Проклятие Аиды Ведищевой: за что судьба наказала исполнительницу песни «Помоги мне»

Советские зрители хорошо помнят, как Наталья Варлей беззаботно напевала «Песенку о медведях» в «Кавказской пленнице» и как Светлана Светличная томно исполняла чувственного танго «Помоги мне» в «Бриллиантовой руке». Но голос, который на самом деле звучал с экрана, был один и тот же и не принадлежал ни одной из актрис.

В титрах его обладательница не упоминалась вовсе. Этим человеком была Аида Ведищева. Ее голос не раз одалживали персонажам, а само лицо так и не попало в кадр.

Почему певица потеряла свое имя в СССР, когда ее голос знала вся страна? И как сложилась ее судьба?

«Где-то на белом свете» родилась будущая Аида Ведищева

Как сложилась судьба певицы Аида Ведищевой, песни. Фото: www.globallookpress.com/Serguei Fomine

В 1966 году пластинки с простенькой песенкой про медведей расходились миллионными тиражами, каждому советскому человеку стали известны строчки «Где-то на белом свете».

Их исполнительница родилась не «там, где всегда мороз». Ведищева родом из Казани. При рождении она носила имя Ида Вайс. Отец был известным стоматологом, мать работала хирургом. За год до начала войны семья будущей певицы перебралась в Казань из Киева.

«У нас вся семья была очень музыкальная. Мама — колоратурное сопрано — роскошно пела „Соловья“ Алябьева. Милочка, сестра моя, должна была стать оперной певицей, но бросила консерваторию из-за войны», — делилась она с газетой «Известия» в 2021 году.

В военные годы маленькая Ида видела страшные картины — мать часами стояла у операционного стола, и халат ее пропитывался кровью. Родители мечтали вырастить дочь врачом, но она выбрала совсем иную дорогу.

«Осенью в дождливый серый день» Аида Ведищева отказалась от имени

Как сложилась судьба певицы Аида Ведищевой, песни. Фото: Михаила Строкова /Фотохроника ТАСС

До выхода на столичную сцену девушка окончила музыкальное училище в Иркутске по классам фортепиано и вокала, затем поступила в институт иностранных языков.

Английский и немецкий тогда казались родительской прихотью. Кто мог предположить, что спустя десятилетия эти языки пригодятся ей на другом континенте, когда придется начинать с нуля.

От своей мечты петь и выступать Ида не отказалась — просто не торопилась. Еврейское происхождение в советской творческой среде раньше считалось невидимой преградой. И в 20 с лишним лет у Иды выпал шанс переменить судьбу вместе с именем.

В 1961 году она вышла замуж за циркового акробата Вячеслава Ведищева. Тогда же она стала Аидой, а свою прежнюю фамилию заменила на фамилию мужа.

В московское театральное училище ее не приняли. Члены комиссии, узнав о педагогическом опыте, холодно посоветовали сначала получить имеющееся образование.

Но судьба распахнула дверь в другом месте. Агент Орловской филармонии разглядел в молодой певице талант, и началась профессиональная сценическая жизнь.

В 1960-е она работала с оркестрами Олега Лундстрема и Леонида Утесова, постепенно завоевывая место на советской эстраде. Ведищева спела много хитов, но своей любимой всегда считала песню «Лесной олень».

«Она, наверное, про меня: «Умчи меня, олень, в свою страну оленью», — улыбалась звезда.

«Будет туман клубиться»

Как сложилась судьба певицы Аида Ведищевой, песни. Фото: Photoxpress/legion-media

Огромная известность, пришедшая после «Кавказской пленницы», так и не превратилась в признание со стороны властей.

В 1968 году исполнительницу отправили отстаивать честь СССР на Международном песенном фестивале в Сопоте. Голос Аиды покорил слушателей, конкурсантку вызвали петь на бис. И тут Ведищева оступилась — исполнила композицию, не значившуюся в согласованной программе. Зал отреагировал восторженно, но советские чиновники разозлились из-за непослушания.

Министр культуры Екатерина Фурцева была крайне недовольна — над Ведищевой теперь клубился туман. С тех пор имя исчезло с афиш, а выходы в телеэфир прекратились полностью.

Руководители от культуры считали манеру ее исполнения недостаточно «строгой», претензии касались и поведения на сцене. Пластинки певицы продавались огромными тиражами, а гонорары за концерты оставались на самом низком уровне. На телевидение ее не приглашали, радио постепенно убирало песни из эфира.

