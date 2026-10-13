Богатые тоже плачут: чем элитная недвижимость разочаровывает владельцев

Квартира за сотни миллионов рублей может впечатлять архитектурой и роскошной отделкой, но высокая цена не избавляет от бытовых проблем. В исторических домах подводят коммуникации, а в новостройках обещанный комфорт иногда остается только в рекламе.

Что скрывается за статусом дорогого жилья и чем элитная недвижимость отличается от бизнес-класса? Ответы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Каково жить в сталинской высотке: историческая роскошь и старые коммуникации

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сталинские высотки давно стали архитектурными символами Москвы, но для их жителей это прежде всего обычные жилые дома — со своими преимуществами и проблемами. За парадными фасадами, высокими потолками и историческими интерьерами скрывается инфраструктура, которой уже больше 70 лет.

Елена Райн живет в одной из таких высоток и, несмотря на предложения переехать в современный дом, менять квартиру не хочет.

«Что-то есть в этих старых домах, сталинских особенно, <…> что они тебе как будто энергии, силы прибавляют. Ты вот прям заходишь в подъезд — у тебя настроение поднимается», — говорит она.

В квартире сохранились оригинальные элементы интерьера: лепнина, паркет и потолочные розетки под люстры. Есть и особенности планировки, характерные для домов того времени. Например, отдельный коридор позволяет пройти в спальню, не пересекая гостиную, а широкие подоконники сами становятся частью жилого пространства.

Необычная деталь — мусоропровод прямо на кухне. Во многих квартирах такие конструкции давно закрыли из-за запахов и насекомых, но Елена продолжает им пользоваться и говорит, что подобных проблем у нее нет.

«Я готовлю и сразу выкидываю сюда какие-то отходы, банки, бутылки. Вообще классная идея», — рассказывает хозяйка.

Многие жильцы закрывают такие мусоропроводы из-за запахов и тараканов, но Елена с этими проблемами не сталкивалась. Стоимость квартир в сталинских высотках зависит от этажа и состояния жилья. Есть предложения даже за 170 миллионов рублей. Однако даже такая цена не исключает перебоев с водой и поломок лифтов.

«Иногда отключают и горячую, и холодную, не предупреждая. Просто так случилось. Трубы в очень плохом состоянии, я не знаю, мне кажется, их со времен постройки дома не ремонтировали. Лифты, потому что это просто невозможно, они ломаются очень часто», — говорит Елена.

Сейчас здание восстанавливают, и жильцы рассчитывают, что после работ бытовых проблем станет меньше.

При этом именно сохранившиеся исторические детали остаются одной из главных причин, по которым люди выбирают такие дома.

Бизнес-класс с видом на завод: когда обещания расходятся с реальностью

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Если в исторических домах основные трудности связаны с износом и старыми коммуникациями, то в новостройках покупателей может ждать несоответствие обещаний и реальности.

Геннадий Ефимов приобрел квартиру в жилом комплексе бизнес-класса. Он рассчитывал на развитую инфраструктуру и прямой выход к Нагатинской набережной, но столкнулся с соседством бетонного завода.

«Постоянный шум, пыль. Плюс металлобаза, которая также на территории завода расположена, она работает круглые сутки, громыхает», — рассказывает Геннадий.

Жители обращались в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор. По словам собственника, после проверок выявили нарушения, а работу завода через суд приостановили на три месяца. Затем предприятие возобновило деятельность. Вопросы возникли и к окнам в квартире.

«Они должны были быть большими, то есть единым таким окном. Обещали это при продаже, это отражено в ДДУ, но есть перегородка, практически размером с маленькое окно», — говорит Геннадий Ефимов.

Вместе с другими собственниками он обратился в суд. В первой инстанции иск отклонили, теперь жильцы планируют подавать апелляцию.

«Требуем моральную компенсацию. После этого пойдем за материальной компенсацией. Продолжаем требовать выход к набережной, продолжаем требовать общую инфраструктуру», — объясняет Геннадий.

Что покупатели получают за миллиарды рублей

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Элитную недвижимость от бизнес-класса отличают не только качественные материалы, престижное расположение, просторные планировки и архитектура. Эксперты также выделяют приватность, уникальность объекта и особый уровень обслуживания.

«Есть какие-то услуги, связанные с парковкой, валет-сервис. Есть система „Умный дом“. Но это, конечно, не та, которую мы себе обычно представляем. Это „Умный дом“, интегрированный абсолютно во все процессы жизнедеятельности», — рассказывает ведущий специалист по недвижимости Анна Зайцева.

Цифровые сервисы позволяют через одно приложение заказать еду, а с помощью консьержа — организовать даже покупку картины из Испании.

В многоуровневых квартирах устанавливают собственные лифты. Такие подъемники практически бесшумны, потребляют мало энергии и становятся частью интерьера.

«Мы можем придать лифту эффект состаренного, скажем так, хендмейд, ручная работа. То есть это металлопласт, это под бронзу, под олово», — говорит генеральный директор компании по производству и установке премиальных лифтов Сергей Тимофеев.

Стоимость квартир этого класса начинается от сотни миллионов и достигает нескольких миллиардов рублей. При этом представление о типичном покупателе меняется.

«Если ранее в основном считалось, что мужчины старше 45 лет покупают премиальную недвижимость, то, возможно, вы удивитесь, но за последний год у нас количество женщин, купивших премиальную недвижимость, превысило 51%», — отмечает Анна Зайцева.

По словам аналитиков, спрос на элитное жилье в Москве сейчас находится на максимальном уровне. Однако в ближайшие два-три года они прогнозируют его замедление.