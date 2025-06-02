Береги кожу смолоду: насколько рано нужно начать принимать коллаген

Оказывается, первые меры против старения кожи нужно принимать уже с 25 лет — с этого возраста в организме сокращается количество необходимого для ее упругости коллагена. При этом меры нужно успеть принять как можно раньше, иначе к 35-40 годам носогубные складки и морщины можно будет только корректировать.

Волосы встают дыбом! Спасибо, что только так, а не вовсе выпадают — за ломкость шевелюры тоже отвечает коллаген.

Как продлить молодость кожи и не запутаться все всех типах коллагеновых добавок, эксклюзивно Пятому каналу рассказала косметолог Мария Карпицкая.

Зачем принимать коллаген

Коллаген — это фибриллярный белок или, проще говоря, основная составляющая структуры кожи, отвечающая за ее упругость, а также за прочность костей, хрящей и сухожилий. Если его снижается, появляются морщины. Организм человека сам активно вырабатывает это вещество примерно до 25 лет, затем процесс начинает замедляться.

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«Влияние окружающей среды, стрессовых факторов может ускорить деградацию коллагена, поэтому его профилактический прием рекомендуют начинать с 25-30 лет. К 40 годам дефицит коллагена может составлять уже до 10-20%», — пояснила косметолог.

Биологическую добавку принимают не только чтобы приостановить образование морщин и «омолодиться». Она также способствует укреплению скелета: возраст или активные тренировки пагубно сказываются на состоянии костей и хрящевой ткани. Так что уменьшать симптомы заболеваний суставов полезно и молодым спортсменам.

И все же главная функция коллагеновых добавок эстетическая. Этот тип белка улучшает прочность волос (благодаря нему они меньше выпадают и ломаются) и ногтей (пластины не расслаиваются). По этой причине чаще всего к биологической добавке обращаются в косметологии.

Какой вид коллагена самый эффективный

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Современный рынок предлагает несколько форм коллагена:

порошки — их удобно добавлять в еду и напитки;

таблетки — легко хранить, а еще они дают точность дозировки;

жидкие формы — быстро усваиваются организмом.

Эффективность всех типов одинакова: преимущество одного вида вещества над другим научно не доказано. При этом определенный вариант может лучше подойти конкретному человеку — все зависит от индивидуальных особенностей организма.

«Согласно клиническим исследованиям, независимо от формы выпуска, наилучшим образом усваивается гидролизированный. Это коллаген, который прошел особую подготовку — деление на мелкие пептиды», — уточнила Карпицкая.

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Усилить эффект от приема вещества также может вариант выпуска с добавлением магния. Он является ключевым микроэлементов в синтезе коллагена.

Как долго нужно принимать коллаген

До 25 лет коллаген принимают в профилактических целях, после 25–30 лет важность употребления вещества повышается.

Оптимальная продолжительность приема может варьироваться.

«Результаты эффекта от коллагена обычно оценивают в течение 8—12 недель. Но для достижения устойчивого результата необходимо принимать его порядка 3—6 месяцев с дальнейшей оценкой состояния организма и необходимости продления курса», — уточнила эксперт.

В инъекционной косметологии визуальные преобразования могут проявиться достаточно быстро, уже через несколько дней после процедуры. Коллагеновый эффект возникает постепенно, после схода отека и следов вколов.

Чем коллаген может быть опасен

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Прием коллагена считается безопасным, но только при соблюдении рекомендованных дозировок.

Видимое влияние биологической добавки зависит от возраста, генетики, образа жизни и типа питании. Некоторым людям нужно больше времени, чтобы заметить улучшения, поэтому не стоит торопиться с увеличением длительности курса или размера дозы. Избыточное употребление вещества грозит аллергиями или диспепсией, то есть нарушением пищеварения.

«Важно выбирать форму, индивидуально подходящую пациенту, и учитывать длительность приема коллагена», — подчеркнула Карпицкая.

Консультация врача — лучшая возможность обезопасить свой организм от нежелательных побочек.