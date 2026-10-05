Современная «Кавказская пленница»: кто из актеров мог бы сыграть в фильме в 2026 году

Эксцентрическая комедия с длинным названием Леонида Гайдая как вышла на экраны в 1967 году, так и до сих пор популярна.

Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» продолжил историю приключений студента, знакомого зрителям по «Операции „Ы“». Забавно, но «вторая часть» обогнала первую по зрительским показателям и стала лидером советского кинопроката 1967 года.

Фильм пересматривали раньше и пересматривают до сих пор. Чтобы освежать в памяти сюжет было поинтереснее, 5-tv.ru решил предположить, кому из современных актеров Гайдай бы доверил главные роли в 2026 году.

Сюжет фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 1967 года

Какие актеры могли сыграть в фильме «Кавказская пленница». Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1966 г.

Сюжет строится вокруг поездки Шурика на Кавказ, куда он приезжает собирать местный фольклор — тосты, легенды и обряды.

Там он узнает Нину — «студентку, комсомолку, спортсменку». Местный начальник, товарищ Саахов, воспылал к девушке чувствами и решил жениться, не спрашивая согласия. Фактически он купил «невесту» у ее дяди Джабраила за стадо баранов и финский холодильник.

Теперь ему надо переселить Нину в свой дом. По договоренности с Сааховым Джабраил привлек к похищению Труса, Балбеса и Бывалого, но те в своей миссии постоянно натыкались на Шурика. Тогда Саахов придумал хитрость: выдать похищение за старинный обряд, а исполнителем сделать самого наивного студента. Шурик согласился, не подозревая подвоха, но позже узнал правду и бросился спасать Нину.

Роль Шурика сыграл Александр Демьяненко, Нины — Наталья Варлей, Саахова — Владимир Этуш, Джабраила — Фрунзик Мкртчян. Незабываемую троицу воплотили Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов. Каким был бы этот каст в 2026-м?

Шурик — актер Марк Эйдельштейн

Какие актеры могли сыграть в фильме «Кавказская пленница». Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1966 г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Шурик в сюжете — студент-филолог, приехавший собирать местные легенды и тосты. Наивный, увлеченный наукой, его легко обводят вокруг пальца. Но когда Шурик понимает, что произошло, сразу действует решительно. В итоге он спасает Нину.

В фильме эту роль исполнил Александр Демьяненко. Образ Шурика стал его визитной карточкой на всю жизнь.

В сценарной заявке к будущей картине «Операция „Ы“», отправленной на «Мосфильм» в марте 1964 года, указывалось, что «наш герой — очень молодой человек». Так вот: когда Демьяненко еще в первом фильме играл Шурика, он уже был немного старше заявленного третьекурсника. А вот Марк Эйдельштейн по возрасту вписывается отлично.

Он родился в 2002 году в Нижнем Новгороде, окончил Школу-студию МХАТ. Известность ему принесла главная роль в драме «Страна Саша», показанной на Берлинском фестивале. Дальше были «Смычок», «Монастырь», «Сто лет тому вперед» и, наконец, «Анора» Шона Бейкера, получившая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Западная пресса сравнивала его с Тимоти Шаламе.

В Эйдельштейне есть та самая интеллигентная растерянность, которая делает Шурика одновременно комичным и трогательным. Молодой актер отлично умеет играть искренность.

Нина — актриса Ангелина Стречина

Какие актеры могли сыграть в фильме «Кавказская пленница». Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1966 г.; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Нина по сюжету — москвичка, приехавшая на лето к дяде. Она умеет постоять за себя и не собирается выходить замуж по чужой указке.

Современная «спортсменка, комсомолка и просто красавица» — это актриса Ангелина Стречина. С детства она занималась балетом, рисованием, хорошо училась.

В фильмографии Стречиной — Катя в сериале «Триггер», вожатая Вероника в «Людоеде», предпринимательница Ира в «Сестрах». В 2024 году она сыграла актрису Галину Коврову в исторической драме «Любовь Советского Союза», и эта работа принесла ей номинацию на премию «Золотой орел».

В Стречиной есть и красота, и простота, и уверенность в себе Нины. А еще они похожи внешне.

Товарищ Саахов — актер Гоша Куценко

Какие актеры могли сыграть в фильме «Кавказская пленница». Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1966 г.; ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Товарищ Саахов в сюжете — заведующий райкомхозом, человек с положением и связями.

