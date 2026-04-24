Хватит жечь волосы утюжком: ботокс, кератин и перманентное выпрямление — что лучше

София Бабина
В чем суть каждой процедуры и кому какая подходит?

Фото, видео: 5-tv.ru

Можно каждое утро выпрямлять волосы утюжком со множеством уходовых средств, а можно один раз сходить в салон и забыть об укладке на несколько недель. Сегодня рынок бьюти-услуг предлагает сразу несколько процедур. Среди самых популярных — ботокс для волос, кератиновое выпрямление и перманентное выпрямление.

Все они хороши, но при определенных условиях — желательно в них разобраться, чтобы вместо идеальной укладки не получить еще более испорченные локоны.

О том, кому подойдет кератиновое или перманентное выпрямление волос, а кому лучше выбрать ботокс, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала трихолог и дерматовенеролог Мария Котова.

Ботокс для волос

Ботокс для волос — это салонная процедура глубокого восстановления. Название связано с эффектом «омоложения» волос, а не с использованием ботулотоксина.

«Данная процедура делается для восстановления непосредственно полотна волос. Это специализированный состав аминокислот с силиконами и витаминами, который заполняет текстуру волоса, остается на них как маска», — считает Котова.

Эффект обычно держится от одного до трех месяцев — это зависит от исходного состояния волос и последующего ухода.

Как проходит процедура:

  1. Волосы очищают специальным шампунем, раскрывающим кутикулу;
  2. На полотно волос наносят состав и выдерживают определенное время (как маску);
  3. Средство смывают, волосы сушат и укладывают.

Ботокс делает волосы более гладкими и послушными, они приобретают здоровый блеск и перестают пушиться.

Кому подходит ботокс

Благодаря процедуре облегчается укладка, стрижка мгновенно выглядит аккуратнее.

«Хорошо это будет работать для тех, кому нужны волосы на выход, если у вас какое-то мероприятие», — подсказала трихолог.

Кому еще поможет ботокс для волос:

  • Обладательницам тусклых, лишенных блеска волос;
  • Тем, у кого волосы повреждены окрашиванием, химией или термоукладками;
  • Блондинкам;
  • Девушкам с русыми, тонкими, высушенными волосами.

После процедуры рекомендуется использовать безсульфатные шампуни, чтобы продлить эффект.

Каким волосам противопоказан ботокс

Ботокс может разгладить длину, но он не выпрямляет волосы кардинально, а лишь улучшает их внешний вид и состояние.

Также процедура не подойдет при:

  • Лечении у трихолога или дерматолога — состав «запечатывает» волос и может мешать проникновению лечебных средств;
  • Наличии кожных заболеваний головы — раздражении или себореи;
  • Индивидуальной непереносимости компонентов средства;
  • Недавно проведенных агрессивных процедурах — таких, как химическая завивка, глубокое обесцвечивание.

Кератиновое выпрямление волос

Кератиновое выпрямление — это салонная процедура, направленная на выпрямление и восстановление волос с помощью составов, состоящих из аминокислот и гидролизированного кератина.

Кератин — белок, из которого на 80–90% состоит структура волоса. При повреждении его запас истощается, и волосы теряют прочность и эластичность. Процедура восполняет этот дефицит, делая пряди более гладкими и послушными.

«Питание волос происходит за счет специализированного состава, который заполняет все чешуйки, делает волос более плотным и объемным», — отмечает дерматовенеролог.

Эффект от процедуры сохраняется в среднем от трех до шести месяцев — это зависит от исходного состояния волос и последующего ухода.

Как проходит процедура:

  1. Волосы моют шампунем глубокой очистки;
  2. На влажные пряди наносят кератиновый состав;
  3. Волосы сушат феном;
  4. Мастер выпрямляет пряди утюжком при температуре до 230 градусов. Высокая температура «запечатывает» кератин внутри волоса, выравнивает кутикулу и создает гладкую поверхность.

После кератинового выпрямления волосы становятся прямыми, гладкими и блестящими, исчезает пушистость и непослушность, локоны легче расчесываются.

Кому подходит кератиновое выпрямление

Метод особенно актуален для тех, кто хочет получить идеально прямые волосы без ежедневной укладки.

«Если вы каждый день вы применяете волос или несколько раз в неделю, то кератиновое выпрямление — это более щадящая процедура для ломких, кудрявых и безжизненных волос», — пояснила Котова.

Кому еще подойдет кератиновое выпрямление:

  • Обладательницам кудрявых или пушистых волос;
  • Тем, у кого волосы повреждены, но не критически;
  • Обладательницам волнистых волос, которые часто путаются.

Каким волосам противопоказано кератиновое выпрямление

Несмотря на восстанавливающий эффект, процедура подходит не всем. Она не рекомендуется

  • Если локоны сильно повреждены, при ломкости;
  • При выпадении волос;
  • При кожных заболеваниях головы;
  • Если важно сохранить прикорневой объем;
  • При аллергии на компоненты состава — особенно на формальдегид, который содержится в некоторых кератиновых средствах;
  • Сразу после окрашивания или химической завивки — стоит выждать две — три недели.

Также у некоторых девушек после процедуры волосы немного осветляются на пару тонов.

«Хотя данная процедура делается достаточно редко — раз в три‑шесть месяцев — перед ней лучше сначала волосы свои восстановить, вылечить, возможно, восполнить дефицит, и после этого уже использовать данную технику», — подчеркнула эксперт.

Перманентное выпрямление волос

Перманентное или химическое выпрямление — это более радикальный способ, чем ботокс и кератин, зато он дает эффект на длительный срок. Здесь используются более агрессивные химические составы, которые изменяют структуру волоса на молекулярном уровне.

Эффект сохраняется примерно восемь месяцев — волосы остаются прямыми даже после мытья и естественной сушки.

Как проходит процедура:

  1. Волосы моют несколько раз, чтобы полностью их очистить и подготовить к воздействию;
  2. На пряди наносят химический состав, который разрушает дисульфидные связи, отвечающие за завиток;
  3. Волосы выпрямляют, выдерживают в составе;
  4. Наносят нейтрализатор, который останавливает химическую реакцию и закрепляет результат;
  5. Волосы моют и ухаживают за ними специальными средствами.

После перманента локоны остаются прямыми независимо от влажности и способа сушки.

Кому подходит перманентное выпрямление

Ради перманентного выпрямления придется провести в кресле мастера несколько часов. Но у процедуры есть очевидные плюсы.

Перманент подойдет тем, кто:

  • Хочет радикально изменить текстуру волос и забыть о кудрях надолго;
  • Обладает очень кудрявыми или жесткими волосами, которые не поддаются другим видам выпрямления;
  • Готов к длительному уходу за волосами после процедуры.

Каким волосам противопоказано перманентное выпрямление

Цена перманента обычно больше, чем за кератин и ботокс, а еще из‑за высокой агрессивности состава процедура имеет несколько ограничений:

  • Не подходит для сильно поврежденных волос — может привести к ломкости и сечению;
  • Противопоказана после недавнего окрашивания или химической завивки;
  • Не рекомендуется во время беременности и лактации;
  • Запрещена при аллергии на химические компоненты;
  • Не проводится при заболеваниях кожи головы.

После перманентного выпрямления особенно важен интенсивный уход: увлажняющие маски, специальные шампуни и кондиционеры помогут сохранить здоровье волос и компенсировать сухость, вызванную химическим воздействием.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

