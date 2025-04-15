В мае уже ждут на площадке: сколько Михаилу Ефремову предложили за съемки

Михаил Ефремов строит планы на жизнь после колонии. Чем актер решил заняться в первую очередь после выхода на свободу, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Михаил Ефремов вышел на свободу после четырех лет колонии. Как себя чувствует актер? Почему в его квартире спешно делают ремонт? Действительно ли заслуженный артист РФ завязал с вредными привычками? И верят ли в это его друзья и поклонники? Правда, что Ефремова уже ждут на съемочной площадке? И какой гонорар он получит? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Журналисты с самого утра 9 апреля начали собираться у ворот белгородской колонии. Все ждали выхода на свободу 61-летнего Михаила Ефремова. Однако вместо знаменитости к представителям СМИ вышел его адвокат. И заявил, что артист уже на пути в столицу. Оказалось, из здания звезду кино вывезли тайно.

«Все хорошо, все изумительно. Результат прекрасный. Мы четыре года к этому шли, у нас все получилось», — уточнил адвокат актера Юрий Падалко.

Но по прибытии в Москву, около своего дома, Ефремов все-таки сказал несколько слов прессе. Хоть и признался, что делает это с трудом.

«Сейчас говорить ничего не могу, просто очень много впечатлений. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз мои соболезнования семье погибшего», — заявил артист.

В 2020-м актер сел за руль пьяным, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Водитель Сергей Захаров скончался. А звезду кино приговорили к восьми годам колонии. Позже срок снизили на шесть месяцев. Весной этого года Ефремову одобрили прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Он провел за решеткой более четырех лет.

«Учтено действительно раскаяние Михаила Олеговича. Учтено то, что неоднократно он просил извинения. Возмещен вред в полном объеме, значительные суммы. Понимаем, что невозможно компенсировать смерть человека, но то, что предусмотрено законом и даже больше того, Михаилом Олеговичем все сделано. Поэтому я думаю, что решение справедливое», — высказался адвокат Падалко.

Друзья и близкие Михаила с нетерпением ждали его возвращения. По словам соседей, сразу после новостей об УДО в квартире артиста начался ремонт. Говорят, прокладывали усиленную шумоизоляцию, чтобы никто не мог побеспокоить Ефремова, а также подслушать его разговоры. Однако адвокат эту информацию не подтвердил.

«Если делается ремонт, то просто косметический ремонт обычный», — отметил Юрий Падалко.

На последнем заседании суда Ефремов сказал, что собирается начать новую жизнь. Без скандалов и алкоголя. Коллеги считают, он действительно осознал свои ошибки и сможет исправиться.

«Я абсолютно уверен в том, что Михаил искупил свою вину и никаких к нему претензий от общества и закона, и людей быть не должно. Бывает с каждым. От сумы и от тюрьмы не зарекайся. И то, что такая история с ним произошла, наверное, это ужасно, трагично, но она закончилась», — выразил мнение режиссер Александр Карпиловский.

«Он очень сильно переживает до сих пор. Я думаю, на всю жизнь это. Я с ним разговаривал действительно. Реально очень-очень больно ему за это все, что произошло. Он все осознал, естественно. То есть никто не хотел этой трагедии, но жизнь так распорядилась», — высказался адвокат актера.

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В родном селе погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова внимательно следят за новостями. Близкие и знакомые мужчины думают, что выйти на свободу Михаилу помогла громкая фамилия.

«Отличный актер. Как человека я его не знаю, а в жизни всякое бывает», — отметила соседка семьи Захаровых Марина Антонова.

«Наказывать надо. Может быть, он раскаялся в этом деле. Но человека уже, конечно, не вернешь», — подчеркнула родственница Сергея Захарова Ирина.

«Я искренне раскаиваюсь в совершенном мною преступлении. Еще раз приношу глубочайшее соболезнование потерпевшим и прошу их простить меня», — заявил Михаил Ефремов.

По словам артиста, он больше никогда не сядет за руль. И попытается искупить содеянное положительными поступками. А также надеется вернуться в театр и в кино.

«Я тоскую по профессии и верю, что еще смогу принести пользу обществу своим ремеслом», — признался актер.

Многие режиссеры сразу заявили: с удовольствием пригласят Михаила в свои новые проекты. Одно из таких предложений Ефремов, видимо, принял. Как сообщает пресса, первый съемочный день у него назначен на май. Продюсер Евгений Морозов даже озвучил сумму гонорара: 2,5 миллиона рублей за смену.

«Я думаю, что десятки сценариев полетят в его сторону, мой в том числе. Когда Миша заходит в кадр, сразу кино начинается. Магия какая-то появляется. Его камера обожает, партнеры обожают», — объяснил режиссер Кирилл Кузин.

«Вышел на свободу, он теперь с нами. Я, как режиссер, с большим удовольствием пригласил бы его снова в кино сниматься. И уверен, что зрителям он будет еще интереснее, чем был раньше», — уточнил Александр Карпиловский.

Однако, вполне возможно, съемки придется отложить. Как сообщил адвокат, первым делом Михаил Ефремов отправится в больницу. В заключении у знаменитости обострились астма и хроническая болезнь легких. Якобы в последнее время ему стало совсем плохо. Актер почти перестал ходить из-за сильнейшей одышки.

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«Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ. — Прим. ред.) сама о себе говорит. Это хроническое заболевание. Кроме того, что качество жизни ухудшается и продолжительность сокращается, риски развития рака легких, карциномы легких возрастают в разы», — объяснила врач-пульмонолог Ирина Ионичевская.

«В условиях ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний. — Прим. ред.) при всем желании здесь невозможно было оказать с его заболеваниями ту помощь, которая действительно ему нужна», — подчеркнул Падалко.

Именно заболевание легких в свое время стало одной из причин смерти отца Михаила Ефремова. В конце жизни Олег Николаевич мог дышать только с помощью кислородного аппарата. Но, по словам коллег, даже в таком состоянии он не мог отказаться от курения. Неужели его сына ждет такая же участь?

«С пациентом, который не соблюдает рекомендации, его продолжительность жизни 100% уменьшится, его качество жизни значительно уменьшится. А от ХОБЛ в современном мире, к сожалению, умирают», — уточнила врач Ионичевская.

Однако Михаил Ефремов говорит, что, в отличие от отца, избавился от вредной привычки во время заключения. И надеется, что лечение поможет ему восстановить здоровье. Именно это для него сейчас самое главное. И только потом уже можно будет думать о съемках, встречах с друзьями и поклонниками.