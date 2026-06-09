Подписать нельзя переписывать: зачем нужен брачный договор и от чего он защищает

Планирование семьи — это не только романтика и быт, но и прогнозирование финансовых рисков. Брачный договор часто считают вершиной прагматизма, убивающей доверие.

Однако именно грамотно составленный договор способен сохранить мир в семье, четко разграничив «твое», «мое» и «наше». Но важно помнить: документ не может регулировать чувства или воспитание детей, и он не станет панацеей, если нарушает права одного из супругов.

Эксклюзивно для 5-tv.ru юрист Антон Усков рассказал, как использовать брачный договор для защиты от долгов, почему он не работает в делах о наследстве и как не попасть в ловушку при банкротстве.

Что такое брачный договор

Зачем нужен брачный договор — как составить, от чего защитит, плюсы и минусы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Брачный договор — это письменное соглашение между супругами (или будущими супругами), которое устанавливает их имущественные права и обязанности. Он подписывается до свадьбы или в любой момент после нее и заверяется у нотариуса.

Главное, что он меняет: стандартный законный режим совместной собственности («все, что куплено в браке, — общее») на любой другой — раздельный, долевой или смешанный. Простыми словами: договор позволяет четко зафиксировать, кому принадлежит квартира, машина, бизнес или даже кредиты — пока пара вместе и на случай развода.

Но есть жесткие границы: нельзя регулировать личные неимущественные отношения (например, обязанность любить или воспитывать детей), ограничивать дееспособность или ставить одного супруга в крайне невыгодное положение.

«Начнем с того, что брачный договор составляется исключительно у нотариуса. В нем прописывается, какое имущество принадлежит кому из супругов. Например, купленная в браке квартира на денежные средства супруги остается после развода у нее же, а не делится как совместно нажитое имущество», — объясняет юрист.

При этом составлять договор супруги могут как с одним общим юристом, так и с разными, чтобы не были ущемлены интересы одной их сторон.

«А общая канва составления брачного договора имеется у нотариуса. Есть определенная форма, все делается на нотариальном бланке, и прописываются все условия», — уточняет специалист.

Как с помощью брачного договора не получить долги супруга

Зачем нужен брачный договор — как составить, от чего защитит, плюсы и минусы. Фото: www.globallookpress.com/U. Grabowsky

Для того чтобы долг считался совместным, должно быть решение суда.

«Давайте рассмотрим такую ситуацию: супруг берет кредит, а супруга становится поручителем или созаемщиком. В данном случае она отвечает точно так же по кредиту, как и муж. То есть в любом случае этот долг может перейти на нее, если, например, супруг его не выплачивает», — отметил эксперт.

Другой вариант: супруг берет кредит, но супруга не является ни созаемщиком, ни поручителем. Тогда совместно нажитым его может признать только суд. А точнее, федеральный суд общей юрисдикции по иску банка, либо, если введена процедура банкротства в отношении супруга, это может сделать либо финансовый управляющий, либо кредитор, то есть банк.

На супругу долг в таком случае переходит в полном объеме, а не делится на две части, как при поручительстве. Если она выплатила кредит за нынешнего или уже бывшего мужа, то может в порядке регресса взыскать с него половину.

Уберечься от этой ситуации можно, если внести соответствующий пункт в брачный договор.

А в случае, если супруг погибает либо супруга, вступивший в наследство получает как права на имущество, так и возможные долговые обязательства. От этого брачный договор уже не спасет, тут поможет только отказ от наследства умершего.

В каких обстоятельствах брачный договор не поможет

Зачем нужен брачный договор — как составить, от чего защитит, плюсы и минусы. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Важно упомянуть, что брачный договор может быть оспорен. Например, в арбитражном суде и в деле о банкротстве.

«К примеру, у одного из супругов есть имущество: машины, квартиры, спецтехника, еще какая-то, возможно, недвижимость. Он составляет брачный договор, и по этому брачному договору все переходит супруге. Но у супруга есть еще и долги. И он с этими долгами заходит в процедуру банкротства. Тогда брачный договор может быть оспорен, и имущество, которое перешло супруге, перейдет назад и зайдет в конкурсную массу, и все пойдет с молотка», — объясняет Антон Усков.

Но, как правило, оспаривание договора — процесс практически уникальный, и оспорить его можно далеко не всегда. В основном он относится как раз к процедуре банкротства.

Среди других причин:

1. Если в договоре не урегулированы конкретные вопросы. Брачный договор регулирует только те имущественные отношения, которые в нем прямо прописаны. Если в документе не указано, какое имущество является личным, а какое — совместным, или не определены условия относительно конкретных обязательств, то будет применяться законный режим собственности (например, режим совместной собственности, установленный ст. 34 СК РФ).

Если в договоре не упомянута дача или банковский вклад, на эти активы будет распространяться законный режим, и они могут войти в наследственную массу.

2. Если брачный договор устанавливает режим раздельной собственности только на случай расторжения брака. Если в договоре прямо указано, что его условия применяются лишь при расторжении брака, то при прекращении брака в связи со смертью одного из супругов эти условия не учитываются.

В таком случае будет применяться режим общей совместной собственности, и супружеская доля будет выделена.

3. Когда речь идет о личных обязательствах, не переходящих по наследству. Некоторые обязательства умершего не могут перейти к наследникам, включая пережившего супруга.

К таким обязательствам относятся, например, алименты и обязательства по возмещению ущерба здоровью или имуществу. Эти «личные обязательства» нельзя передать по наследству, на них не распространяются правила об уступке требования и переводе долга.

4. Если брачный договор признан недействительным. Оспорить брачный договор после смерти одного из супругов возможно, но только в исключительных случаях. Основания для признания договора недействительным включают:

отсутствие нотариального удостоверения (делает договор ничтожным);

нарушение прав обязательных наследников (нетрудоспособных супругов, несовершеннолетних детей, нетрудоспособных детей любого возраста, иждивенцев, находившихся на содержании у умершего не менее года);

подписание договора под влиянием обмана, насилия или угроз;

недееспособность одного из супругов в момент заключения договора.

После смерти супруга наследники не могут оспорить брачный договор на том основании, что он ставил умершего супруга в крайне неблагоприятное положение (п. 2 ст. 44 СК РФ). Это право принадлежит только самому супругу.

Однако наследники могут попытаться оспорить договор по другим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ (например, по п. 3 ст. 179 ГК РФ как кабальную сделку), но это сложнее с точки зрения доказывания.

5. Если кредитор не был уведомлен о брачном договоре при оформлении кредита. Если при заключении кредитного договора кредитор не знал о существовании брачного договора, он может требовать исполнения обязательств с обоих супругов. В таком случае брачный договор не защитит пережившего супруга от требований кредитора.

6. В случае, если имущество было приобретено до брака. Брачный договор регулирует только имущество, нажитое в браке. Имущество, приобретенное до заключения брака, остается личной собственностью супруга и не может быть изменено брачным договором.

7. Если есть совместное завещание или наследственный договор. Если супруги при жизни составили совместное завещание (п. 4 ст. 1118 ГК РФ) или наследственный договор (ст. 1140.1 ГК РФ), то эти документы определяют порядок распределения имущества после смерти, и брачный договор может не иметь решающего значения в части, противоречащей этим документам.