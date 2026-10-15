Выглядит исправной, но уже опасна: что выдает проблемную розетку и как проверить электрику

Розетка может перегреваться и искрить из-за плохого контакта или чрезмерной нагрузки. Риск возрастает, когда мощную технику подключают через неподходящий удлинитель или несколько приборов включают в один тройник. Запах гари, треск и оплавление корпуса — повод немедленно прекратить использование розетки и выяснить причину неисправности.

Как избежать перегрузки, какую защиту установить в электрощитке и что учесть при выборе розеток? Разбиралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Дым и искры: какие сигналы нельзя игнорировать

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Обратите внимание на состояние розеток, к которым подключена техника. Сильный нагрев, треск, искрение, дым, запах гари и оплавление корпуса — признаки неисправности. Продолжать пользоваться такой розеткой нельзя: необходимо выяснить причину.

Перегрев может возникнуть из-за слабого контакта.

«Если розетка сама по себе начинает искрить, дымиться, то, естественно, нужно смотреть. Это, вероятнее всего, слабый контакт», — объяснил главный инженер по технологиям умного дома Антон Басманов.

Еще одна возможная причина — чрезмерная нагрузка. Именно с ней в программе связали происшествие в квартире Ксении Сорокиной: розетка, от которой через удлинитель работал водонагреватель, начала дымиться и оплавилась. По данным сюжета, хозяйка использовала дешевый удлинитель с малым сечением жил кабеля.

«Мама захотела выдернуть прям за шнур. Я напугалась, думаю, вдруг ее ударит током. Я говорю: «Подожди, я выключу щиток», — рассказала Ксения.

К счастью, домочадцы не пострадали, водонагреватель остался цел. Повреждена оказалась розетка.

Один тройник на всю технику: как возникает перегрузка

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Проверьте, какие приборы подключены через удлинители и разветвители. Особенно внимательно отнеситесь к технике с нагревательными элементами: она, как правило, создает большую нагрузку.

«Через один тройник нельзя подключать мощные приборы. Например, микроволновка, тостер какой-нибудь. Все, что имеет нагревательный элемент, как правило, создает большую нагрузку. Если не сработает автоматика, то это оплавление, дым, искры, пожар», — предупредил Антон Басманов.

Если используете удлинитель, учитывайте нагрузку подключенной техники. Неподходящий кабель с малым сечением жил может стать причиной перегрева, как в случае с водонагревателем Ксении.

Опасные контакты: почему важно заземление

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Оголенные контакты опасны для человека: в организме содержатся минералы и соли, благодаря которым он проводит электрический ток. Поэтому уделите внимание заземлению техники.

Чтобы продемонстрировать электропроводность, в программе провели эксперимент с соленым огурцом. Его включили в электрическую цепь с лампочкой — и она загорелась.

«Ионы, которые содержатся в нашем соленом огурце, как раз и проводят электрический ток. И лампочка горит», — объяснила физик Алена Литвинова.

По ее словам, добавление соли повышает электропроводность и уменьшает электрическое сопротивление. Обычный огурец тоже проводит ток, но хуже соленого.

Защита начинается со щитка: что предусмотреть заранее

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При подготовке электрики уделите внимание проводке и защитным устройствам в щитке. В программе рекомендовали использовать УЗО и дифавтоматы, а сечение кабелей выбирать с учетом нагрузки и требований ГОСТа.

Если линия перегружена, должна сработать автоматика. Отсутствие отключения — повод проверить щиток.

«Возможно, на линии этих розеток уже идет перегруз. Но тогда у нас должен сработать автомат. Если этого не происходит, вопрос в первую очередь в щитке, а не в розетке», — рассказал Антон Басманов.

В качестве дополнительного средства в сюжете показали пиростикеры, которые размещают внутри корпуса розетки. При сильном нагреве оболочка капсул разрушается, выделяя газообразное вещество, предназначенное для тушения огня.

Можно также рассмотреть «умные» розетки. Перед выбором изучите функции конкретной модели: они могут предусматривать отключение при перегрузке, повышенном или пониженном напряжении, а также датчики задымления.

«Автоматика помимо того, что отключит в этот момент электричество, чтобы не пострадали электроприборы, она еще отправит уведомление, что это произошло», — объяснил Антон Басманов.

Такие устройства бывают накладными — их вставляют в обычную розетку — и встроенными, которые устанавливают в подрозетник. С их помощью также можно дистанционно управлять подключенной техникой.

Розетки без лишних удлинителей: продумайте места до ремонта

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

При выборе розеток обратите внимание на материал корпуса. Один из вариантов — керамические модели.

«Пластик, он горит, керамика не горит. Она выдерживает достаточно большие нагревы, до 1000 градусов. Хрупкость, конечно, присутствует, но если по ним не пинать, не долбить их, то они просто так не треснут», — рассказал скульптор, основатель компании по производству керамических розеток Кирилл Масягин.

Определите расположение розеток еще при планировании ремонта. Ориентируйтесь на то, где будут стоять мебель и техника: так не придется протягивать удлинители через комнату и подключать несколько приборов к одному разветвителю.