Хочется перемен, но страшно стричься? Как обновить образ, не меняя длину и цвет волос
Иногда хочется внести новизну, но не менять себя кардинально. Стилист поделился советами, как освежить внешность.
Тонкая грань между подровнять кончики и сбрить волосы налысо мешает решаться на новые эксперименты со внешностью. Но освежить образ можно, вообще не трогая длину и не превращаясь из блондинки в брюнетку!
На самом деле, никакой запрещенной магии вне стен салона красоты: секрет преображения скрывается не в кардинальной смене имиджа, а в неочевидных деталях, которые подчеркнут природные данные.
Как измениться со стопроцентной уверенностью в идеальном результате, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала парикмахер-стилист Мария Бурланкова.
Оттенки волос, которые подчеркивают цветотип внешности
Выбор цвета волос — важный шаг в создании образа. Чтобы подчеркнуть цвет глаз и тон кожи, необязательно кардинально менять блонд на рыжий, достаточно подобрать новый оттенок своего же цвета. Какие тона подходят разным типам внешности?
Для зимнего цветотипа характерна фарфоровая кожа и темные волосы. Здесь лучше не отходить от природного контраста внешности. Подходящие для окрашивания оттенки:
- Темные с шоколадным, пепельным, холодным подтоном;
- Сине-черные цвета;
- Темный шатен;
- Шоколад или горький шоколад.
«Главное — не осветлять больше, чем на три тона от своего исходного, иначе может появиться неприятный медный оттенок. Если создаем блики или выбираем Total Blonde, остаемся в холодном направлении», — уточнила стилист.
Блонд в мелировании должен оставаться чистым, пепельным, жемчужным или перламутровым, без ярко выраженных золотистых нот, которые визуально делают кожу зимнего типа внешности оливковой.
Летний цветотип характеризуется более светлой природной базой: глаза светлее, кожа с холодным подтоном.
«Чтобы не подчеркивать этот холод, выбираем холодные или нейтральные оттенки. Здесь очень хорошо подходят виды осветления: такие волосы прекрасно поддаются блонду, они любят солнце», — заметила Бурланкова.
Подходящие для окрашивания оттенки:
- Русо-пепельный;
- Русо-кремовый;
- Русо-коричневый;
- Русо-медный;
- Все цвета оливкового оттенка.
При этом даже в мелировании нежелательны для «летних» девушек темные насыщенные тона.
Весенний цветотип — яркий и теплый. Ему подходят чистые краски и яркие медные, золотистые переливы. Подходящие для окрашивания оттенки:
- Теплый блонд;
- Все виды бежевых растяжек;
- Тонирования в золотистые, медные, песочные, кремовые, персиковые цвета.
«Иногда можно добавить немного розоватого оттенка — он подчеркивает корни и отлично сочетается с золотым тоном», — подсказала парикмахер.
Осенний цветотип темный, приглушенный, но теплый. Подходящие для окрашивания оттенки:
- Глубокие коричневые с золотистым отливом;
- Орех;
- Мока;
- Корица;
- Теплые промежуточные тона — не слишком темные и не слишком светлые;
- Различные вариации меди.
Стрижка без изменения длины волос
Если хочется изменений без риска, можно поработать с контуром стрижки. Например, вместо резкого перехода по всей укладке попросить стилиста создать форму «мягкий полукруг» или, наоборот, резкую ровную линию.
«Чтобы было заметно, рекомендуется убирать три–шесть сантиметров — этого достаточно, чтобы на время почувствовать перемены», — подсказала Бурланкова.
Так полностью отрастить привычную укладку получится примерно за полгода.
Эксперименты с передними прядями
Если изменений в форме стрижки недостаточно, можно текстурировать локоны. Так, легкий каскад в ежедневной носке будет практически незаметен, а вот уже в укладке, например, с кудрями, даст интересные и неизбитые варианты.
Чтобы выглядеть по-новому, можно вообще не трогать основную длину, а поэкспериментировать с прядями у лица.
Челка — это мини-стрижка. Передние локоны можно оформить как челку‑шторку, которая ниспадает на лоб и красиво обрамляет лицо. Это даст заметные, но контролируемые перемены.
«Учтите, что в среднем волос отрастает на один сантиметр в месяц, поэтому на челку стоит решаться, понимая, что ее придется отращивать год‑два, если захотите вернуть прежнюю форму. Но, если вы делаете собранные прически, она станет хорошим акцентом», — добавила парикмахер-стилист.
Вариантов челок много, некоторые из них смелые, но в арсенале парикмахера есть и способы легкой филировки прядей у лица.
Новый образ без кардинальной стрижки
Игра с пробором тоже вносит разнообразие в образ. Для каждой из семи основных форм лица — овала, круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, груши и ромба — существуют свои рекомендации.
- Овальная форма — центральный вертикальный пробор гармонично подчеркивает естественные черты, а косой — отлично сочетается с объемными укладками;
- Круглая форма требует создания иллюзии удлинения. Центральный пробор допустим только с распущенными волосами, но предпочтение лучше отдать косому или естественному смещению прядей, акцентируя внимание на макушке;
- Квадратная и прямоугольная формы имеют выраженные линии скул и подбородка. Идеальным решением станет косой пробор в сочетании с длиной волос ниже плеч;
- Треугольный тип нуждается в балансировке. Прямой или косой пробор поможет, если не добавлять объема в теменной зоне, зато накрутить концы волос. Часто проблему широкого лба также решает правильно подобранная челка;
- Грушевидная форма выигрывает от прически с пышным верхом и гладким низом. Прямого пробора стоит избегать, идеально подойдет глубокий боковой, или «шляпный», а также объемная челка;
- Ромбовидное лицо с выразительными скулами требует смягчения контуров. От прямого пробора здесь лучше отказаться в пользу косого. Прекрасно дополнят образ мягкие волны или легкий начес.
