Враг не услышит: секреты связи Красной Армии в годы Великой Отечественной войны

Во время Великой Отечественной войны технологии связи и разведки стали не просто вспомогательным инструментом — они превратились в один из ключевых факторов, определявших исход сражений.

От голубиной почты до сложных шифровальных машин, от радиоперехвата до высокочастотной связи — каждый способ играл свою роль в передаче информации, защите данных и добыче разведданных противника.

Проводная связь

В первые месяцы Великой Отечественной войны главным средством связи оставались проводной телефон и телеграф. Их преимуществами были относительная дешевизна, простота эксплуатации и совместимость между устройствами. Такие системы могли использоваться практически любым солдатом после короткого инструктажа.

Среди телефонного оборудования применялись:

УНА-Ф-31 — унифицированный полевой телефон, первый на войне. Вызов осуществлялся при помощи электрического звукового прибора — зуммера.

ТАБИП-1 — телефонный аппарат образца 1941 года, работавший без источников питания. Передача речи происходила за счет электродвижущей силы, создаваемой в линии обратимым электромагнитным капсюлем телефонной трубки — это та самая ее часть, которая могла использоваться как микрофон и как динамик. Дальность сигнала составляла пять километров по земле и 15 по воздушным линиям.

ТАИ-43 и УНА-ФИ-43 — применялись для связи между крупными штабами по телеграфным линиям. ТАИ-43 работал на сухих элементах питания (разговор осуществлялся через микрофон с угольно-порошковым наполнителем), его вес составлял 4,6 килограмма. УНА-ФИ-43 мог работать еще и на водоналивных элементах, весил 7,6 килограмма и передавал сигнал почти на 200 километров. Внутри такой батарейки все химикаты лежали в виде сухого порошка и не взаимодействовали друг с другом, поэтому она могла храниться годами, не разряжаясь. Чтобы запустить ток, туда просто наливали обычную воду — порошок растворялся, и батарейка начинала работать.

Основными типами полевых кабелей были полевые телеграфные кабели с дальностью связи от 15 до 40 километров в зависимости от их типа. Провода приходилось прокладывать по любой местности, в том числе по дну водоемов. В этом случае специальные грузила топили кабель и не позволяли ему всплывать на поверхность.

Однако у подводной связи на Великой Отечественной войне были свои недостатки. Прокладывать новые линии было сложно, а аппараты требовали постоянного ремонта.

Голубиная почта

Во время Великой Отечественной войны, когда другие способы связи были недоступны или слишком опасны, на помощь приходили голуби. Их природная способность возвращаться в родное гнездо позволяла передавать сообщения даже в самых сложных условиях.

Процесс передачи был продуман до мелочей: голубеграммы писали на тонкой папиросной бумаге и вкладывали в легкий металлический контейнер (порт-депешник), который крепился к лапке голубя.

Дальность связи зависела от типа станции. Со стационарных она достигала 300 километров, с подвижных — 30–50 километров. Скорость полета составляла 60–70 километров в час. Для надежности сообщение обычно отправляли с тремя голубями одновременно.

Голубиная связь использовалась рабоче-крестьянской Красной Армией, вермахтом и армией США. Успешно голуби работали при обороне Москвы. Голубеводы организовали в столице сеть станций и с ее помощью держали оперативную связь на 22 направлениях, около 30 голубеводов были награждены за эту работу орденами и медалями.

Имен у голубей не было, только номера, и некоторые из птиц вошли в историю.

«Так, в роте М. Богданова был случай, когда во время доставки боевого донесения голубь № 48 несколько раз был атакован и ранен ястребом, но смог от него уйти и доставить донесение. <…> Уже в сумерках под ноги голубеводу Попову упал 48-й. Одна лапка у него была поломана и держалась на тонкой коже, спина ободрана, а грудь в запекшейся крови. Голубь тяжело дышал и жадно хватал воздух раскрытым клювом. После передачи в штаб части донесения от разведчиков голубь был прооперирован ветеринарным врачом и спасен», — писали военные историки Анатолий Жарский и Владимир Шептура.

Несмотря на эффективность, с развитием радиосвязи и проводных линий этот метод постепенно уходил в прошлое.

