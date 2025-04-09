Avatr без связи: какие проблемы ждут владельцев китайских электрокаров из параллельного импорта

Популярные бренды запрещают продавать в России машины для внутреннего китайского рынка. Их представители рассказали, какие функции перестанут работать на ввезенных без разрешения электромобилях.

В последние годы в России появляется все больше проблем с китайскими электрокарами, так как из-за запрета на официальный ввоз в них блокируют часть функций.

Avatr вводит запрет

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Компания Changan Motors объявила, что подконтрольный ей бренд Avatr в 2025 году запретил экспорт в Россию электрокаров, предназначенных для внутреннего китайского рынка.

«Дилеры, нарушающие это требование, столкнутся с серьезными штрафами», — заявили в пресс-службе Changan Motors.

Владельцев этих автомобилей ждет множество ограничений функционала, так как авто не предназначены для эксплуатации вне Китая. Это может негативно сказаться на удобстве и надежности эксплуатации.

По данным Changan Motors, это связано с тем, что вместо CarPlay и Android Auto на электрокарах для внутреннего рынка предусмотрено мобильное приложение Huawei, причем исключительно на китайском языке. Оно авторизуется только по китайским номерам телефонов и не может полноценно работать в других странах. Также в машинах нельзя изменить часовой пояс, так как в Китае действует единый, а установка международных сервисов и опций не планируется.

Кроме того, мультимедийная установка в моделях для Китая поддерживает лишь китайский и английский языки.

Напомним, что по данным агентства «Автостат» премиальные автомобили Avatr, ввезенные по параллельному импорту, в 2024 году были на пятой строчке рейтинга самых популярных электрокаров в России. Их место должны занять официальные машины, которые по цене примерно на 20% дороже «серых».

В официальных версиях Avatr, подготовленных специально для российского рынка, есть переведенный интерфейс бортовой информационной системы. В машинах будут работать CarPlay, Android Auto, системы ГЛОНАСС, e-SIM российского стандарта, мобильное приложение и другие функции.

Особо отмечается, что электрокары получат «теплые» опции, а программное обеспечение не попадает под санкции. Благодаря этому бортовая электроника должна работать без сбоев и риска блокировок из-за рубежа.

«Разница на Avatr 11, завезенными неофициально, и теми, что продаются дилерами в белую, может доходить до 3 миллионов рублей. Очевидно, что такой разрыв в цене нужно защищать. Вероятно, что именно отсюда и растут ноги жестких запретов и ограничений со стороны китайских владельцев бренда», — рассказал автоэксперт Артем Самородов.

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Также эксперт отметил, что перспектива у Avatr весьма позитивная — у него нет ярких конкурентов на нашем рынке. Aito и Voyah — интересные автомобили, но они более классические, чем Avatr 11. А Zeekr не представлен официально.

Запреты на Zeekr

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В середине 2024 года аналогичные запреты выдвигал бренд Zeekr, который принадлежит корпорации Geely. Компания заявила, что электрокары, поставляемые по «серым» схемам, могут столкнуться с проблемами с бортовой мультимедийной системой. Это же подтвердили и неофициальные продавцы.

К примеру, в одном из автосалонов нам рассказали, что ряд функций «параллельных» Zeekr невозможно активировать из-за отсутствия доступа в интернет. Также нельзя обновить программное обеспечение. Если же открыть доступ через российские СИМ, то после сканирования через центральный сервер некоторые функции в машине могут блокироваться. Так как Zeekr разработал для своих электрокаров закрытое программное обеспечение, то своими силами снять блокировки невозможно. Ввести их в строй смогут только специалисты из Китая.

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В «серых» машинах нет русификации, и большинства популярных функций, таких как распознавание владельцев по Face ID и дистанционного управления функциями через смартфон. Это в большей мере касается машин, которые проданы россиянам после июля 2024 года.

Одновременно с запретом импорта непредназначенных для России авто компания Geely летом 2024 года открыла представительство Zeekr в Белоруссии и запустила официальные продажи, в том числе и гражданам из России. Правда для обслуживания автомобилей предлагается ездить в Минск. Их цены примерно на четверть выше «серых», завезенных из Китая.

По информации агентства «Автостат», в прошлом году в России продали 17 805 новых электрокаров, что на четверть больше, чем годом ранее.

Лидером рынка сейчас является Zeekr с показателем в 7623 проданных авто. Несмотря на отсутствие официального статуса, бренд занимает 43% на рынке электромобилей. Второе и третье места заняли российские «Москвич» (1 796 штук) и Evolute (1 226 штук). В пятерку сильнейших вошел Volkswagen (1 012 штук) и Avatr (690 штук), который в прошлом году показал рост в 2,3 раза.