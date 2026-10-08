Россия теряет Юру Борисова? Почему Голливуд буквально охотится за актером
Юра Борисов уже свой на вечеринках голливудских знаменитостей, хотя порой ему сложно даже ответить на вопросы американских журналистов.
Фото, видео: © Getty Images/Jamie McCarthy/WireImage; Михаил Метцель/ТАСС; 5-tv.ru
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Актер Юра Борисов все увереннее осваивается среди голливудских звезд: получает приглашения на вечеринки, общается с именитыми коллегами и готовится к новым зарубежным проектам. При этом интервью на английском порой даются ему с трудом — настолько, что на красной дорожке приходится звать на помощь Эндрю Гарфилда.
Что Голливуд нашел в российском актере? Почему языковой барьер не мешает интересу к нему со стороны зарубежных режиссеров? И означают ли новые предложения, что Борисов вскоре оставит российское кино? Разбираемся вместе с кинокритиком Сергеем Сычевым в материале 5-tv.ru.
Что особенного в Юре Борисове
Талантливых актеров много — что же тогда такого в Борисове, что Голливуд его и в проекты зовет, и на тусовки приглашает?
Оказывается, он сочетает в себе целый набор качеств, которые встречаются у актеров крайне редко.
«Юра Борисов — исключительно талантливый артист, но он еще и очень дисциплинированный артист, очень подготовленный артист, и очень универсальный, и при этом еще артист с чувством юмора», — считает Сычев.
К этому стоит добавить развитую интуицию и редкую эмпатию, которые проявляются практически в каждой его роли. Но ключевое качество Борисова, которое, по мнению кинокритика, объясняет его востребованность за рубежом, — умение играть молча.
«Он умеет играть молча. Умеет молчать в кадре. То есть, это вообще редкое качество, а для современного артиста тем более», — подчеркивает кинокритик.
Его язык эмоций, язык тела, мимики и глаз понятен зрителям в любой точке мира. Именно поэтому он одинаково убедителен и в российских, и в зарубежных проектах.
Какие качества выделяют Юру Борисова среди других актеров
По игре Борисова практически во всех фильмах заметно, что он легко вступает во взаимоотношения с другими персонажами. Практически с первых кадров ему удается создавать необходимую экранную химию.
«Он актер с очень развитой интуицией и эмпатией», — подчеркивает критик.
Взаимодействие Борисова с зарубежными коллегами гармонично выглядит в кадре.
«Вот этот его язык эмоций, язык тела, язык мимики, язык глаз — это все язык абсолютно понятный в любой точке мира. И поэтому его везде так и любят», — отмечает Сычев.
Непосредственность делает общение актера со звездами первой величины простым и естественным. И она же ведет к смелости на экране, к готовности рисковать.
А что у Юры Борисова с английским языком
Отдельный сюжет — поведение Борисова на публике. Недавно на красной дорожке, отвечая американским журналистам на вопросы о работе с режиссером Гуаданьино, Борисов запнулся и позвал на помощь проходившего мимо коллегу Эндрю Гарфилда.
«Эндрю, хелп ми!» — бросил он звезде «Человека-паука».
Гарфилд не остался в стороне и заступился за Борисова.
«Что вы с ним делаете? Он самый искренний человек, не надо обижать нашего Юру», — пошутил актер.
Видео опубликовало агентство The Associated Press, оно сразу превратилось в повод для шуток — но шуток именно добрых.
«Он абсолютно свободен в своей работе, в своих проявлениях, и это тоже очень подкупает, и, конечно, это тоже уникальное его качество», — считает кинокритик.
Кто приглашает Юру Борисова на голливудские вечеринки
Борисова звали даже на 60-летие звезды Сальмы Хайек. Актриса прославилась благодаря фильмам «Отчаянный», «От заката до рассвета» и «Фрида».
Торжество прошло в Риме 2 сентября 2026 года, его устроили на роскошной Вилле Медичи — дворце XVI века, который сейчас служит резиденцией Французской академии.
Примечательно, что о присутствии российского актера стало известно только благодаря публикации в соцсетях другой родственницы Хайек — ее падчерицы Матильды Пино. На опубликованном снимке довольный Борисов явно отжигает (а он, кстати, женатый человек) вместе с девушкой. Пино — дочь главы конгломерата Kering Франсуа-Анри Пино. В сферу влияния этой компании входят такие престижные модные дома, как Gucci, Balenciaga, Saint Laurent и Bottega Veneta.
Матильда обучается в престижной лондонской школе, ее интересует искусство, дизайн и гуманитарные дисциплины. Хотя девушка ведет довольно закрытый образ жизни, время от времени она появляется на публике. Она сопровождает родителей на культурных и благотворительных событиях, и вот как раз выбралась на день рождения жены своего папы.
Еще на вечеринке был брат Матильды Франсуа Пино, сестра по отцовской линии Валентина, актриса Анджелина Джоли, режиссер Тайка Вайтити вместе с супругой, певицей Ритой Орой. Ну и Юра Борисов, конечно.
После получения номинации на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера его присутствие в голливудской тусовке кажется вполне органичным. Т
ем более, в феврале 2025 года снимок Борисова с другой тусовки — вечеринки GQ, приуроченной к премии BAFTA — обрел вирусную популярность: кадр превратился в мем, обыгрывающий стереотипное представление о русском застолье.
Какие планы на Голливуд у самого Юры Борисова
Российский зритель открыл Юру Борисова благодаря ролям в сериале «Ольга» и боевике «Бык». Однако настоящий прорыв случился, когда режиссер Шон Бейкер обратил на него внимание после показа российско-финской ленты «Купе номер шесть» в Каннах.
А вот «Анора» прославила артиста за рубежом. Фильм с бюджетом в шесть миллионов долларов произвел эффект взорвавшейся бомбы: он получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и пять премий «Оскар», включая главную за лучший фильм.
Номинация Борисова как лучшего актера второго плана сделала его первым российским актером в истории, удостоенным такой чести.
Успех мгновенно отразился на финансах и карьере. По данным инсайдеров, гонорар Борисова за один съемочный день сегодня варьируется от 600 тысяч до 2 миллионов рублей. Он подписал контракт с голливудским суперагентством UTA, которое представляет таких звезд, как Джонни Депп и Тимоти Шаламе.
А в апреле 2025 года Американская академия кинематографических искусств пригласила его в свои ряды, дав право голосовать за «Оскар».
Несмотря на головокружительный успех, Борисов не стал переезжать в Лос-Анджелес. Вместо жилья в Беверли-Хиллз он, по данным СМИ, приобрел квартиру за 150 миллионов рублей в центре Москвы.
График актера на ближайшие годы расписан до минуты.
Он снялся в комедийной драме «Искусственный» режиссера Луки Гуаданьино. Эндрю Гарфилд и Юра Борисов исполнили роли Сэма Альтмана и Ильи Суцкевера, основателей компании OpenAI. Их история разворачивается на заре развития искусственного интеллекта. Премьера фильма в США состоится 25 декабря, а мировой прокат намечен на январь 2027 года.
Зарубежные критики уже высоко оценили фильм за его актуальность и назвали лучшей работой Гуаданьино за последние десять лет. Юре Борисову же предрекают номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль.
«Я думаю, что у него все только начинается, еще будет много всего интересного», — убежден кинокритик.
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