Все сгорело: как обычные шашлыки губят гектары леса

Теплое время года ассоциируется у многих с шашлыками, пикниками и прогулками на природе. Уголь и розжиг — то, что никак нельзя забыть, собираясь на пикник. Еще важнее — забрать их, чтобы не было пожара, но к возгоранию могут привести не только горючие материалы.

На что способна обычная стеклянная бутылка? Как пожарные фиксируют очаги с воздуха? И тушат прямо с воды?

Ответы на эти и другие вопросы нашла программа Пятого канала «Страна советов».

Способно ли стекло вызвать пожар

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Даже простая стеклянная бутылка способна спровоцировать возгорание.

«Главная такая опасная часть бутылки для леса и для сухой травы это донышко — оно выглядит, как выпуклая линза. Если получится так, что фокус бутылки попадет на сухую травинку, то это может привести к маленькому очагу возгорания», — объясняет физик Антон Рыженков.

Несложный эксперимент доказал: под определенным углом стекло действительно превращается в лупу. Спустя десять минут эксперт замечает легкий дымок и запах жженой травы. И если в данном случае все под контролем, то в ситуации, когда бутылку бросили в лесу, обнаружить возгорание могут гораздо позже.

В период майских праздников и в начале лета количество лесных пожаров традиционно увеличивается. Пожароопасный сезон открыт в 78 регионах России. Наиболее сложная ситуация — в Забайкальском крае. Причиной природных возгораний чаще всего становится халатность человека.

В лесу запрещено:

— оставлять, сжигать мусор или поджигать сухую траву;

— разводить костры в пожароопасный сезон и в необорудованных местах;

— бросать на землю непотушенные спички и окурки;

— использовать неисправный транспорт, выдающий искры;

— взрывать петарды и салюты.

С помощью чего тушат пожары

Пожарным в их нелегком деле помогает современная техника. В частности, найти очаг возгорания теперь можно с высоты, и для этого не обязательно подниматься в воздух самому спасателю — есть беспилотный дозор.

«Данный аппарат российского производства имеет тепловизионную камеру, дальность эксплуатации до десяти километров и зарекомендовал себя как инструмент для обнаружения лесных пожаров и контроля за их распространением», — рассказывает заместитель директора ГБУ СО «СамараЛес» Владимир Горячкин.

Основная пожарная станция в Самарской области не только обслуживает ближайшие лесничества, но и является центром резерва. Там сосредоточены все силы, регулярно обновляется парк техники.

«Полноприводный автомобиль на базе ГАЗ-33086 — небольшой и абсолютно проходим, но имеющий объем воды не менее двух с половиной тонн, со способностью, естественно, забирать воду с естественных водоемов», — говорит эксперт.

Бороться с огнем специалисты могут и в труднодоступных местах, тушить, например, горящие острова — прямо с воды.

«Пожар можно тушить в прибрежной полосе прямо непосредственно с катера. Если пожар находится внутри материка или острова, то для этого у нас имеются пожарные рукава. На расстоянии до 200 метров мы можем тушить также за счет этих рукавов», — разъясняет капитан маломерного противопожарного катера Александр Поляков.

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Защищать леса от огня помогает национальный проект «Экологическое благополучие». За последние шесть лет по нацпроекту закупили 50 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования. Планируется, что к 2030 году площадь лесных пожаров на землях лесного фонда по сравнению с 2021-м годом сократится вдвое.