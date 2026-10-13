Яблочные пончики со сметанным кремом: рецепт от шеф-повара Нины Тарасовой

Пятый канал
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Как легко превратить даже самые кислые садовые плоды в изысканный десерт с ресторанной подачей?

Фото, видео: legion-media/Alamy; 5-tv.ru

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Шарлотка и яблочный пирог уже надоели, а хочется нового десерта к чаю? Попробуйте яблочные пончики — с золотистой корочкой, сочной начинкой и сметанным кремом. Для них не понадобится духовка, а привычные плоды заиграют новым вкусом.

Как приготовить тесто нужной густоты? Зачем добавлять в маринад коньяк и как обжарить пончики, чтобы они не остались сырыми внутри? Рецепт от шеф-повара Нины Тарасовой и ведущей программы Пятого канала «Фирменный рецепт».

Ингредиенты для рецепта яблочных пончиков

Яблочные пончики со сметанным кремом — простой и вкусный рецепт. Фото: www.globallookpress.com/Chris Dave — Mond'Image

Яблочные пончики со сметанным кремом — блюдо, которое украсит любой стол. Нежное тесто, ароматная начинка и деликатный соус с ванилью никого не оставят равнодушным.

Ингредиенты:

  • Яблоки — 4 штуки;
  • Коньяк — 50 граммов;
  • Лимон — 1 штука;
  • Мука — 100 граммов;
  • Яйцо — 1 штука;
  • Яичные белки — 2 штуки;
  • Соль — ½ чайной ложки;
  • Сахар — 100 граммов + по вкусу;
  • Вода горячая — 20 граммов;
  • Корица — щепотка;
  • Масло сливочное — 2 столовые ложки;
  • Масло растительное — 2 столовые ложки + для фритюра;
  • Сметана 20% — 150 граммов;
  • Цедра 1 лимона.

И секретный ингредиент — сахарная пудра с ванилью, она пригодится для посыпки. Понадобится около 50 граммов.

Способ приготовления яблочных пончиков

Яблочные пончики со сметанным кремом — простой и вкусный рецепт. Фото: www.globallookpress.com/Chris Dave — Mond'Image

1. Яблоки очистить, вырезать сердцевину и нарезать кольцами.

2. Для маринада взять большую стеклянную миску, выложить туда яблоки, добавить коньяк. Половинку лимона разрезать напополам и выжать сок в яблоки. Добавить сахар и корицу, оставить мариноваться.

3. Пока яблоки маринуются, самое время заняться тестом. Для него нужно взбить белки до белых пиков.

4. Далее в ход идут мука, яйцо, соль, два вида масла и горячая вода, а также немного корицы. Все это нужно вымесить до однородности.

«Тесто должно получиться как на оладьях, такие густые оладьи. Если сделаете слишком жидким, то у вас все с ваших яблочек стечет. Если слишком густым, то не сможет прожариться. Сейчас ориентируемся на глаз. Щепоточку корицы не забываем и растопленное сливочное масло, две столовые ложки растительного», — подсказала Тарасова.

5. Затем яблочные кольца нужно обмакнуть в тесто и обжарить во фритюре при 180 градусов.

«Масло нагрелось. Пора начинать жарить пончики. Берем яблоко, окунаем при помощи вилочек в тесто и выкладываем в наш фритюр. Периодически нужно будет переворачивать (по две минуты с каждой стороны. — Прим. ред.). У нас яблоко будет немножко хрустеть», — объяснила ведущая.

Переворачивайте пончики, когда их нижняя сторона станет золотистой.

6. Подавать со сметанным соусом.

«Нам нужно будет взять сметану и сделать сметанный крем. По вкусу вы добавляете сахар. (Еще можно. — Прим. ред.) цедру натереть в сметану», — добавила Тарасова.

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