Минеральная вата, пенопласт или пена: чем лучше утеплить дом

Какой утеплитель сохранит тепло в доме, а какой потребует замены после намокания? При выборе важно учитывать не только толщину и цену: материал должен подходить для стен, пола или кровли, а его монтаж — обеспечивать защиту от влаги и огня. Иначе снимать обшивку и переделывать работу придется раньше, чем рассчитывали хозяева.

Чем отличаются минвата, пенополистирол и напыляемые составы? Как они выдержали испытания водой и огнем и каких ошибок стоит избегать при утеплении дома? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Сначала защита от дождя: как не испортить утеплитель при монтаже

www.globallookpress.com/Harald Richter / CHROMORANGE

Перед началом утепления убедитесь, что материал будет защищен от осадков. Если закрыть обшивкой промокшую теплоизоляцию и сырые деревянные элементы, работу может потребоваться переделать.

Так произошло в доме Елизаветы Хариной. Строители начали утеплять потолок до монтажа кровли и продолжали работу в дождь. В результате минвата отсырела и деформировалась, а доски начали гнить.

«Там не просто было сыро, там прямо были лужи воды», — рассказала владелица дома.

Застройщик предложил просушить материал. Однако приглашенный независимый эксперт подтвердил необходимость замены поврежденных элементов: утеплитель потерял форму и теплоизоляционные свойства, на деревянных конструкциях появился грибок.

Вата, плиты или пена: чем отличаются утеплители

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В строительстве применяют несколько основных видов теплоизоляции:

Пенополистирол (ЭППС) производят из полимеров и выпускают в виде жестких плит;

Пенополиуретан напыляют на поверхность в виде пены, которая затем застывает;

Минвата имеет волокнистую структуру: ее создают из минерального сырья, например стекла и песка или горных пород.

Чтобы сравнить поведение материалов при намокании, ведущий «Стройнадзора» Филипп Курочкин замочил три образца.

«Первым мы проверим ЭППС. Он не впитывает влагу от слова совсем. То есть он как раз идеально подходит для того, чтобы утеплять различные открытые части дома», — объяснил он.

У напыляемого образца обнаружилась открытая ячеистая структура, поэтому накопление влаги в нем не было нулевым.

Минеральная вата после намокания стала тяжелее и потеряла форму.

«Он становится тяжелым, проседает в конструкциях и теряет свою форму. Не восстанавливает ее даже после высыхания. Поэтому намокший утеплитель нужно менять в обязательном порядке», — объяснил Филипп Курочкин.

Что показало испытание огнем

Следующим этапом стала проверка горючести. Повторять такой эксперимент дома нельзя.

При испытании напыляемый утеплитель и пенополистирол сильно горели. Филипп Курочкин подчеркнул, что при их использовании необходима дополнительная отделка огнеупорными материалами.

Минеральная вата не воспламенялась, а плавилась. Для базальтовой ваты в испытании указана температура выше 1000 градусов. Такой утеплитель Филипп Курочкин выбрал и для своего деревянного дома.

«Нужно всего 150–200 миллиметров. И этого достаточно, чтобы дом считался теплым. Плюс применение такого утеплителя не требует никаких специальных приборов, устройств и какого-то дорогостоящего оборудования. Нужны, конечно, средства защиты в виде респиратора и очков. И всего-навсего один вот такой нож для того, чтобы правильно резать этот утеплитель», — рассказал Филипп Курочкин.

Как производят утеплитель для дома

www.globallookpress.com/Silas Stein

На заводе для производства каменной ваты используют минеральное сырье.

«Мы используем камень базальтовой группы, в частности габбро-диабаз, а также мы используем брикет собственного производства. А в качестве энергоносителя мы используем кокс», — рассказал директор по производству завода по изготовлению утеплителя Владимир Серов.

Сырье измельчают, отсеивают мелкую фракцию и взвешивают. Так получают шихту — смесь компонентов в нужных пропорциях. Ее отправляют в специальную вертикальную печь — вагранку. При температуре 1500 градусов материал плавится и становится вязким.

«Далее капелька расплава попадает на колесо центрифуги, вытягиваются волокна. И за счет вентилятора вздува волокна вздуваются. Далее подается связующее вещество», — объяснил Владимир Серов.

Из волокон формируют равномерный слой — первичный ковер. Затем гофровщик-подпрессовщик меняет их ориентацию с горизонтальной на вертикальную, чтобы повысить прочность материала.

В камере полимеризации связующее вещество затвердевает, после чего ковер охлаждают и нарезают.

Как выбрать материал для конкретной конструкции

www.globallookpress.com/Harald Richter / CHROMORANGE

У базальтовой ваты волокно короче, чем у стекловаты. Это влияет на характеристики материала и область его применения.

«Каменная вата, учитывая ее достаточную плотность, прочность и жесткость, используется в нагружаемых строительных конструкциях. Такие конструкции, как навесные вентилируемые фасады, или штукатурные фасады, или плоская кровля, где нам важна прочность на сжатие, прочность на отрыв слоев. Стекловолокно, учитывая его свойства, удобно использовать в ненагружаемых конструкциях. Это, например, полы по лагам, мансарда, то есть наклонные, горизонтальные, вертикальные строительные конструкции», — объяснила руководитель учебного центра завода по изготовлению утеплителя Полина Блинова.

Выбирать утеплитель нужно с учетом материала дома и участка, где его будут монтировать. Значение имеет и форма конструкции: некоторые труднодоступные места невозможно закрыть минватой или жесткими плитами пенополистирола. Для них подойдут напыляемые составы, которые заполняют пространство и принимают нужную форму.

История Елизаветы Хариной показывает, что выбор материала — лишь часть работы. Не менее важно защитить его от влаги во время монтажа, чтобы утепление не пришлось переделывать.