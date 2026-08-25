Почти 4 месяца выходных: как россияне будут отдыхать и работать в 2027 году
Производственный календарь поможет запланировать выгодный отпуск.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Министерство труда и социальной защиты РФ обнародовало проект производственного календаря на 2027 год. Окончательное утверждение документа запланировано на осень 2026-го, однако уже сейчас россияне могут ознакомиться с предложенным расписанием и начать планирование своего отдыха на будущий год. Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Общее количество выходных по производственному календарю в 2027-м
В соответствии с проектом производственного календаря, при классической пятидневной рабочей неделе на 2027 год приходится 118 нерабочих дней. Количество рабочих, в свою очередь, составит 247.
Предстоящие новогодние праздники будут длиться 11 суток. Отдыхать жители страны начнут 31 декабря 2026 года (это четверг), а завершатся каникулы 10 января 2027 года (воскресенье). По сравнению с предыдущим годом продолжительность отдыха сократится на один день.
Указанная длительность каникул достигается благодаря переносу выходных. Так как 2 и 3 января 2027 года приходятся на субботу и воскресенье, эти дни решено перенести на 5 ноября и 31 декабря 2027 года соответственно.
Расписание праздничных выходных по производственному календарю в 2027-м
Наступающий год порадует россиян несколькими продолжительными периодами отдыха в соответствии с производственным календарем:
- С 21 по 23 февраля (воскресенье–вторник) — отдых, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Сам праздник выпадает на понедельник. При этом неделя с 15 по 20 февраля станет шестидневной: рабочая суббота переносится на понедельник 22 февраля.
- С 6 по 8 марта (суббота–понедельник) — Международный женский день в 2027 году приходится на первый день недели.
- С 1 по 3 мая (суббота–понедельник) — Праздник Весны и Труда выпадает на субботу.
- С 8 по 10 мая (суббота–понедельник) — День Победы также отмечается в воскресенье.
- С 12 по 14 июня (суббота–понедельник) — День России приходится на субботу.
- С 4 по 7 ноября (четверг–воскресенье) — четыре выходных дня подряд в честь Дня народного единства.
- 31 декабря 2027 года — отдельный нерабочий день.
Перечень коротких рабочих недель по производственному календарю в 2027-м
Опираясь на производственный календарь следующего года, в 2027-м запланировано семь сокращенных рабочих недель.
Трехдневные рабочие недели:
- 24–26 февраля (среда–пятница);
- 1–3 ноября (понедельник–среда).
Четырехдневные рабочие недели:
- 9–12 марта (вторник–пятница);
- 4–7 мая (вторник–пятница);
- 11–14 мая (вторник–пятница);
- 15–18 июня (вторник–пятница);
- 27–30 декабря (понедельник–четверг).
Даты сокращенных рабочих дней по производственному календарю в 2027-м
В 2027 году по производственному календарю предусмотрены четыре предпраздничных дня, когда рабочее время сокращается:
20 февраля — накануне Дня защитника Отечества;
30 апреля — перед Праздником Весны и Труда;
11 июня — перед Днем России;
3 ноября — перед Днем народного единства.
В указанные даты продолжительность рабочего дня уменьшается на один час в соответствии со статьей 95 Трудового кодекса РФ.
Одна шестидневная неделя по производственному календарю в 2027-м
В 2027 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя по производственному календарю — с 15 по 20 февраля. Это вызвано переносом выходного дня с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Помимо федеральных праздников, в отдельных субъектах РФ устанавливаются дополнительные нерабочие дни, приуроченные к местным событиям или религиозным датам. Конкретные числа таких выходных утверждаются региональными властями и могут различаться в зависимости от субъекта.
Стратегия выбора времени для отпуска по производственному календарю в 2027-м
Если цель — продлить отдых, отпуск лучше планировать на месяцы с минимальным количеством рабочих дней:
Январь — мало рабочих дней за счет новогодних каникул;
Февраль и май — праздничные даты сокращают рабочее время.
Для получения максимальной суммы отпускных выплат стоит выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, такие как июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.
Правило простое: чем больше рабочих дней в месяце, тем выше среднедневной доход, а значит, и итоговая сумма отпускных.
С финансовой точки зрения наименее выгодными для отпуска по-прежнему остаются январь и май.
Чем зяняться в длинные выходные в 2027 году
Продолжительные выходные — прекрасный повод отправиться в путешествие по городам и регионам России. Для знакомства с местными достопримечательностями вполне хватит нескольких дней.
А если совместить поездку с праздничной датой, можно получить заряд положительных эмоций на всю предстоящую рабочую неделю.
Впрочем, чтобы выходные запомнились, вовсе не обязательно покидать пределы родного города. Можно посетить музеи, устроить прогулку в парке, сходить в кино, поэкспериментировать на кухне в кругу семьи или просто насладиться тишиной и отдохнуть от городской суеты.
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