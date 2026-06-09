Шестое чувство: как развить интуицию и использовать ее в работе

«Прям как чувствовал!» — так говорят люди, вовремя воспользовавшиеся своей интуицией. Это помогает избежать неприятных ситуаций или, наоборот, оказаться в нужном месте в нужное время.

Как «приручить» свою интуицию, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала бизнес-психолог, специалист в области психического здоровья и эмоциональной устойчивости Юлия Куликова-Цай.

Что такое интуиция простыми словами

Интуиция — как развить и прислушиваться, советы психолога и упражнения. Фото: www.globallookpress.com/Alberto Pezzali

Интуиция — это не мистика, а работа подсознания, которая основана на обрабатываемой мозгом информации без дополнительных энергозатрат. Мозг сам анализирует данные, сравнивая их с аналогичными ситуациями в прошлом, и выдает подсказку.

Бессознательное озарение не происходит само по себе. Все дело в тренировке нейронных сетей мозга на предугадывание событий. Тогда мозг «в фоновом режиме» анализирует окружающую обстановку и выдает наиболее вероятное решение.

«Таким образом, мы получаем, условно говоря, мгновенный вывод относительно того, что с нами происходит, поэтому мы можем смело говорить о том, что интуиция — это способность, не перегружая мозг, получать ответы на возникающие вопросы», — объяснила психолог.

Можно ли развить интуицию

Интуиция — как развить и прислушиваться, советы психолога и упражнения. Фото: www.globallookpress.com/PsychoShadow

Главное заблуждение заключается в том, что одни люди наделены интуицией, а другие — нет. На самом деле интуиция есть у каждого с рождения.

Загвоздка лишь в том, как часто человек к ней прислушивается. Если редко или вообще никогда, то скилл «атрофируется» за ненадобностью. В этом случае индивид будет опираться только на логические факты или на эмпирические данные через наблюдение.

«Интуицию можно услышать когда угодно и где угодно. Вопрос в том, готовы ли мы ее слушать и откликаться на поступающий сигнал. Поэтому нужно начать себя проверять. Возникла мысль — записал ее — сверил после, верная ли она была. Это нужно, чтобы находить подтверждение тому, что интуиция действительно работает», — заверила эксперт.

Как и любая другая способность, интуиция поддается тренировке, и при желании постепенно ее можно прокачать и улучшить.

С чего начать развитие интуиции

Интуиция — как развить и прислушиваться, советы психолога и упражнения. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

По мнению Юлии Куликовой-Цай, приведенный список легких упражнений будет полезен каждому, чтобы откалибровать свою интуицию.

«В последние пять-шесть лет мы находимся в зоне высокой турбулентности, и уровень тревожности у сотрудников на рабочем месте предельно высок. В таком состоянии мы не можем даже распознать сигналы, которые нам поступают от мозга, подсказывая, как нам поступить в той или иной ситуации», — отметила специалист.

1. Дыхательные упражнения. Квадратное дыхание предполагает, что все фазы дыхательного цикла «вдох — задержка — выдох — задержка» имеют одинаковую длительность и выполняются на четыре счета. Дыхание по треугольнику чуть сложнее: вдох на четыре счета, задержка на семь и выдох на восемь. Во время выполнения можно положить руки на живот, чтобы чувствовать, как расширяется диафрагма при глубоком вдохе. Эти техники снимают панику, уменьшают тревожность, возвращают фокус на себя и насыщают мозг кислородом.

2. Внимание на объектах вокруг. Во время неспешной прогулки или поездки в общественном транспорте перечислять все, за что зацепился глаз — машина, собака, палатка с мороженым и так далее. Нужно постараться освободить голову от навязчивых мыслей и просто наблюдать. Сознание входит в определенный ритмический процесс, позволяя себе замедлиться и расслабиться.

3. Вечерние заметки. Многие специалисты советуют вести дневник наблюдений. Не стоит воспринимать это буквально. Достаточно в течение дня записывать в смартфоне возникшие идеи, а вечером, сидя в транспорте по пути домой, проверять предположения и фиксировать вспышки озарения. Например, попробовать спрогнозировать погоду, не заглядывая в специальное приложение, а в конце дня сверить результат.

