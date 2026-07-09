Как родные братья: 11 пар российских актеров-двойников, которых легко спутать

Внешнее сходство между актерами нередко становится причиной путаницы у зрителей. Похожие черты лица, типаж и экранные роли создают ощущение, что перед нами один и тот же человек в разных проектах.

Самые яркие российские актеры-мужчины, чье сходство ставит в тупик даже преданных фанатов — в материале 5-tv.ru.

Павел Трубинер и Егор Бероев

www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Эту пару зрители действительно путают чаще всего — и неудивительно. Похожие прически, мягкие улыбки и схожий типаж экранных героев делают их настоящими «двойниками»: оба легко вписываются в роли харизматичных и благородных борцов за справедливость.

Егора Бероева нередко называют российским Антонио Бандерасом, однако по степени внешнего сходства его чаще всего сравнивают именно с Павлом Трубинером.

Бероева широкая публика узнала после «Турецкого гамбита», а роль Эраста Фандорина закрепила за ним статус одного из самых узнаваемых актеров страны. Трубинер начал карьеру с сериала «Солдаты», а популярность пришла к нему после проектов «Естественный отбор» и «Жаркий лед». Со стороны они действительно выглядят как близнецы, хотя на самом деле просто очень похожи.

Кирилл Кяро и Данила Якушев

www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Уроженец Эстонии Кирилл Кяро получил известность благодаря детективному сериалу «Нюхач», который стал первым украинским проектом в каталоге крупного международного стримингового сервиса. Его коллега Данила Якушев известен по роли нападающего в популярном сериале «Молодежка».

Этих двух актеров действительно бывает сложно различить: они похожи не только внешне, но и по типажу и экранному образу. Зрители нередко называют их «братьями», хотя родства между ними нет. При этом обоих часто сравнивают с голливудскими звездами.

Кирилла Кяро, помимо прочего, нередко сопоставляют с британскими актерами Хью Лори и Тимом Ротом. Сам актер признавался, что не видит в этом явного сходства, но относится к подобным сравнениям спокойно.

У Данилы Якушева тоже есть свой «двойник» за рубежом — в соцсетях его называют «русским Райаном Гослингом». Актер знает об этом образе и даже шутил, что отправлял сценарий в окружение Гослинга в надежде на возможное сотрудничество.

Константин Хабенский и Иван Стебунов

www.globallookpress.com/Andrey Titov, Pavel Kashaev

Эта пара «двойников» — хрестоматийный пример того, как внешняя похожесть может быть творчески обыграна. После выхода фильма «Последний уикенд» за Иваном Стебуновым прочно закрепилось прозвище «молодой Хабенский». Зрители наперебой твердили: с такой внешностью и талантом он сможет стать таким же успешным, как и его старший коллега.

Сами актеры тоже заметили сходство и даже использовали его в сериале «Петр Лещенко: Все, что было», где Стебунов сыграл молодую версию героя, а Хабенский — того же персонажа в зрелом возрасте.

В молодости Стебунов очень раздражался, когда его сравнивали с Хабенским.

Марк Богатырев и Владислав Ценев

www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov, Pavel Kashaev

Звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева традиционно сравнивают с Антоном Макарским. Однако, как выяснилось, настоящий «двойник» Богатырева — актер Владислав Ценев.

Практически идентичная улыбка, разрез глаз и общее амплуа: в интернете даже появилась шутка, что Ценев — это идеальная «смесь» Богатырева и Макарского. Их типаж и манера игры действительно очень близки.

Олег Васильков и Ростислав Бершауэр

www.globallookpress.com/Sobolev Artyom; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сходство Олега Василькова и Ростислава Бершауэра действительно поражает. Зрители часто путают их в фильмах, принимая одного за другого. Однако сам Бершауэр относится к таким сравнениям скептически. В интервью он признавался, что не понимает этого сходства и равнодушен к подобным параллелям.

«Я этого не понимаю и равнодушен к подобному. Василькова я не знаю лично, но видел на экране. Может, есть какие-то общие внешние черты, мне сложно сказать», — говорил актер.

При этом Бершауэр подчеркивает, что у них с Васильковым совершенно разная энергетика. Оба актера действительно часто воплощают на экране суровых, брутальных персонажей, но их внутреннее наполнение, по мнению самого Бершауэра, кардинально отличается.

Олег Гаас и Иван Батарев

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda, KARO Production

Молодой и харизматичный Олег Гаас, известный по сериалам «Шифр» и «Телохранители», уже обзавелся армией поклонников. Как оказалось, он очень похож на своего старшего коллегу Ивана Батарева.

После выхода сериала «Телохранители» зрители отметили, что Гаас выглядит как родной брат Батарева. Многие долгое время были уверены, что артисты — родные братья, но их предположения не подтвердились.

Владимир Яглыч и Виктор Хориняк

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда «Последнего богатыря» Владимир Яглыч и звезда фильма «Мы из будущего» Виктор Хориняк внешне очень похожи — прическа, голос, мускулистое телосложение.

Особенно это было заметно в начале карьеры, когда оба активно снимались в проектах одного формата и часто появлялись на экране в похожих образах. Со временем их индивидуальные черты стали более выраженными, однако на старых кадрах их по-прежнему легко спутать.

Максим Матвеев и Кирилл Гребенщиков

www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Муж Елизаветы Боярской, Максим Матвеев, стал знаменитым благодаря фильмам «Стиляги» и «Триггер». Его коллега Кирилл Гребенщиков прославился как звезда российских мелодрам, в том числе благодаря сериалу «Тест на беременность».

Десятилетняя разница в возрасте не мешает актерам быть «двойниками». У обоих — темно-русые волосы, одинаковая укладка, приподнятые скулы и выразительные глаза. Они выглядят как братья, хотя родственниками не являются.

Иван Охлобыстин и Дмитрий Лысенков

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda, Alexey Belkin

Дмитрий Лысенков сейчас на пике популярности — он снимается во многих комедийных сериалах. И многие замечают его поразительное сходство со звездой «Интернов» Иваном Охлобыстиным.

Конечно, когда тот еще был молод.

Максим Аверин и Кирилл Плетнев

www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov, Komsomolskaya Pravda

Максим Аверин известен по сериалу «Глухарь», а Кирилл Плетнев прославился благодаря «Солдатам». Их объединяют не только любовь к кино, но и внешняя схожесть.

Ямочки на щеках, форма бровей — глядя на них, можно подумать, что они родственники. Похожими друг на друга артисты стали только во взрослом возрасте, когда у Аверина появилась лысина, а Плетнев набрал пару килограммов.

Павел Деревянко и Сергей Перегудов

www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova, Vadim Tarakanov

У обоих актеров — темно-зеленые глаза, схожие носы и прекрасные улыбки. Павел Деревянко медийнее коллеги, но Сергей Перегудов регулярно сталкивается с тем, что поклонники путают его с первым артистом.

Сам Сергей рассказывал, что к нему часто подходят на улице и просят сфотографироваться, а когда начинают перечислять фильмы, выясняется, что речь идет о Деревянко.