Россия должна самостоятельно производить критически важные товары, но при этом не изолироваться и укреплять связи с международными партнерами, отметил президент.

«Задача по обелению нашей экономики поставлени. Сильная, суверенная страна не может быть закрытой. Жизнь доказала, что мы должны сами производить критически важную продукцию. При этом мы должны наращивать связи с иностранными партнерами. Мы продолжим реализовывать планы по расширению планов автомобильных и железных дорог».

Дальнейшее снижение порога выручки компаний для упрощенного налогообложения возможно отменить, заявил Путин.

«С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов. Еще через год — 10. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, и с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать, считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки».

«Я так и знал, что в этом месте обязательно реакция зала будет», — с улыбкой отреагировал президент на аплодисменты.

Путин объявил, что некоторые крупные госкомпании из Москвы переберутся в регионы, чтобы снизить нагрузку на столицу.

«Мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места. Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы — Прим.ред.), столице это не повредит», — сказал президент.

Дефицит бюджета России по итогам года может увеличиться, но все равно останется меньше, чем у других развитых стран, сказал Путин.

«В России (дефицит бюджета — Прим. ред.) — 2,6%. Он может по итогам этого года подрасти, но он будет все равно меньше, чем у других промышленно развитых стран».

Зарплаты в России за последние пять лет выросли более чем на 30% в реальном выражении.

«За 5 лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%, именно в реально выражении, то есть за вычетом инфляции. Темпы, безусловно, высокие».

«Дальнейший уверенный рост заработных плат должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда, а также с эффективной организацией производства на основе современных технологических решений нашей сильной инженерной школы».

«Мы слышим критику со всех сторон, что у нас в экономике все припало. Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны ЕС живут долгие годы», — указал Путин.

Президент сообщил, что ВВП России в первые четыре месяца года увеличился на 0,2%. Россия сохранила ключевые принципы макроэкономической политики, и это гарантирует дальнейшее развитие и рост.

В России один из самых низких уровней безработицы — около 2,2%. Владимир Путин назвал это отличным результатом.

«В России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно-развитых стран — он составляет примерно 2,2% экономически активного населения. Это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми государствами».

Россия добьется успеха в демографии только при высоком уровне жизни и хороших зарплатах, подчеркнул Путин.

«И сегодня, и на перспективу суверенитет страны определяют люди: их знания, квалификация, умение овладеть передовыми технологиями и создавать прорывные товары, услуги, целые рыночные направления».

«Эти профессиональные навыки, конечно, должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане».

Россия занимает одно из ведущих мест в мире по электронной коммерции. Этот сектор экономики ежегодно увеличивается на 30%, как подчеркнул Путин.

«Наша страна находится в числе лидеров по показателю электронной коммерции. Это, в том числе, говорит и о качестве российских платформенных решений, которые приносят выгоду и отечественным производителям, и зарубежным поставщикам».

В этом году инфляция в стране может достигнуть около 5,2%. Важно, чтобы экономический рост был устойчивым и опирался на внутренние факторы. Президент подчеркнул, что запуск нового инвестиционного цикла в России — главная задача властей.

«Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозу, инфляция в текущем году приблизится к 5,2%».

Гонка за суверенитет в мире набирает обороты. Это вопрос качества государства, экономики и общества. Суверенитет означает быть сильнее, умнее и эффективнее вкладывать ресурсы.

«Гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты. Речь не только о возможности противостоять внешнему давлению и защищать национальные интересы. Это также вопрос качества государства, экономики, общества».

Россия продолжает развивать свой суверенитет, расширяя круг партнеров, а не замыкаясь.

Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но потом обязательно проявится цена зависимости, отметил Путин.

«Россия уже получила такой урок».

Россия лидирует в сфере атомной энергетики. Более 80% проектов АЭС в мире строятся при участии Росатома.

«Мы также лидируем в такой сложной сфере, как атомная энергетика. Более 80% строительных проектов АЭС на мировом рынке реализуется при участии „Росатома“, более 80% — это такой серьезный показатель».

Запад традиционно считался источником технологического прогресса. Однако и здесь произошли изменения. Страны БРИКС значительно увеличили экспорт высокотехнологичной продукции, отметил Путин. Китай, например, лидирует по количеству патентов в сфере искусственного интеллекта.

«Исторически сложилось так, что Запад рассматривался другими странами как источник технологического развития, но и здесь мы видим серьезную трансформацию. За 25 лет страны БРИКС существенно нарастили высокотехнологичный экспорт, теперь он превышает треть глобальных поставок. Это говорит об изменении технологического лидерства в мире. Постепенно это происходит, но это идет».

Уровень госдолга России составляет 16,4% ВВП, а доля рубля в экспортных операциях РФ — 65%.

«Госдолг Еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели известны: у Греции — 146%, у Италии — 137%, Франции — 115%, Бельгии — 108%. У России, кстати — 16,4%. Но плавающая такая цифра немножко… Некоторые наши эксперты показывают цифру 15,8%. Но, во всяком случае, несопоставимая величина».

Универсальные правила торговли, внедренные в рамках ВТО, прекратили работать, когда Запад начал отставать в экономической конкуренции.

Президент отметил, что санкции и конфискация российских активов западными странами существенно ослабили позиции доллара и евро.

«Санкции и блокировка, а по сути — воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют — доллара и евро».

Путин отметил, что вклад стран G7 в рост мировой экономики уступает вкладу БРИКС. По паритету покупательной способности доля БРИКС в мировом ВВП составляет около 40%, в то время как у G7 этот показатель менее 29%. Таким образом, БРИКС демонстрирует лидерство в глобальной экономике, и эта тенденция будет усиливаться.

«В настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%, доля большой семерки — менее 29%. По этому показателю БРИКС обогнал семерку еще в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС».

«Лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам, это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС. За счет чего, возникает вопрос? Что происходит? За счет того, что темпы экономического роста в странах БРИКС будут устойчиво выше. Они сейчас выше — и будут еще выше. Эта тенденция сохранится».

Гармоничный путь развития в современном мире заключается в способности стран слышать друг друга.

«Возможность дать ответ на те серьезные вызовы, с которыми столкнулся современный мир».

Давление на Россию сохраняется, но расширяется наше взаимодействие с другими регионами, сказал Путин.

«Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра. Появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения, мы осваиваем более перспективные рынки».

Агрессивная политика европейской бюрократии недальновидна.

«Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки, как провоцируется напряженность в отдельных регионах, прежде всего на данный момент времени на Ближнем Востоке, как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике, а кроме того подрывает региональную глобальную безопасность», — указал президент.

Как сказал Владимир Путин, мир переживает транформацию.

«Причем такая трансформация — это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития»

По словам президента, элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны.

«Фактически европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Эти процессы возникли не сами по себе, они стали следствием того, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию».

Россия всегда открыта для всех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве, заявил Владимир Путин.

«Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству», — подчеркнул Путин.

Уникальность ПМЭФ заключается в возможности свободного диалога, заявил президент Россиии Владимир Путин во время пленарного совещания.