Отекли ноги и болят руки? 5 признаков, что ваши суставы страдают от жары

Принято считать, что суставы беспокоят в основном в холодное время года — осенью и зимой, когда сырость и мороз якобы «выкручивают» кости. Однако летний зной — не меньшее испытание для опорно-двигательного аппарата.

Именно с сезонной жарой нередко связаны боли и дискомфорт у пациентов, страдающих артрозом, подагрическим артритом и другими воспалительными заболеваниями суставов.

В жаркую погоду организм работает в экстремальном режиме: теряет влагу, испытывает колебания атмосферного давления, а образ жизни меняется до неузнаваемости — кондиционеры, холодные напитки, шашлыки и пиво, резкое повышение физической активности. Все эти факторы бьют по суставам, причем часто незаметно.

Скованность и затруднение движений по утрам

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Первый и самый красноречивый симптом — утренняя скованность. Если после пробуждения вам трудно разогнуть пальцы, встать с кровати или сделать первый шаг, а суставы кажутся «деревянными» — это тревожный звоночек.

При изменении температуры и влажности синовиальная жидкость — та самая «смазка», которая обеспечивает плавное движение суставов — меняет свои свойства. Она может увеличиваться в объеме, заполняя сустав и провоцируя воспаление. Первым симптомом такого воспаления, вызванного погодными условиями, становится именно скованность и затруднение движений.

Особенно ярко этот признак проявляется у пожилых людей, но и у молодых при наличии предрасположенности или хронических заболеваний суставы могут «заклинивать» по утрам. Воспалительный характер скованности подтверждается ее длительностью: если она не проходит в течение 30 минут и более — это достоверный признак артрита. В жару этот симптом может усиливаться из-за обезвоживания и электролитного дисбаланса.

Усиление боли без видимой причины

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Второй признак — боль, которая возникает или усиливается в жаркие дни, хотя вы не давали суставам повышенной нагрузки. Это может быть ноющая, тянущая или острая боль в коленях, локтях, плечах или кистях рук.

Основная причина — обезвоживание. В жаркую погоду организм теряет влагу через потоотделение. От этого страдают все органы и системы, в том числе суставы. Снижение количества синовиальной жидкости приводит к трению суставных поверхностей друг о друга, что вызывает дискомфорт и боль.

Кроме того, повышенное потоотделение способствует повышению концентрации мочевой кислоты в крови. Образование кристаллов моноурата натрия провоцирует обострение воспалительных заболеваний, вызывая боль, отечность и покраснение кожи в области суставов. Особенно это актуально для людей с подагрой — высокие температуры и низкая влажность могут удвоить риск подагрической атаки.

Даже у здоровых людей в жару могут возникать спонтанные боли в суставах, связанные с дефицитом жидкости и микроэлементов. Если боль приходит вместе с жарой и уходит, когда становится прохладнее — это верный признак того, что суставы реагируют на температурный стресс.

Отечность и припухлость в области суставов

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Третий, и один из самых наглядных признаков — отек. Суставы могут опухать, становиться визуально больше, кожа над ними натягивается, появляется ощущение распирания.

Высокая влажность, которая часто сопровождает жару, может вызвать отек мягких тканей. Он создает дополнительную нагрузку на сосуды и суставы, усиливая дискомфорт и скованность. Воспаление суставов, как правило, сопровождается отечностью (из-за избытка внутрисуставной жидкости или выпота).

Если сустав не только болит, но и опух, а кожа над ним горячая на ощупь — это может указывать на активный воспалительный процесс. В некоторых случаях, особенно если отек сопровождается покраснением и сильной болью, требуется экстренная медицинская помощь — это может быть признаком септического (инфекционного) артрита.

В жару отеки также могут быть связаны с расширением кровеносных сосудов и задержкой жидкости в тканях. Если вы замечаете, что к вечеру суставы «раздуваются», а кольца или обувь становятся малы — это повод задуматься о состоянии своих суставов.

Покраснение кожи и локальное повышение температуры

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Четвертый признак — покраснение кожи в области суставов и ощущение жара, исходящего от них. Воспаленный сустав не только болит и опухает, но и становится горячим на ощупь.

При ревматоидном и псориатическом артрите суставы могут быть болезненными, опухшими и теплыми на ощупь. В жару этот симптом может усиливаться, поскольку внешняя температура и так высока, а локальное воспаление добавляет свой «вклад».

Особенно опасна ситуация, когда покраснение и жар в суставе появляются внезапно и быстро нарастают. Это может быть признаком острого воспаления или даже инфекционного процесса, требующего немедленного обращения к врачу.

Летом агрессивное ультрафиолетовое излучение также может спровоцировать обострение аутоиммунных и воспалительных заболеваний суставов. Если вы заметили, что после пребывания на солнце суставы краснеют и «горят» — это может быть реакцией на УФ-излучение, а не просто на жару.

Усталость и общее недомогание, сопровождающие боль в суставах

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Пятый признак — системный. Боль в суставах в жару редко приходит одна. Часто она сопровождается усталостью, слабостью, снижением работоспособности и даже субфебрильной температурой (37–37,5 градусов Цельсия).

Воспалительные процессы в суставах — это нагрузка на весь организм. Инфекции, которые летом подстерегают на каждом шагу (немытые фрукты и овощи, купание в водоемах, длительное нахождение в мокром купальнике), могут вызвать реактивный артрит — воспаление синовиальной оболочки, сопровождающееся повышением температуры, недомоганием и выраженным болевым синдромом.

Кроме того, летние путешествия и прогулки на природе сопряжены с риском укуса клеща. Боррелиоз (болезнь Лайма), переносимый этими паразитами, при отсутствии своевременного лечения может перейти в хроническую форму, одним из осложнений которой является артрит.

Даже если явной инфекции нет, постоянная боль в суставах истощает нервную систему, нарушает сон и снижает качество жизни. Если вы чувствуете, что вместе с жарой приходит не только дискомфорт в суставах, но и общая разбитость — это сигнал, что организм работает на пределе.

Что делать, если вы обнаружили эти признаки?

www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Если вы заметили у себя один или несколько из перечисленных симптомов, не игнорируйте их. Вот что можно сделать: