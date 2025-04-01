Проедает даже лак: как победить водный камень на автомобиле

Водный камень может появиться и на стеклах, и на кузове автомобиля. Там он тоже может доставить немало проблем. Этот налет едва заметен, вот только сильно ухудшает обзор, особенно при ярком солнце.

А, находясь на металлических поверхностях авто, может сулить серьезные затраты для устранения ржавчины и покраску. Как справиться с водным камнем выяснила программа Пятого канала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Что такое водный камень и чем он опасен

Водный камень — это отложения различных солей и минералов. Они попадают на кузов автомобиля не только с дождевой водой, но и с водопроводной во время мойки.

«Водный камень на кузове страшнее, потому что он проедает лак и может добраться до поверхности металла. Там уже пойдут совсем другие процессы. А на стекле это мешает только обзору», — утверждает специалист по тюнингу и ремонту автомобилей Бесо Цахнакия.

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Вода часто содержит хлор, различные металлы. Из этого и рождается водный камень — так как вода высыхает, а остальное остается на поверхности автомобиля. Если не убирать такие загрязнения вовремя, то справиться с водным камнем не всегда смогут даже в детейлинг-центре.

По словам специалиста, однажды сотрудникам сервиса пришлось потратить целую неделю на удаление водного камня.

«Полировали, затем нагревали деталь, водный камень поднимался выше, мы еще раз полировали, и так постепенно удаляли с поверхности автомобиля», — рассказывает Цахнакия.

Чем глубже повреждения проникают в лак, тем скорее появится коррозия — тогда придется зачищать ржавчину и перекрашивать деталь. Поэтому эксперт советует не ждать, а убирать налет сразу же.

Чаще всего водный камень задерживается именно на ровных поверхностях, где у воды нет возможности скатиться с кузова. Самый опасные места: капот, крыша и багажник.

Чистим кузов профессионально

Для эксперимента был найден капот автомобиля, на котором образовался водный камень. Его не чистили всего три дня, но на покрытии буквально нет живого места. Для удаления налета в арсенале специалистов было сразу четыре средства. Два из них за 65 и 140 рублей — профессиональные, то есть ими пользуются детейлинг-центры. Далее бытовые составы (бытовая химия) по 40 и 95 рублей.

У всех средств похожий состав. Главные действующие компоненты — поверхностно-активные вещества и кислоты.

«Эти составы должны справиться довольно быстро, но все зависит от того, как долго водный камень находился на поверхности», — комментирует специалист.

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Для удобства капот разделили на четыре части. Сначала проверяли профессиональные средства. В составе бюджетного очистителя есть изопропиловый спирт, он хорошо растворяет масляные и жировые пятна, но, если его передержать, то можно повредить верхний слой лака. По этой причине с первым средством нужно действовать осторожно.

«Для начала наносим сам состав на микрофибру. Наносить надо максимально аккуратно, не давить сильно, потому что можно поцарапать капот. Нужно выждать пару минут и потом убрать все сухой микрофиброй. Затем смыть все это водой», — поясняет Бесо Цахнакия.

Следом наносится второй профессиональный очиститель по такой же схеме. Мягкой тряпкой убираются остатки составов, капот промывается водой и вытирается насухо.

«Что касается профессиональной химии — заметных пятен, следов от водного камня нет. Попробуем все это отмыть и посмотрим, какой результат здесь будет от бытовой химии», — заверил эксперт.

Платишь меньше — а результат тот же

С минеральными отложениями хорошо справляются средства для чистки ванн, раковин и сантехники. Производители обещают, что эти составы уберут не только налет, но и ржавчину. С бытовой химией работали по инструкции производителей. Их наносили на капот с помощью микрофибры, оставляли на пару минут, а потом смывали водой.

«Первый состав из бытовой химии полностью вытерли. Вроде бы пока на вид ничего не осталось», — говорит специалист.

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Другое чистящее средство тоже справилась с задачей. Следов водного камня на капоте не видно.

На первый взгляд, все средства работают одинаково хорошо, стоит посмотреть внимательнее. Для этого в детейлинг-центрах используют ультрафиолетовую лампу, в ее лучах проявятся даже мельчайшие следы налета, а еще повреждения лака, если какой-то состав вдруг разъел покрытие.

«Результат в целом был везде одинаковый. Так как водный камень не успел въесться в поверхность то, естественно, следов нигде не осталось. Это очень важный фактор, потому что мы смогли почистить своевременно, то есть до того момента, как водный камень въестся в поверхность», — рассказывает Бесо Цахнакия.

Как защитить кузов от водного камня после мойки

Если бы водный камень оставался на кузове несколько недель, результат очистителей уже не был бы таким впечатляющим.

«Химия скорее всего не спасла бы, пришлось бы полировать, но, если выдержка была бы сильно большая, то скорее всего это уже пришлось бы проводить манипуляции по покраске», — разъясняет специалист.

Поэтому самое главное в борьбе с водным камнем — убрать его как можно быстрее. Со свежим налетом хорошо справится любое средство, в составе которого есть кислоты и ПАВы.

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А чтобы водный камень не появился снова, нужно соблюдать несколько правил.

Во-первых, защищать кузов от реагентов — хотя бы раз в неделю обрабатывать его гидрофобным составом. Во-вторых, тщательно вытирать автомобиль после мойки, чтобы на нем не осталось капель воды. И в-третьих, не оставлять машину на солнце. Под лучами ультрафиолета водный камень образуется в разы быстрее.