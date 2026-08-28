Лунный календарь маникюра на осень 2026 года: лучшие даты сентября, октября и ноября
В какие дни стоит экспериментировать с цветом и формой, а в какие лучше отложить поход к мастеру по маникюру?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Осень редко остается одинаковой все три месяца. В сентябре мы еще сохраняем немного легкости ушедшего лета, в октябре появляется желание более теплых, сложных и насыщенных оттенков, а ноябрь постепенно уводит палитру в холодные, глубокие цвета. Поэтому и один универсальный «осенний маникюр» на весь сезон придумать сложно — да и не нужно.
Гораздо интереснее заранее отметить в календаре несколько дат для разных задач. Когда-то маникюр нужен перед важными переговорами, когда-то — перед свиданием, съемкой или мероприятием, а иногда хочется просто обновить образ и попробовать то, на что раньше не решались.
Какие даты осени 2026 года подходят для экспериментов с ногтями и ухода за ними — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.
Александра Курникова
Астропсихолог
Почему в уходе за ногтями важен лунный календарь
Лунный календарь в маникюре — не просто дань традициям, а продуманная система, основанная на ритмах природы и энергетике человека. Ногти, как и все тело, подчиняются лунным циклам: они растут, накапливают микроэлементы и восприимчивы к внешним воздействиям.
Выбирая день для процедуры, вы можете не только улучшить состояние пластины, но и привнести в жизнь гармонию, удачу и материальную стабильность.
В неблагоприятные же даты даже качественный маникюр рискует быстро потерять вид, а сама процедура — оказаться травматичной и лишить вас внутреннего равновесия. Именно поэтому так важен лунный календарь.
Главные даты осени 2026 для маникюра
Если не хочется сохранять десятки чисел, можно оставить себе три основные даты:
- 24 сентября;
- 20 октября;
- 23 ноября.
Это одни из наиболее универсальных дней каждого месяца. Их можно использовать для полноценного маникюра, обновления дизайна и подготовки к важным событиям.
Но если есть конкретная цель, выбор становится гораздо интереснее.
Маникюр на осень 2026 для финансовых задач
Осенью тема денег постепенно меняет свое визуальное воплощение. Совсем необязательно три месяца подряд красить ногти в зеленый и добавлять золото.
В сентябре для финансовых вопросов особенно интересны 2, 19–20 и 24 сентября. Начало делового сезона хорошо поддерживают природные, достаточно спокойные оттенки: шалфейный, нефритовый, темная бирюза, бронза.
В октябре можно выделить 1, 2 и особенно 20 октября. Здесь палитра становится теплее и богаче: шоколад, каштан, корица, темная карамель, медь и бронза.
Ноябрь дает свои сильные даты для денежного маникюра — 10, 12, 19 и 23 ноября, причем особенно интересно 23 ноября. Цвета тоже становятся глубже: горький шоколад, холодный мокко, гранатовый, графитовый, серебристый металлик.
Если маникюр делается перед обсуждением стоимости работы, финансовыми переговорами, запуском проекта или крупной покупкой, имеет смысл выбирать не только символический цвет, но и дизайн, в котором вы сами чувствуете себя уверенно.
Иногда идеально выполненный глубокий шоколад производит гораздо более подходящее впечатление, чем буквальный «денежный» зеленый.
Маникюр на осень 2026 для любви, знакомств и свиданий
Романтическая осенняя палитра тоже совершенно не обязана состоять исключительно из розового.
В сентябре обратите внимание на 13, 17 и 27 сентября. Здесь еще уместны более легкие оттенки: чайная роза, персик, теплый нюд, жемчужные покрытия.
В октябре особенно интересны 13–15 и 27 октября. Вместе с серединой осени цвета становятся насыщеннее: пыльная роза, вино, ягодные оттенки, красное дерево, теплый коралл.
А ноябрь уже позволяет добавить маникюру настоящей глубины. Для личных встреч хороши 17, 19 и 23 ноября, а в палитре появляются слива, темная вишня, гранат, черника и сложная пыльная роза.
