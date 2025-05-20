Идеальный шрот: какие авто нельзя покупать даже в отличном состоянии

Привлекательный внешне автомобиль с пробегом может иметь нерешаемые технические и юридические проблемы.

Отличное техническое состояние автомобиля может ввести в заблуждение покупателя и обернуться для него немалыми тратами. Если не повезет, то новому владельцу придется доплатить почти 2/3 стоимости от покупки или даже сдать авто на запчасти.

Почему такое происходит и как распознать проблемную машину?

Незаконный тюнинг

© РИА Новости/Виталий Тимкив

Нерешаемые проблемы бывают двух категорий: технические и юридические. Чаще всего они касаются так называемого неутвержденного тюнинга, при котором выглядит автомобиль замечательно, но возникают трудности с регистрацией.

Ценители спортивного стиля езды любят ставить спойлеры, нештатный свет, «обвес», модные диски. Но со всем этим машину на учет не поставишь. Даже установка дополнительных противотуманных фар, замена лампочек в фонарях на светодиоды, «лифтование» подвески с изменением дорожного просвета и прочие «мелочи» вызовут большие вопросы у сотрудников ГИБДД.

Нового владельца отправят в специализированную лабораторию для легализации изменений в конструкцию транспортного средства. А это дорого, долго и не всегда успешно.

В некоторых случаях узаконить тюнинг невозможно. Если производитель не предусматривает фаркоп, а такое бывает для авто классов A, B, C, то кустарный аналог придется демонтировать. Тоже самое касается нестандартных багажников, антикрыльев, проставок в пружины, всех «обвесов» и прочего. Купив такую машину, украшения придется выкинуть.

Нештатные колеса

© РИА Новости/Кирилл Брага

Не стоит покупать автомобиль с нестандартными колесами большого диаметра. Многие тюнеры ставят вместо 16-дюймовых дисков сразу R18. Прибавление двух дюймов в диаметре вызывает увеличение веса колеса примерно на 15-20%, вырастает нагрузка на подвеску, и из-за увеличения неподрессоренных масс разбиваются резинометаллические шарниры и амортизаторы. Больше колеса заставляют врать электронику, систему стабилизации и ABS.

Рассчитывают на лоха: как перекупщики маскируют проблемные машины

Но главное, при скоростной езде идет износ механической части трансмиссии. Увеличенный вылет колеса создает дополнительный рычаг, в результате при ударных нагрузках разбиваются подшипники, дифференциал и другие детали трансмиссии. А установщики таких колес обычно любят ездить быстро.

В общем, купив машину с крутыми дисками, можно столкнуться со скрытыми техническими проблемами, чреватыми дорогостоящим ремонтом.

Оживший мертвец

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На рынке попадаются «оживленные» авто после серьезных ДТП, которые были списаны страховыми компаниями «в тотал». Часто они реализуются через так называемые аварийные аукционы, где их выкупают мастерские для последующего восстановления. Смятые в гармошку кузова вытягиваются на станках, часть кузова вырезается и меняется на новое «железо». В результате силовая структура корпуса нарушается, и в аналогичных ДТП он уже не может защитить водителя и пассажиров.

Кроме того, попадаются плохо отремонтированные варианты с нарушенной геометрией кузова. Это влияет на управляемость автомобиля, в особенности при маневрировании на высоких скоростях. Такая машина способна «съесть» резину до корда за сезон.

Еще хуже, когда при восстановлении автомобиля пилились и переваривались кузовные элементы с нанесенными на них номерами. Чаще всего это лонжероны, консоли крыльев и «юбка» под ветровым стеклом. Сотрудники ГИБДД при регистрации авто внимательно смотрят на эти места и отказывают при любых следах вмешательства.

Машина фактически не получит допуск к эксплуатации. А доказать, что она не в угоне и это не намеренная вставка номеров, трудно. В итоге «железного коня» приходится продавать на запчасти.

Поэтому при осмотре «идеальной» машины перед покупкой лучше внимательно смотреть по VIN историю продаж на аварийных аукционах. Не будет лишним внимательно осмотреть лонжероны и прочие места кузова. Если там есть сварные швы, то от покупки лучше отказаться.

Распиленные «японки»

© РИА Новости/Виталий Аньков

Еще одна категория нерегистрируемых авто — «японки», привезенные под документы, оставшиеся от разбитой в России иномарки.

Из Японии ввозится ее копия, но в качестве лома, без растаможки. Чтобы у контролирующих органов не возникало вопросов, кузов аккуратно пилят на две части, но так, чтобы была возможность его восстановить. Российские мастера заваривают места пропилов, и машина ездит по существующему СТС. Иногда ей перебивают еще и номера.

Такие автомобили выглядят великолепно, продаются, как правило, ниже рынка, но зарегистрировать их на нового собственника невозможно. Сотрудники ГИБДД при обнаружении сварного шва или скорректированных номеров тут же отправляют подделку на экспертизу. Легализовать ее уже будет невозможно. Единственным выходом для нового владельца остается сдать ее на запчасти даже при сравнительно хорошем техническом состоянии.

Растаможка в странах ЕАЭС

Вадим Жернов/ТАСС

Немалые проблемы возникают теперь с машинами, растаможенными по «серым» схемам в странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, в Белоруссии действует ежегодная скидка в 50% на импортные авто для личного пользования для льготной категории граждан. Продавцы находят таких «льготников» среди жителей республики и платят им от 1 до 3,5 тысячи долларов за помощь в оформлении машин для клиентов из РФ.

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К примеру, таможенная ставка ЕАЭС на автомобиль возрастом 3-5 лет с объемом двигателя до 2 литров — 2,7 евро за кубический сантиметр. За трехлетку надо заплатить на таможне 5400 евро, а при оформлении на «льготника» из РБ — только 2700 евро.

Однако получить льготу они могут только 1 раз году, а на них оформляют по несколько ввезенных машин и потом перепродают россиянам. Если российская таможня обнаружит факт обмана, то она неизменно отменит «льготу» и доначислит деньги.

В Киргизии схема работает по-другому. Там автомобиль оформляют по новому документу — Таможенному приходному ордеру (ТПО), а не по пассажирской таможенной декларации (ПТД), как везде. Киргизы в этом документе устанавливают свои, заниженные цены на импортируемые машины, чтобы снизить сумму платежей.

Порой какой-нибудь BMW X5 за 65 тысяч долларов вписывается в ТПО по цене 20 тысяч. В результате таможенные платежи в республике в 2-3 раза ниже, чем в России. Не удивительно, что эти схемы пользуются популярностью. Российские власти стараются их компенсировать за счет доначисления суммы утильсбора.

Особенно зорко российская таможня следит, чтобы с момента первого оформления в государстве ЕАЭС до перепродажи российскому покупателю прошел год. В этом случае утильсбор составляет всего 5 тысяч рублей. Если условие не соблюдено, то утильсбор рассчитывается уже по коммерческому тарифу и может достигать 1 174 000 рублей (с мотором до 2 литров) и 2 839 400 рублей (с мотором до 3 литра).

Сейчас таможенная служба постепенно проверяет ввезенные из ЕАЭС авто и нередко доначисляет на них все платежи. Получить счет на несколько миллионов рублей можно даже через пару лет после покупки. Неудивительно, что владельцы стараются избавиться от покупки и выставляют лот на вторичном рынке.

В общем, лучше не приобретать на вторичном рынке машины, растаможенные по сомнительным схемам в странах ЕАЭС.