«У меня теперь только два выхода: или я ее веду в ЗАГС, или она поведет меня к прокурору», — говорит Саахов в фильме.

В версии 1966 года роль сыграл Владимир Этуш, и его Саахов стал одним из самых узнаваемых образов советского кино. Организовать на должном уровне похищение Нины смог бы, пожалуй, только Гоша Куценко.

Актер родился в Запорожье в 1967 году, окончил Школу-студию МХАТ. Известность ему принес «Антикиллер», а позже он закрепил статус звезды в «Ночном дозоре», «Любови-моркови» и «Балаболе». В его фильмографии более двухсот работ, и он умеет играть как комедийных, так и драматических персонажей.

Куценко вполне способен отыграть Саахова не карикатурным злодеем, а человеком, не пожалевшим за первоклассную невесту 25 баранов и холодильник.

Трус — Роман Маякин

Какие актеры могли сыграть в фильме «Кавказская пленница». Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1966 г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Трус — один из троицы похитителей, вечно колеблющийся и пугливый. Он следует за Балбесом и Бывалым, но при первой опасности готов отступить.

В «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика» его сыграл Георгий Вицин. Получился авантюрист, который боится всего на свете.

В 2026 году для этой роли все так же нужна способность быть одновременно комичным и вызывать сочувствие. И она есть у Романа Маякина — того самого Вадика из сериала «Сладкая жизнь».

Актер родился в Ногинске в 1986 году, окончил Школу-студию МХАТ. Широкую известность ему также принесли проекты «Психологини», «257 причин, чтобы жить» и «Сергий против нечисти». Актер играл и мажоров, и мракоборцев.

Маякин мог бы добавить Трусу нервной энергии и внутреннего конфликта, сохранив при этом комическую основу роли.

Балбес — Сергей Бурунов

Какие актеры могли сыграть в фильме «Кавказская пленница». Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1966 г.; ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Балбес — самый активный из троицы, инициатор многих неудачных планов. Он пытается руководить, но постоянно попадает впросак.

В оригинальной версии его воплотил Юрий Никулин, поэтому найти современного актера с подобной самобытной мимикой и пластикой особенно сложно. Пожалуй, привнести в Балбеса современную интонацию без ущерба комичности персонажа смог бы Сергей Бурунов.

Актер родился в Москве в 1977 году, прославился озвучиванием голливудских звезд и ролями в комедийных проектах. Пик популярности пришелся на «Полицейского с Рублевки», где он сыграл подполковника Яковлева. При этом Бурунов доказал, что умеет играть драматические роли — в «Слове пацана» его герой стал одним из самых пронзительных образов.

Бывалый — Юрий Стоянов

Какие актеры могли сыграть в фильме «Кавказская пленница». Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1966 г.; www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Бывалый — третий участник троицы, самый старший и рассудительный. Он уверен в себе, хотя успехами похвастаться не может. В фильме 1966 года роль исполнил Евгений Моргунов, в 2026-м эту роль по праву можно доверить народному артисту России Юрию Стоянову.

Настоящую славу ему принес «Городок» — телепрограмма, которую он вел вместе с Ильей Олейниковым почти 20 лет. Позже он снимался в «Ландыше серебристом», «12», «Вампирах средней полосы» и множестве других проектов.

Стоянов своей игрой легко вызывает у зрителя улыбку. Это именно то, что нужно для Бывалого.

Джабраил — Гурам Баблишвили

Какие актеры могли сыграть в фильме «Кавказская пленница». Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1966 г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Джабраил в сюжете — дядя Нины, шофер Саахова. Он соглашается участвовать в похищении племянницы за обещанное вознаграждение. В фильме 1966 года эту роль сыграл Фрунзик Мкртчян.

На эту роль в 2026-м нужен претендент с горячей кавказской кровью. Подойдет Гурам Баблишвили! Актер мог бы наполнить Джабраила тем же сочетанием комизма и человечности, которое отличало работу Мкртчяна.

Баблишвили родом из Тбилиси. Он снимался в «Под прикрытием», «Т-34», «Подольских курсантах» и других проектах. Грузинское происхождение и фактура делают его естественным кандидатом на роль, которую когда-то сыграл Мкртчян.