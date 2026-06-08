От ондулина до черепицы: какая крыша не потечет и выдержит любую непогоду

Все проблемы — от протечек до гниения кровли — чаще всего начинаются с неправильного выбора материалов.

Какая кровля не преподнесет неприятных сюрпризов и выдержит любые испытания? И можно ли смонтировать надежную защиту жилья — в одиночку? Программа Пятого канала «Стройнадзор» сравнила и проверила все варианты.

Какие материалы используют для крыш

Как выбрать материал крыши: ондулин — плюсы и минусы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Для крыш используют три основные группы: листовые, гибкие и штучные.

К первой относят металлочерепицу, профнастил, фальцевую кровлю, шифер, а также ондулин — это удобные в монтаже решения для скатных крыш.

Гибкие покрытия применяют для более сложных форм. А штучные, такие как черепица, отличаются долговечностью, но требуют усиленной конструкции и дорого стоят.

Владелица бани Татьяна Сингур давно мечтала о бане и даже успела ее поставить, но столкнулась с неприятностью.

«У нас металлическая кровля, и когда идет дождь, очень шумно, как будто молотком бьют по крыше», — рассказывает Сингур.

Ведущий Филипп Курочкин знает, как исправить ситуацию.

«С этим можно побороться, но нужно кардинально заменить все кровельное покрытие. Я вам сейчас помогу сделать новую кровлю», — говорит Курочкин.

Какой материал для крыши выдержит нагрев и шум

Как выбрать материал крыши: ондулин — плюсы и минусы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Чтобы правильно выбрать материал, ведущий заранее провел эксперимент в условиях студии.

«У меня на столе два образца кровельного покрытия. Это ондулин и металлочерепица. И сейчас мы проверим, кровля из какого материала нагревается сильнее на солнце. Для этого мы возьмем тепловизор и проверим исходную температуру каждого из образцов. 25 градусов. И тоже 25 градусов», — демонстрирует Курочкин.

Для имитации солнечных лучей подойдет инфракрасный обогреватель. Ведущий засек пять минут.

«Ондулин у нас нагрелся в самом горячем месте 66-70 градусов, металлочерепица — 100 градусов. Летом в солнечный жаркий день в доме с кровли из ондулина будет более комфортная температура, чем в доме под металлочерепицей», — объясняет Курочкин.

Какой материал для крыши более тихий

Как выбрать материал крыши: ондулин — плюсы и минусы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

«Шум мы будем измерять с помощью шумомера, а имитировать град мы будем с помощью металлических шариков», — говорит Филипп Курочкин.

И вот какой результат показала металлочерепица.

«122,5 децибела. Это очень шумно», — комментирует ведущий.

Настало время проверить ондулин.

«99,5 дБ, на 23 дБ меньше, по ощущениям тише как будто в два раза», — замерил Курочкин.

Как правильно монтировать материал для крыши

Как выбрать материал крыши: ондулин — плюсы и минусы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Преимущества ондулина подтвердили оба этапа эксперимента. Настало время показать работу с этим материалом. Курочкин забивает гвозди.

«Важно использовать правильное количество гвоздей на каждый лист и прибивать их так, чтобы шляпка лишь слегка касалась поверхности ондулина, а не продавливала ее. Тогда производитель дает гарантию от протечек до 20 лет», — инструктирует Курочкин.

Потом ведущий кладет новую кровлю — ондулин.

«Теперь кровля не будет шуметь во время дождя и прослужит Татьяне долгие годы», — заключает ведущий.

Если решено перекрыть крышу на доме, бане и любой другой постройке, при выборе стоит учитывать стоимость всего кровельного «пирога».

«Я рекомендую ондулин. Это один из самых простых и доступных материалов: ни тебе сплошной обрешетки (а это и тяжело, и дорого) ни дополнительных подложек. Его просто привезти и самому смонтировать. Кроме того, он не ржавеет и не шумит во время дождя», — советует Курочкин.