной воде актриса не растерялась и выручила коллегу. Дело в том, что, когда переодетый Михайлов все же вынырнул, от пережитого шока он напрочь забыл слова. «Ёшкин кот, Саша!.. Осторожнее, товарищ, вы меня забрызгали! Я уже мокрая вся с головы до ног», — выпалила Гурченко.

Кстати, от сложной технически идеи Меньшов не планировал отказываться, поэтому Михайлова снимали вновь, но уже в наскоро зашитом галстуке, чтобы снять костюм было проще. В знак благодарности за терпение в конце рабочего дня режиссер сам прыгнул в холодную воду.

Универсальный парик

Когда снимали «Любовь и голуби», Гурченко носила короткую стрижку, поэтому в кадре она носила парик. Точнее, не только она одна!

В этом же парике, только задом наперед, появлялся Меньшов между сценами, когда объявлял: «Фигура вторая, печальная» и «Фигура третья, разлучная». На режиссере накладная шевелюра напоминала кудрявый чуб.

Финальные ускорения Дорошиной и Михайлова

Сложно было снять и финал кино «Любовь и голуби»: главные герои были задействованы в других проектах, поэтому, чтобы успеть создать красивую сцену на крыше голубятни, Нину Дорошину доставили на площадку на вертолете. В нем ее и впопыхах гримировали. На съемку финала было отведено всего 20 минут, чтобы на этом же вертолете обратно полетел уже Александр Михайлов — ему нужно было в Москву на спектакль.

Фигура третья — разлучная сцена из «Любовь и голуби»

Фото: Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1984 г.

Съемки завершились, картину отправили на проверку. В Госкино «Любовь и голуби» раскритиковали: пошлый, много спиртного, странные корявые пляски, какая-то ерунда про гуманоидов. Потребовали сократить пьющего Дядю Митю, убрать «ёшкиных котов», «Людк» и «че», а Меньшова отстранить от монтажа.

И вообще стыдно должно быть режиссеру занимать столько экранного времени алкоголем и деревенским языком. Но Меньшов заявил, что переделывать картину не станет, все афоризмы должны остаться на своих местах. Только в угоду хронометражу он согласился вырезать не влияющие на сюжет сцены распития.

И вот апрель 1984 года, «Любовь и голуби» показывают в каждом кинотеатре страны. Благодаря упорству режиссера в кинопрокат фильм вышел с минимумом изменений. «Любовь и голуби» посмотрело 44,5 миллиона советских зрителей — вот чо делает она, «Любовь-то чо делает!».