Так за три месяца романтический маникюр может пройти путь от легкого персикового сентября до почти драматичной темной вишни ноября.
Маникюр на осень 2026 для работы, переговоров и карьерных событий
Деловой маникюр — это тот случай, когда важнее всего не количество символических деталей, а общее впечатление от рук. Аккуратная форма, качественное покрытие и оттенок, который не спорит с образом, зачастую работают лучше сложного дизайна.
В сентябре сильными датами для рабочих вопросов станут 12 и 21–24 сентября.
В октябре — 16, 20 и 21 октября.
В ноябре — 12, 16, 19 и 23 ноября.
И здесь тоже необязательно три месяца носить один и тот же нюд. В сентябре можно выбрать кремовый, тауп или кофе с молоком. Октябрь позволяет добавить какао, глубокий бордовый и теплые кофейные оттенки. В ноябре красиво выглядят графит, холодный мокко, темно-синий и молочный с небольшой серебристой деталью.
Маникюр на осень 2026 для творчества, съемок и публичных мероприятий
А вот здесь осенью можно позволить себе значительно больше.
Если впереди съемка, выступление, презентация или событие, где руки будут попадать в кадр, в сентябре обратите внимание на 17–18 и 21–23 сентября. В маникюре можно использовать графику, необычные текстуры и хромированные детали.
Октябрь предлагает 17, 22 и 23 октября. Это время меди, терракоты, темной вишни, «кошачьего глаза», сочетания матовой и глянцевой поверхности.
В ноябре особенно интересен период 16–19 ноября. Здесь уже красиво выглядят серебристый хром, ледяные оттенки, графит, глубокий синий, необычная геометрия и сочетание зеркальных и матовых фактур.
Получается интересная сезонная история маникюра: сентябрь еще играет со светом, октябрь становится теплым и фактурным, а ноябрь постепенно добавляет первые зимние металлические оттенки.
Когда осенью 2026 лучше экспериментировать с формой и длиной в маникюре
Если хочется перейти с коротких ногтей на более заметную длину, изменить привычный овал на квадрат или миндаль, попробовать наращивание или сложный дизайн, лучше использовать периоды растущей Луны.
В сентябре основное окно для экспериментального маникюра открывается после новолуния 11 сентября.
В октябре наиболее активный период приходится на 11–25 октября.
В ноябре — на 10–23 ноября.
При этом внутри каждого периода есть особенно сильные даты, поэтому для серьезного изменения образа лучше выбирать не просто растущую Луну, а один из благоприятных дней конкретного месяца.
Когда осенью 2026 ногтям лучше дать отдохнуть
Осенью есть и дни, когда вместо нового покрытия полезнее выбрать восстановление.
В сентябре осторожнее стоит быть 6–7 сентября. 11 сентября наступит новолуние, а 26 сентября — полнолуние.
В октябре для спокойного ухода лучше оставить 4 и 6 октября. 10 октября произойдет новолуние, а 25–26 октября также не подходят для серьезных экспериментов, причем 26 числа наступит полнолуние.
В ноябре неблагоприятными являются 8 и 9 ноября, причем 9 ноября — новолуние. 24 ноября наступит полнолуние, поэтому кардинальную смену формы или непривычную процедуру тоже разумнее перенести.
Такие дни можно использовать для ухода за кутикулой, укрепления ногтевой пластины, питательных масок и кремов для рук.
Как меняется осенняя палитра в маникюре
Если посмотреть на три месяца вместе, получается почти готовая цветовая история осени.
Сентябрь — шалфей, нефрит, темная бирюза, чайная роза, персик, тауп и бронза.
Октябрь — шоколад, карамель, корица, каштан, терракота, вино, красное дерево, медь и бронза.
Ноябрь — слива, гранат, черника, горький шоколад, холодный мокко, графит, темно-синий и серебро.
Поэтому совсем необязательно искать один «правильный» цвет для денег, любви или успеха. Гораздо интереснее учитывать и задачу, и сезон, и собственный образ.
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