Хочется перемен, но страшно стричься? Как обновить образ, не меняя длину и цвет волос

Тонкая грань между подровнять кончики и сбрить волосы налысо мешает решаться на новые эксперименты со внешностью. Но освежить образ можно, вообще не трогая длину и не превращаясь из блондинки в брюнетку!

На самом деле, никакой запрещенной магии вне стен салона красоты: секрет преображения скрывается не в кардинальной смене имиджа, а в неочевидных деталях, которые подчеркнут природные данные.

Как измениться со стопроцентной уверенностью в идеальном результате, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала парикмахер-стилист Мария Бурланкова.

Оттенки волос, которые подчеркивают цветотип внешности

Выбор цвета волос — важный шаг в создании образа. Чтобы подчеркнуть цвет глаз и тон кожи, необязательно кардинально менять блонд на рыжий, достаточно подобрать новый оттенок своего же цвета. Какие тона подходят разным типам внешности?

Для зимнего цветотипа характерна фарфоровая кожа и темные волосы. Здесь лучше не отходить от природного контраста внешности. Подходящие для окрашивания оттенки:

Темные с шоколадным, пепельным, холодным подтоном;

Сине-черные цвета;

Темный шатен;

Шоколад или горький шоколад.

«Главное — не осветлять больше, чем на три тона от своего исходного, иначе может появиться неприятный медный оттенок. Если создаем блики или выбираем Total Blonde, остаемся в холодном направлении», — уточнила стилист.

Блонд в мелировании должен оставаться чистым, пепельным, жемчужным или перламутровым, без ярко выраженных золотистых нот, которые визуально делают кожу зимнего типа внешности оливковой.

Летний цветотип характеризуется более светлой природной базой: глаза светлее, кожа с холодным подтоном.

«Чтобы не подчеркивать этот холод, выбираем холодные или нейтральные оттенки. Здесь очень хорошо подходят виды осветления: такие волосы прекрасно поддаются блонду, они любят солнце», — заметила Бурланкова.

Подходящие для окрашивания оттенки:

Русо-пепельный;

Русо-кремовый;

Русо-коричневый;

Русо-медный;

Все цвета оливкового оттенка.

При этом даже в мелировании нежелательны для «летних» девушек темные насыщенные тона.

Весенний цветотип — яркий и теплый. Ему подходят чистые краски и яркие медные, золотистые переливы. Подходящие для окрашивания оттенки:

Теплый блонд;

Все виды бежевых растяжек;

Тонирования в золотистые, медные, песочные, кремовые, персиковые цвета.

«Иногда можно добавить немного розоватого оттенка — он подчеркивает корни и отлично сочетается с золотым тоном», — подсказала парикмахер.

Осенний цветотип темный, приглушенный, но теплый. Подходящие для окрашивания оттенки:

Глубокие коричневые с золотистым отливом;

Орех;

Мока;

Корица;

Теплые промежуточные тона — не слишком темные и не слишком светлые;

Различные вариации меди.

Стрижка без изменения длины волос

Если хочется изменений без риска, можно поработать с контуром стрижки. Например, вместо резкого перехода по всей укладке попросить стилиста создать форму «мягкий полукруг» или, наоборот, резкую ровную линию.

«Чтобы было заметно, рекомендуется убирать три–шесть сантиметров — этого достаточно, чтобы на время почувствовать перемены», — подсказала Бурланкова.

Так полностью отрастить привычную укладку получится примерно за полгода.

Эксперименты с передними прядями

Если изменений в форме стрижки недостаточно, можно текстурировать локоны. Так, легкий каскад в ежедневной носке будет практически незаметен, а вот уже в укладке, например, с кудрями, даст интересные и неизбитые варианты.

Чтобы выглядеть по-новому, можно вообще не трогать основную длину, а поэкспериментировать с прядями у лица.

Челка — это мини-стрижка. Передние локоны можно оформить как челку‑шторку, которая ниспадает на лоб и красиво обрамляет лицо. Это даст заметные, но контролируемые перемены.

«Учтите, что в среднем волос отрастает на один сантиметр в месяц, поэтому на челку стоит решаться, понимая, что ее придется отращивать год‑два, если захотите вернуть прежнюю форму. Но, если вы делаете собранные прически, она станет хорошим акцентом», — добавила парикмахер-стилист.

Вариантов челок много, некоторые из них смелые, но в арсенале парикмахера есть и способы легкой филировки прядей у лица.

Новый образ без кардинальной стрижки

Игра с пробором тоже вносит разнообразие в образ. Для каждой из семи основных форм лица — овала, круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, груши и ромба — существуют свои рекомендации.