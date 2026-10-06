Тарасов и Башаров без тормозов: кто из звезд самый заядлый лихач

Звезды на дорогах! Кто постоянно ловит штрафы за быструю езду? Сколько заплатил рэпер Navai за ДТП в центре Москвы? По чьей вине разбита машина блогеров Алексея Столярова и Веры Бонд? Какой функцией в своем автомобиле любит пользоваться Виктория Дайнеко? И почему Михаил Шуфутинский продал свою машину? Подробнее в программе Пятого канала «Светская хроника».

Автомобиль рэпера Navai стоимостью под тридцать миллионов рублей вылетел с дороги, снес светофор и два дорожных знака. На момент ДТП у машины даже не было номеров — как объяснил певец, он только купил авто, ехал не быстро.

«У меня колеса плохие… Скорость была 60–65 километров в час примерно… Колеса гоночные стояли, поэтому… Машину не жалко. Слава богу, все живы, здоровы», — рассказал рэпер Navai.

«Я считаю так: какой бы у тебя спорткар ни был, как бы ты хорошо ни управлял, вокруг все равно могут попасться, извините за слово, чайники», — поделился телеведущий Артур Цветков.

Ущерб городской инфраструктуре оценили в девяносто одну тысячу рублей. Наваи выплатил все до копейки.

«Вам скучно. Нам всем скучно. И мы различными способами получаем эмоции. Хоть как-то. Кто-то скоростью, кто-то сексом, кто-то азартными играми», — поделился блогер Александр Гамбаров.

Александр Гамбаров сам за рулем не сидит — но зависимость понимает. А те, кто ездит, иногда осознают ее слишком поздно.

Супруги-блогеры Алексей Столяров и Вера Бонд попали в ДТП с участием четырех машин. Их авто стоимостью примерно в 15 миллионов рублей оказалось последним в цепочке. Из-за столкновения сработали подушки безопасности.

«Вера собрала пять звезд, столько полиции, смотри, вот там полиция, там полиция, это все Вера собрала. Мы немножко попали в аварию, но не переживайте. Человек летел, он врезался в эту машину, ну в конце вот в Верусика», — рассказывал блогер Алексей Столяров.

«Ребят, не волнуйтесь, пожалуйста, у нас все нормально, просто въехали в **** (задняя часть кузова автомобиля. — Прим. ред.), блин. Это очень обидно, но ничего страшного, все живы, здоровы, это — самое главное», — рассказывала блогер Вера Бонд.

Многие звезды любят полихачить на дорогах, и, видимо, материальное наказание их не пугает. По данным СМИ, актер Марат Башаров за три года получил более 800 штрафов за нарушение ПДД. Общая сумма взысканий — 613 тысяч рублей. Долг артист погасил.

Бывший супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, нарушил ПДД 1313 раз на сумму почти два миллиона рублей. Как пишут издания, в настоящее время за ним числится задолженность только за летние месяцы в 128 тысяч рублей.

«Я за то, чтобы гонять на гоночных треках, а в городе нужно обязательно соблюдать ПДД», — поделился Цветков.

«Я ходила, к примеру, на курсы экстремального автомобильного вождения. Мне заливали всю дорогу водой, я входила в резкие повороты, в этой воде машина дрифтила, мне нужно было выйти из дрифта. Ну, очень классный, интересный экспириенс. И на дороге ты потом более уверенно себя чувствуешь в каких-то стрессовых ситуациях», — рассказала блогер Елена Сажина.

Телеведущая, блогер и мама двоих детей Елена Сажина за рулем 15 лет. Говорит, что за годы выработался внутренний ограничитель скорости.

«Я вожу машину с 17 лет. Я обожаю ездить за рулем, слушать музыку прям на максимум и орать, как сумасшедшая. Если даже сильно опаздываю, мне все равно важно, чтобы я вернулась домой. Вот у меня есть какой-то такой ограничитель внутри, мне важно вернуться к деткам, потому что мамочка у них одна», — отмечает Сажина.

Женщины за рулем традиционно более аккуратны. Певица Виктория Дайнеко предпочитает круиз-контроль, актриса Лидия Вележева признается — не лихачит, но скорость любит.

«Нет, я не люблю экстремальное вождение. Я все-таки придерживаюсь правил, но люблю, когда я вижу, что можно 110, что, конечно, я 130 еду», — рассказала актриса Лидия Вележева.

«Я всегда устанавливаю максимально доступную скорость, для того чтобы не нарваться на какой-нибудь случайный штраф. И вот когда я забываю это делать — иногда, очень-очень редко — мне попадаются штрафы», — поделилась певица Виктория Дайнеко.

Михаил Шуфутинский решил вопрос радикально — продал машину.

«Феррари я отдал, я избавился, потому что мне негде ездить на ней. Пока она у меня была, жена ее водила. Вот моя жена — гоняла так, что я за ручку держался», — рассказал певец.

Сейчас супруга Шуфутинского за руль не садится — артист нанял ей водителя. Бережет себя и ее. И, возможно, не зря. Потому что дорога ошибок не прощает.

Июль. Москва. Иномарка на полной скорости врезается в столб — машину буквально наматывает на него. Водитель погиб на месте. Двое пассажиров госпитализированы. Одна из пострадавших — блогер Энди Кикнадзе.

Другая трагедия — чуть раньше — в Сочи. Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко переходила дорогу в неположенном месте. Водитель не успел среагировать. Женщина скончалась.

«Если ты умеешь водить обычный автомобиль, это не значит, что ты умеешь водить спортивную тачку, потому что ты не умеешь так закладывать в поворотах. Никогда у тебя не будет такой скорости реакции, вот к чему и приводят эти аварии», — отмечает Цветков.

Позиция Артура, больше известного как виджей Арчи, жесткая: гонять — только на треке. А в городе — соблюдать правила.

«Я никогда не езжу пьяный за рулем. И очень плохо отношусь к таким лихачам, из-за которых частенько случаются очень неприятные ситуации. Потому что самое дорогое в жизни, что у нас есть, это человеческая жизнь и время. Вот время еще иногда можно отмотать, а человеческую жизнь вернуть — нет», — заявил Цветков.

На дорогах правила едины для всех. И всегда стоит помнить, что дома ждут каждого, независимо от звездного статуса.