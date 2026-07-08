Готовь морозилку летом: что выгодно заморозить в июле, чтобы сэкономить зимой

Зимой замороженные ягоды и овощи в магазине стоят ощутимо дороже, чем летом, когда сезон в самом разгаре. При этом разница в цене может быть кратной: то, что в июне можно купить за небольшие деньги или собрать на даче, зимой превращается в заметную статью расходов.

Выход прост и вполне практичен — заготовить урожай заранее. Летняя заморозка позволяет сохранить продукты по цене сезона и при этом практически не потерять их пользу. Витамины, вкус и аромат остаются, если все сделать правильно.

Какие продукты выгоднее всего замораживать летом и как подготовить их к зимнему хранению, чтобы они не потеряли качество — в материале 5-tv.ru.

Почему заморозка лучше варенья и консервации

Какие овощи и фрукты заморозить летом на зиму, как правильно. Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

Свежая клубника, которая ехала в фуре, а потом еще полежала в магазине, потеряет до 50% витамина С уже через пять дней своих приключений. А если еще и полежала в холодильнике пару дней после покупки перед варкой компота, то витамина С, самого нестабильного, останется только треть от исходного.

Заморозка же фиксирует плоды в их самом сочном и полезном состоянии. Пищевая ценность замороженных продуктов практически такая же, как у свежих.

При заморозке отлично сохраняются водорастворимые витамины — особенно витамин С и витамины группы В, которые обычно быстро разрушаются, а также антиоксиданты, полифенолы, клетчатка и минералы.

Ягоды

Какие овощи и фрукты заморозить летом на зиму, как правильно. Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

Ягоды — лучший и главный кандидат на заморозку. Летом клубника, малина, смородина, черника, крыжовник, вишня, черешня и ежевика вкуснее и стоят дешевле, чем зимой. Из них потом легко готовить компоты, морсы, соусы, начинки для пирогов, добавки к каше, творогу и йогурту.

Что касается пользы зимой, черная смородина — безоговорочный чемпион по содержанию витамина C. В ней его около 200 миллиграмм на 100 граммов, примерно втрое больше, чем в апельсинах. Вдобавок смородина богата биофлавоноидами, которые помогают витамину C лучше усваиваться.

Облепиха содержит столько же витамина C — около 200 миллиграмм на 100 граммов. В клубнике — около 60 миллиграмм, в крыжовнике — около 30-ти, в малине — 25-ти, в чернике — 10-ти.

Для тех, кто живет на юге или приезжает туда отдыхать, также актуальна шелковица — это невероятно полезная ягода, которую сложно сохранить каким-либо иным способом, кроме заморозки. Период плодоношения у нее довольно короткий, поэтому нужно успеть со сбором.

Зелень

Какие овощи и фрукты заморозить летом на зиму, как правильно. Фото: 5-tv.ru

В июне можно заготавливать на зиму петрушку, кинзу, листовой салат, базилик, а также зеленый лук.

Укроп в начале лета уже кустистый, но еще не цветет, а значит, тоже идеален для срезки. В течение месяца на грядках активно растет щавель и шпинат, а во второй половине можно собрать на заготовки молодые побеги чеснока.

Кстати, зелень необязательно морозить пучками: тот же укроп можно мелко нарезать, а затем разложить в формочки для льда и заполнить водой, после чего отправить в морозилку. Готовые кубики очень удобно использовать зимой для заправки пюре, супов и других горячих блюд.

Некоторые овощи и фрукты

Какие овощи и фрукты заморозить летом на зиму, как правильно. Фото: 5-tv.ru

В июле уже можно заготовить зеленый горошек, фасоль, цветную капусту. Они отлично поддаются заморозке, долго хранятся, не теряют форму.

Помидоры грунтовые, нарезанные или измельченные, тоже можно замораживать — зимой они дорогие и зачастую невкусные. Баклажаны и перец осенью дешевые, а зимой очень дорогие, их тоже стоит заморозить.

Из фруктов в июне появляются груши, алыча, абрикосы, персики. Чаще всего речь идет о привозных сортах.

Грибы

Какие овощи и фрукты заморозить летом на зиму, как правильно. Фото: 5-tv.ru

Летом стоит сходить в лес за маслятами, лисичками, а также ранними подберезовиками и подосиновиками. Если с погодой повезет, можно найти и молодые белые грибы. Все эти виды прекрасно переносят заморозку, не темнеют и не крошатся под воздействием низких температур.

Грибы, собранные в чистом лесу, лучше отварить и заморозить в брикеты порционно, чтобы хватило на одно блюдо — так удобно и мало занимает места.

Как правильно замораживать продукты

Какие овощи и фрукты заморозить летом на зиму, как правильно. Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

В морозильную камеру отправляют только свежие продукты. Заготовки нужно перебрать, удалить мусор, вымыть и высушить на бумажном или хлопковом полотенце.

Клубнику нужно промыть под проточной водой и хорошо просушить на чистом полотенце, плодоножки оторвать. Контейнеры, в которые будет уложена клубника, должны быть сухими и не иметь посторонних запахов.

