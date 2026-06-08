Дом трещит по швам: какой фундамент выбрать, чтобы избежать просадки и перекосов

Тип конструкции дома должен определять не заказчик или строитель, а инженер. Иначе — никаких гарантий, что трещины не повергнут в шок своими размерами.

Какой фундамент не даст рухнуть дому и мечтам о загородной жизни? И что будет, если основание жилища заложено неправильно, разобралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Что будет, если неправильно заложить фундамент дома

Почему просел дом и как выбрать материал фундамента. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Бетон — материал, который используют при закладке практически любого типа фундамента. Но что будет, если неправильно выбрать основание постройки?

«Просел настолько, что мы не могли сначала провернуть замок», — рассказывает владелица дома Полина Павлюченко.

Ее жилище из СИП-панелей возводила компания. Недочеты семья обнаружила сразу, как переехала. Текла крыша, по стенам пошли трещины, окна промерзали. Но на жалобы застройщик не обращал внимания. Пришлось вызвать независимого эксперта. Он и указал на главный дефект.

«Абсолютно 100% свай уже покрылись ржавчиной. Мы проводили повторную экспертизу, и есть часть свай, которые просели», — говорит Павлюченко.

Деформировалась вся коробка: крыльцо «выдавило» фасадную отделку, повредило окна. Двери внутри дома постоянно проседают, и их приходится подпиливать.

«Есть два варианта. Либо дом снести и построить новый, либо дом постараться сохранить с теми особенностями, которые мы уже знаем, как-то их улучшить. Пока не знаю, что мы выберем. Суды до сих пор идут с застройщиком», — делится Павлюченко.

Какие виды фундамента дома существуют

Почему просел дом и как выбрать материал фундамента. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Первый тип фундамента — ленточный. Он выглядит как полоса, на которую опираются все несущие стены здания.

Второй вид — плитный из железобетона. Его заливают под всей площадью будущей постройки.

Свайный — представляет собой трубы с острым наконечником, их вбивают или ввинчивают глубоко в грунт.

А столбчатый — это отдельные опоры из различных материалов. При большом уклоне участка фундамент нередко делают комбинированным.

«Куда могут входить и сваи, и часть ленточного фундамента, и плитный фундамент. Это может быть плита, перевернутая от чаши вниз. Таким образом нивелируются перепады и до метра», — объясняет директор компании по строительству фундаментов Сергей Струнников.

Выбирать основание нужно в зависимости от типа дома. Например, газоблочные и кирпичные здания, в отличие от каркасников, нельзя поставить на свайный или столбчатый фундамент. Учитываются особенности почвы и, что важно, уровень грунтовых вод!

Как на фундаменте из бетона сказывается влага

Почему просел дом и как выбрать материал фундамента. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Программа решила провести эксперимент и разобраться, как воздействие влаги влияет на свойства бетона.

Ведущий Филипп Курочкин купил два одинаковых блока, и один из них на сутки оставил в жидкости.

«И сейчас с помощью вот такого молотка Шмидта мы проверим каждый блок на прочность. Проверять нужно в нескольких местах, делать несколько испытаний, чтобы получить среднее значение», — объяснил Курочкин.

Склерометр показал следующие значения:

Сухой блок имеет прочность в 20 мегапаскалей — это соответствует бетону класса B15;

Мокрый блок имеет прочность в 16 мегапаскалей — соответствует классу прочности B12,5.

Согласно рекомендации нормативов, при строительстве загородного дома желательно использовать класс прочности бетона не менее B15. Таким образом, подтвердилась необходимость делать гидроизоляцию фундаментов, потому что блок, который на сутки замочили, стал менее прочным.

Какой фундамент прочнее — тестируем материалы

Почему просел дом и как выбрать материал фундамента. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Чтобы проверить, какие нагрузки потянет блок, понадобится гидравлический пресс.

«В процессе испытания мы видим, как растет текущая нагрузка. Нагрузка измеряется в килоньютонах. Пресс уже автоматически пересчитывает в мегапаскалях, и мы видим то, что прочность бетонного куба равняется 28,1 мегапаскалям», — рассказывает заведующий лабораторией Никита Миронов.

Далее его разламывают руками.

«Разрушился в виде песочных часов. Значит, образец разрушился правильно и прошел испытание на сжатие», — говорит Миронов.

Каким народным методом можно проверить материал на прочность?

«Взять и попробовать забить просто гвоздь в бетон. И если вдруг гвоздь забился, то это повод как раз бить тревогу. Скорее всего, бетон очень низкой марочной прочности», — показывает Курочкин.

Этот тест показал тот же результат, что и склерометр. Сухой блок оказался прочнее!

Если участок — с высоким уровнем грунтовых вод, к выбору фундамента нужно относиться с особой бдительностью! В этом убедилась и Полина. Свая от прикосновения с водой ржавеет и разрушается.

От чего зависит качество фундамента

Почему просел дом и как выбрать материал фундамента. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Качество бетона напрямую зависит от его главного компонента.

Как производят современный цемент? Все начинается с добычи известняка из глубокого карьера. Большие камни дробят и отправляют в сырьевую мельницу, где измельчают и сушат. А потом нагревают и получают клинкер.

«Можно сказать то, что клинкер — это запеченная сырьевая мука. Далее клинкер попадает в отделение помола, где уже из него приготовляется цемент», — объясняет главный технолог цементного завода Егор Сапрыкин.

У этого материала нет конкурентов. Но есть улучшенная версия — наноцемент, в который добавляются специальные примеси.

«И они как бы обволакивают зерно цемента, тем самым сокращая поры. Прочностные характеристики наноцемента в разы выше, чем обычного цемента. Но это довольно-таки дорогостоящее производство. Когда вы строите себе приусадебный дом, зачем вам нужен бетон такой прочности, с которым можно строить пусковые шахты», — говорит Сапрыкин.

Бетон — это смесь цемента, песка, щебня или гравия и воды. От пропорций и качества ингредиентов зависят его характеристики. При заливке фундамента важно, чтобы материал не потерял свои свойства.

«Технологии производства работ позволяют бетонировать и зимой. Применение электропрогрева и так далее. То есть это по сути процессы, обеспечивающие уход за бетоном. Это самое важное, чтобы бетон набрал свою проектную конструктивную прочность», — говорит Сергей Струнников.

Почему фундамент должен закладывать именно инженер

Почему просел дом и как выбрать материал фундамента. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перед строительством дома Полины Павлюченко никто не сделал геологическое исследование — это и стало главной ошибкой.

«Мы такое изыскание провели, но мы провели уже, когда дом был построен. И мы узнали, что наши винтовые сваи, они могут быть у нас здесь, но они должны быть шестиметровые, либо ЖБ-сваи. Должна быть тогда обвязка дополнительная у свай», — объясняет Павлюченко.

Геологическое изыскание — этап, который лучше не игнорировать перед постройкой дома. Работы стоят намного меньше по сравнению с возможным ущербом. В среднем — 30-50 тысяч в зависимости от региона и сложности. По результатам экспертизы инженер подберет оптимальный тип фундамента, на котором дом простоит долгие годы.