Радиосвязь

К лету 1942 года ситуация на фронте изменилась: радиосвязь стала главным способом передачи информации при наступлении Красной Армии. Особенно важную роль она сыграла в Сталинградской битве, где многие проводные линии были разрушены, а те, что проложили по дну Волги, постоянно выходили из строя.

Активно использовали радио и партизаны. К 1943 году крупные отряды снабдили большим количеством радиостанций (к концу войны их число превысило 400) и укомплектовали опытными разведчиками.

Некоторые типы радиостанций:

РАФ — автомобильная коротковолновая радиостанция, которая монтировалась в специальном кузове на шасси автомобиля ЗиС. Позволяла осуществлять связь на дальности до двух тысяч километров километров в телеграфном режиме и до 1000 километров в телефонном.

РБ и ее модификации — портативная радиостанция, обеспечивавшая устойчивую связь на площади в несколько десятков квадратных километров. Использовалась на командных пунктах батальонов и полков.

«Север-бис» — компактная модель, применявшаяся партизанами и разведчиками. Обеспечивала связь на расстоянии от 300 километров, а в идеальных условиях — до 600–700 километров.

А-7-Б — версия армейской радиостанции А-7, использовавшейся для связи в радиосетях стрелковых полков и артиллерийских дивизионов с 1943 года.

«Соболь-П» — использовалась для радиосвязи Ставки Верховного главнокомандования со штабом Закавказского фронта в 1942 году из-за разрушения проводной связи в ходе боев под Сталинградом.

Радиосвязь на Великой Отечественной войне считалась наиболее уязвимой для перехвата, поэтому передача боевых приказов по радио разрешалась только при невозможности использования других средств связи и только шифром.

Открытая радиопередача допускалась для управления огнем артиллерии, в авиации для передачи боевых команд в воздухе и в случае аварий, а также в бронетанковых войсках непосредственно во время боя.

Радиоперехват и пеленгация

Радиоперехват был закономерным ответом радиосвязи. Он позволял перехватывать сообщения противника, а пеленгация — определять местоположение его радиостанций. В СССР работала Радиоконтрразведывательная служба.

Для передачи информации на Великой Отечественной войне использовали радиотелефоны и радиотелеграфы. Частоты могли менять, чтобы усложнить возможность перехвата. На другом конце оператор принимал сигнал на радиоприемник. Если сообщение было зашифровано, его расшифровывали с помощью кодовой таблицы или специальной машины.

Советские радиоразведчики использовали специальные приемники, чтобы «подслушать» радиопереговоры противника. Например, приемник типа «УКВ-Е танковый» адаптировали для перехвата переговоров немецких летчиков. Радисты фиксировали содержание сообщений, позывные участников связи, время и продолжительность сеансов.

С помощью пеленгаторов специалисты фиксировали электромагнитные излучения антенн и устанавливали местонахождение шпионов.

Пеленгатор работает следующим образом: антенная система улавливает сигнал от объекта (радиоволны, звук, тепловое излучение и так далее), приемно-индикаторное устройство анализирует параметры сигнала — например, его мощность, фазу или время прихода на разные антенны. Далее на основе анализа вычисляется направление на источник сигнала — пеленг, и результат отображается на индикаторе.

Для пеленгации удаленных раций требовались стационарные пеленгаторы с особыми антеннами. Определяя направление на источник сигнала с двух точек, можно было вычислить местоположение радиостанции. Один из примеров советского пеленгатора — полевой рамочный «Штопор».

В 1943 году советские радиоразведчики перехватили переговоры немецких летчиков о подготовке бомбардировки. Позывные и частоты были известны, поэтому сигнал поймали сразу. Пеленгаторы определили, что радиостанции находятся у аэродрома под Орлом. Данные передали в штаб, и советская авиация нанесла упреждающий удар по стоянке самолетов. Это сорвало планы противника.

Шифрование и дешифровка

На Великой Отечественной войне защита информации была критически важна. Для этого использовались разные методы.

Кодовые таблицы и книги — наиболее распространенный способ. Они представляли собой словари, где буквам, цифрам, географическим названиям, именам и терминам соответствовали кодовые обозначения — слова или сочетания цифр. Коды различались по уровню:

двузначные — для низших звеньев в армии;

трехзначные — для бригад;

четырехзначные — для фронтов и армий;

пятизначные — для Ставки Верховного главнокомандования.