Малину и землянику можно не мыть, если в морозильной камере поддерживается температура минус 20 градусов и ниже. Мытье ухудшает структуру ягод, после оттаивания они теряют форму.

Кстати, даже находясь в глубокой заморозке, малина сохраняет свои полезные свойства и вкусовые качества. Но после разморозки она теряет форму, становится мягкой и водянистой. Для украшения десертов такая малина не подойдет, а вот в компоты, варенье и в начинку для выпечки ее можно смело добавлять.

Мелкие ягоды и кусочки овощей сначала замораживают на разделочной доске, а потом укладывают в пакеты или контейнеры. Крупные заготовки можно сразу отправить на хранение.

Способов заморозки несколько:

Шоковая заморозка. В этом случае свежие спелые ягоды выкладывают в один слой на специальный поднос и убирают на два часа в морозилку при температуре минус 18 градусов. Когда ягоды полностью замерзнут, их можно переложить в контейнер или пакет для более удобного хранения. Только закрыть тару нужно плотно, чтобы ягоды не впитали посторонние запахи и не просыпались; Ягодное пюре с сахаром. Протертая малина или смородина отправляется в морозильную камеру в герметичных контейнерах; Порционирование. Рекомендуется делать маленькие порции — на один-два раза. Например, ягоды отправлять в морозилку пакетиками по 200-300 граммов. Это же правило касается зелени и овощных смесей.

Укладывать ингредиенты в контейнеры нужно как можно плотнее и выпускать из упаковки лишний воздух, чтобы добиться герметичности. Это поможет избежать попадания посторонних запахов и образования инея.

Температура в морозильной камере должна быть от минус 18 до минус 22 градусов. При таком температурном режиме заморозка хранится 8-11 месяцев. Но если будет теплее, заготовки могут потерять вкус и свежесть уже через три месяца.

Как правильно размораживать продукты

Какие овощи и фрукты заморозить летом на зиму, как правильно. Фото: www.globallookpress.com/Frank Röder / CHROMORANGE

Замороженные пакеты и контейнеры нельзя опускать в горячую воду или отправлять в микроволновку. Содержимое быстро растает и потеряет привлекательный вид.

Поэтому для размораживания заготовки оставляют на некоторое время при комнатной температуре. Овощи для супа и рагу можно использовать без разморозки.

Если нужно быстро извлечь что-то из контейнера, есть особый способ. Контейнер с заморозкой надо на пару минут опустить в холодную воду.

Растаявшие заготовки лучше не подвергать повторной заморозке.

Что нельзя замораживать

Какие овощи и фрукты заморозить летом на зиму, как правильно. Фото: www.globallookpress.com/Klaus-Peter Wolf

Замораживать можно практически все, за исключением яиц. Вода в белке и желтке расширяется при замерзании, из‑за чего скорлупа может треснуть. Через трещины внутрь легко проникают бактерии.

А еще тут есть одна тонкость. Некоторые блюда и продукты, полежав в морозилке, сильно меняют структуру и вкус.

Речь вот о чем:

Овощи с высоким содержанием воды. Огурцы, редис, листовой салат и некоторые другие овощи после разморозки теряют упругость, становятся «сопливыми», поэтому их уместнее мариновать;

Сливки, сметана и мягкие сыры. При заморозке расслаиваются: вода отделяется от жировой фракции, и вернуть однородную консистенцию бывает сложно даже при интенсивном взбивании;

Готовые блюда с майонезом и сливочными соусами. Эмульсия распадается, соус расслаивается и выглядит неаппетитно. Лучше замораживать такие блюда без заправки, а соус добавлять уже после разморозки и подогрева;

Мягкие десерты и кремы. Муссы, суфле, чизкейки с нежной текстурой и кремовые прослойки после заморозки теряют воздушность;

Жирные сорта рыбы и морепродуктов. Например, скумбрия и сельдь в морозилке прогоркнут из‑за окисления жиров. Креветки и кальмары, при повторной заморозке становятся жесткими и теряют сочность;

Хлеб и выпечка. При разморозке батон часто становится влажным снаружи и сухим внутри, а корочка теряет хруст. Кроме того, при длительном хранении в холоде ускоряется процесс черствения за счет ретроградации крахмала.

Ну и, само собой, морозилка не спасет продукты, которые уже начали портиться. Замораживать можно только целые плоды без повреждений и признаков гниения.

Как сэкономить место в небольшой морозилке

Какие овощи и фрукты заморозить летом на зиму, как правильно. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Если отдельной морозильной камеры нет, а морозилка в холодильнике маленького размера, туда уместнее класть самые полезные для будущей готовки продукты.

Например, килограмм замороженных ягод часто выгоднее, чем пакет кабачков, которые занимают половину ящика и стоят недорого даже осенью.

Лучше всего морозить в первую очередь те овощи, фрукты, ягоды и зелень, которые невозможно купить зимой из-за их отсутствия в продаже или из-за роста цен. Ягоды точно должны присутствовать в морозилке. На втором месте — овощи, которые зимой будут дорого стоить: болгарский перец, помидоры, баклажаны.