«Приглашая меня в „Кавказскую пленницу“, Александр Зацепин сказал: „Имя твое будет“. Не получилось. Через год, когда я была на гастролях на Дальнем Востоке, разыскивает меня и говорит, что новый фильм („Бриллиантовая рука“. — Прим. ред.) уже почти готов, надо записать танго. Я ему: „А что, больше некому записать?“ — „Но я же знаю, что это ты должна спеть“. — „Но ведь имени моего опять не будет?“ — „Нет, я все сделаю, все будет нормально, не волнуйся“. Ну хорошо. Было примерно 12 часов ночи, я только приехала с Дальнего Востока, никуда не собиралась ехать, приняла душ и думала лечь спать, а он говорит: „Надо ехать на студию“. Я приехала и записала это танго очень быстро. Но в итоге опять моего имени там не было. А ведь это танго стало так популярно, звучало изо всех приемников!» — вздыхала певица.

Сгущались тучи и над личной жизнью. Спустя 11 лет распался первый брак Аиды, в котором у нее родился сын. Ведищева волновали финансы, а певицу заботило творчество.

«В городе каменном» Аида Ведищева попробовала все заново

Как сложилась судьба певицы Аида Ведищевой, песни. Фото: Photoxpress/legion-media

В 1980 году Аида Ведищева приняла решение покинуть СССР вместе с матерью, сыном, вторым мужем — пианистом Борисом Дверником — и пятью собаками. Таможенники задержали расшитые бисером концертные наряды, объявив их «государственным имуществом», но собак пропустили.

«Это было нелегко, прямо скажем, но я оптимистка по жизни, разве вы не видите? Я всегда веселая, мне все хорошо. Из Советского Союза меня, можно сказать, выпроводили, давайте говорить прямо», — рассказывала Ведищева.

Америка не встретила ее с распростертыми объятиями. В 40 лет и без связей она опять поступила в колледж, а по вечерам работала санитаркой в больнице, чтобы сводить концы с концами.

Второй брак не выдержал сложностей новой жизни на чужбине и распался. Позже она сменила образ и вернулась на сцену под именем Amazing Aida, а в 1982 году выступила в Карнеги-холле.

«Через два года после того, как я приехала в Нью-Йорк, уже пела там. Я все начала сначала в Америке. Была счастлива, что мне дали свободу. Всех нас, иммигрантов, привезли на остров Свободы и стали рассказывать историю статуи — как ее привезли сюда, как она не нужна была, где-то в снегу валялась год, а потом все-таки поставили. Я подумала: «Я тоже приехала и тоже пока никто. Начинаю все сначала, но когда я встану на ноги, как ты встала, я обещаю, что сделаю что-то такое, чтобы восхвалить тебя», — пересказала певица.

«Наше счастье постоянно»

Как сложилась судьба певицы Аида Ведищевой, песни. Фото: Persona Stars/legion-media

Испытания на этом не закончились. Был в ее истории и брак с американским миллионером Джеем Маркоффом — уже третий. Тот буквально запер ее в «золотой клетке» — требовал полностью отказаться от пения. Через пять лет она ушла, и начался долгий мучительный бракоразводный процесс.

Затем пришла куда более страшная беда — рак желудка в запущенной стадии. Врачи не советовали операцию. Она настояла. После хирургического вмешательства и курса химиотерапии болезнь отступила.

Во время лечения рядом наконец оказался долгожданный любимый человек — израильский предприниматель Наим Бегим. Эти отношения начались в самый тяжелый момент ее жизни и длятся до сих пор, ведь Ведищева победила болезнь.

После излечения звезда перестала есть мясо, включила в расписание ежедневные пробежки и стала глубоко верующим человеком. И снова счастливым — как и всегда была.

«Считала, что еще не велено мне уезжать с этого света, здесь поживу. Вот такая была оптимистка, на операцию шла, как на собственное рождение», — призналась Ведищева.

Аида Ведищева продолжает жить в США. 10 июня 2026 года легендарной исполнительнице исполнилось 85 лет.

Несмотря на почтенный возраст, певица не утратила интереса к творчеству. В последние годы она значительно реже выступает, однако продолжает общаться с поклонниками. В декабре 2025 года в Лос-Анджелесе состоялся ее сольный бенефис.

Ведищева признается, что Америка давно стала для нее домом, но Россию она не забывает. И хотя сама артистка много лет живет за океаном, ее голос по-прежнему звучит в любимых советских фильмах и мультфильмах. Для нескольких поколений зрителей он навсегда остался голосом той самой девушки, которая пела о медведях где-то на белом свете.