Для устных переговоров во времена Великой Отечественной войны использовали кодовые слова. Например, чтобы передать сообщение «Захватил пленного», по рации говорили «Яблоко».

Ручные шифры чаще всего использовали партизаны и разведчики. Метод основывался на замене и перестановке символов в тексте и не требовал специальных приспособлений. Однако он был сложен в применении и часто приводил к ошибкам. А шифровальные машины автоматизировали процесс шифрования. В СССР использовались:

М-100 «Спектр» — разработана на базе «Шифровальной машины Волоска», текст зашифровывался с помощью секретного ключа, записанного на телеграфную ленту.

К-37 «Кристалл» — малогабаритная дисковая кодировочная машина, использовалась на оперативно-тактическом уровне.

«Соболь-П» — разработка лаборатории Владимира Котельникова, советского и российского ученого в области радиофизики, радиотехники, электроники, информатики, радиоастрономии и криптографии. Сочетала инженерные новации преобразования речи и математические методы шифрования. Применялась для связи Ставки Верховного главнокомандования с фронтом, в том числе во время Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций.

В Германии применялась шифровальная машина «Энигма». 9 мая 1941 года британские войска захватили подводную лодку U-110, и вместе с ней в руки союзников впервые попала эта машина, а также коды, радиограммы и другие документы. С помощью полученных материалов английские криптографы начали читать сообщения немецких подлодок, использующих трехроторную «Энигму». Англичане расшифровывали вражеские шифрограммы до февраля 1942 года, пока немецкий флот не перешел на новую четырехроторную «Энигму». Однако 30 октября 1942 года противолодочный корабль Petard захватил модернизированную машину и сопутствующую документацию. Это позволило союзникам расшифровывать немецкие сообщения до конца войны.

Другие технологии

Когда проводные линии были повреждены, а радиоэфир глушили помехи, последней надеждой командования на Великой Отечественной войне оставались пешие связисты. Они доставляли приказы, донесения и карты через минные поля и захваченные врагом территории. В случаях, когда требовалась особая секретность, но не было возможности использовать другие средства связи, также применялись пешие курьеры.

Передача информации таким способом могла растянуться на несколько недель, поэтому к нему прибегали только в крайних случаях: если надо было передать экстренное или зашифрованное послание.

Высокочастотная (ВЧ) связь — сигнал преобразовывался на более высокие частоты, что делало его недоступным для прослушивания без специальных устройств. Несмотря на уязвимость, ВЧ-связь стала основным средством голосовой связи для соединения с командованием фронтов и армий. Наиболее важные линии дополнительно оборудовались скремблерами — устройствами, инвертировавшими спектр звука (высокие частоты становились низкими, а низкие — высокими) по заранее определенной секретной частоте.

Микроточки — метод уменьшения текста до размера точки (около одного квадратного миллиметра) для скрытной передачи информации. Одна микроточка содержала в себе страницу секретного текста.

Изготавливали микроточку с помощью специального микрофотоаппарата: текст фотографировали через сильную оптику на сверхмелкозернистую фотопленку.

Проявленный снимок размером около миллиметра аккуратно вырезали и отделяли тончайший эмульсионный слой. Эту прозрачную пленку, тоньше человеческого волоса, разведчик вклеивал в письмо вместо обычной точки — например, над буквой «i». Прочитать послание можно было только под микроскопом, и без оптики спрятанный документ оставался совершенно невидимым.

Связь во время Великой Отечественной войны была не просто вспомогательным инструментом, а критическим фактором, буквально «нервом армии». Ее развитие и самоотверженная работа миллионов специалистов стали неотъемлемой частью пути к Победе.

Развитие и массовое внедрение средств связи на протяжении войны позволило командованию эффективно управлять войсками на огромных пространствах.

Именно связь стала основой для проведения крупнейших наступательных операций. В ходе Сталинградской битвы было задействовано около девяти тысяч радиостанций, а при освобождении Белоруссии — уже 27 174 передатчика. Даже, казалось бы, архаичная голубиная почта за годы войны доставила от 15 до 150 тысяч «голубеграмм», часто выполняя задачу там, где другая связь была невозможна. Все эти усилия позволили координировать действия солдат и неизбежно ускорило разгром врага.