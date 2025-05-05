Не курите при кошке: что может стать причиной рака у питомца

Онкология — настолько же частая причина смерти кошек, как и летальные инфекции типа лейкоза.

Диагностируют ее часто поздно, когда питомца уже невозможно спасти. Однако есть способы заметить онкозаболевание любимца на ранней стадии.

О том, какой тип онкологии распространен у кошек и как ее заметить вовремя, эксклюзивно в эфире радио «Петербург» рассказал ветеринарный врач Института ветеринарной биологии, кинолог-эксперт, кандидат биологических наук Игорь Валерьевич Чуваев.

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Онкологические заболевания кошек

Онкологические заболевания у кошек, по словам эксперта, встречаются регулярно. Причины могут быть разными:

наследственность;

пониженный иммунитет;

травмы и ушибы;

стресс;

преклонный возраст;

длительное воздействие радиации и ультрафиолета;

пассивное курение (через пет-родителей);

«Наиболее часто встречается онкологическое поражение молочных желез, причем и у кошек, и у собак. Поэтому регулярное прощупывание молочных желез у кошек — это, в общем-то, необходимая процедура. Это нужно для того, чтобы вовремя заметить образование узелков и уплотнений, которые на ранних стадиях можно удалить вместе с пакетом молочных желез», — объяснил ветеринар.

Один из способов профилактики онкологии — ежегодное УЗИ внутренних органов и осмотр ветеринара, особенно если животное старше пяти лет, так как рак может никак не проявлять себя на протяжении многих лет.

А вот сдавать широким спектром онкомаркеры, как иногда делают люди, бесполезно. Их лучше делать для подтверждения наличия конкретного типа опухолей.

Симптомы рака у кошек

Среди нетипичных симптомов онкозаболевания могут быть кашель, долгое заживление ранок, плохой запах изо рта вкупе с урчанием в животе и диареей. На второй стадии рака и дальше кошка может начать хромать, худеть, тяжело дышать и хрипеть, становится пассивной и мучается кровотечениями из носа.

«Температура тела может повышаться только тогда, когда происходят процессы распада опухолевых тканей. Это уже терминальная стадия, при которой сделать вообще ничего нельзя, только облегчить страдания питомца», — отметил Чуваев.

При этом болевой синдром при раке необязателен. Это зависит от места локализации опухоли — если вокруг нее много нервных окончаний, то тогда кошке, конечно, будет больно.

И, если для людей уже изобрели вакцину от рака, то для кошек ее пока нет. Потому им назначают либо химиотерапию, либо иммунотерапию, которая может привести к ремиссии заболевания, в том числе долгосрочной. А хорошей профилактикой рака будет кастрация или стерилизация животного.