4. Медитация перед сном. Когда все дела сделаны и настала пора ложиться спать, можно взять за правило полчаса медитировать с приглушенным светом и в отсутствии посторонних звуков. Желательно сидеть в наушниках и слушать специальную музыку для медитаций. Постепенно получится выключать поток назойливых мыслей и выбрасывать из головы лишнюю информацию. Медитация поможет услышать внутренний голос и заодно расслабиться и наладить сон.

«Когда нет опыта прислушиваться к интуиции и реагировать на сигналы мозга, в первую очередь есть смысл успокоиться и замедлиться, сменить волновую активность мозга. Это поможет прислушаться к тому тихому голосу, который периодически пробивается к нам и пытается о чем-то сказать», — прокомментировала бизнес-психолог.

Где в теле «живет» интуиция

Интуиция — как развить и прислушиваться, советы психолога и упражнения. Фото: www.globallookpress.com/Arkadius Kozera

Один из самых легких способов распознать интуитивный сигнал — это прислушаться к тому, что происходит в грудной клетке или в животе.

Чаще всего в потенциально опасной ситуации ощущается дискомфорт, тяжесть, скручивание или спазм в области солнечного сплетения и желудка. При возникновении благоприятной ситуации может появиться определенное тепло в зоне грудной клетки.

Однако такие сигналы весьма индивидуальны, поэтому эксперт советует регулярно прислушиваться к себе, а после обязательно сверяться, правильно ли был интерпретирован звоночек и можно ли на него полагаться. Таким образом получится выявить личные ощущения и понять их смысл.

Как интуиция может помочь в работе

Интуиция — как развить и прислушиваться, советы психолога и упражнения. Фото: www.globallookpress.com/Nick White

Интуиция вовсе не заканчивается банальным спасением от дождя или объездом пробки. Профессиональная или экспертная интуиция очень помогает в работе.

Хороший руководитель легко почувствует, стоит ли брать на работу того или иного соискателя. Опытный врач по состоянию пациента безошибочно заподозрит диагноз и назначит анализы для проверки, уже зная результаты.

Чуткий водитель, доверившись интуиции, без повода проверит состояние рабочего автомобиля и предотвратит поломку на маршруте. Полицейский с многолетним стажем быстро определит подозрительного прохожего в толпе.

Это чутье не появляется само собой. Все дело в тренировке нейронных сетей мозга на предугадывание событий. Сознание анализирует информацию на основе многолетнего жизненного опыта и строит догадки.

Кроме того, интуиция хорошо помогает при взаимодействии с коллегами или с руководством. Речь идет про эмоциональный интеллект.

«Да, интуиция, безусловно, помогает распознавать, в каком эмоциональном состоянии находится человек благодаря системе зеркальных нейронов. Итальянскими учеными во главе с Джакомо Риццолатти было доказано, что мы считываем эмоциональное состояние собеседника в процессе взаимодействия. И у нас в мозгу происходят ровно те же самые каскадные цепочки сигналов», — пояснила Куликова-Цай.

Стоит ли всегда доверять интуиции

Интуиция — как развить и прислушиваться, советы психолога и упражнения. Фото: www.globallookpress.com/Philippe Lissac /GODONG

Разумно ли полагаться во всем на интуицию или стоит верить только фактам и логике?

С одной стороны, неправильно слепо следовать внутреннему голосу, особенно если он слабый и еще неоткалиброванный. С другой, имеющиеся на руках факты могут быть надуманными или предоставленными с искажениями.

Как же быть? Психолог советует выстроить систему двухфакторной аутентификации, чтобы получать более объективное понимание происходящего.

«Интуиция помогает нам скорее откликнуться на что-то, нежели принять решение. Иначе мы все бы успешно играли в казино. Но, как мы знаем, статистика беспощадна в этом вопросе, поэтому имеет смысл прислушиваться к сигналам, доверять им, но и проверять их дополнительной информацией», — посоветовала она.

Сколько бы времени ни занял процесс прокачки внутреннего голоса, этот навык не раз пригодится в самых разных ситуациях.