Макияж с эффектом слепоты: какая косметика может лишить зрения

После использования геля для домашнего ламинирования ресниц девушка почувствовала жжение, а затем перед глазами появилась пелена. В больнице ей диагностировали химический ожог роговицы. Вместо обещанного салонного эффекта понадобилась срочная медицинская помощь.

Как косметика для глаз может навредить зрению? Что показала проверка гелей для ресниц и стоит ли доверять средствам с именами известных блогеров? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Ожог после домашнего ламинирования

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Гели для домашнего ламинирования обещают эффект салонной процедуры. Диана Нарсесян воспользовалась одним из таких средств, следуя инструкции.

«Я нанесла строго по инструкции термогель. И через 30 минут я почувствовала жжение и боль в глазах. У меня была пелена, я ничего уже не видела», — рассказала девушка.

В больнице поставили диагноз — химический ожог роговицы. По словам пострадавшей, врачи отметили, что быстрая реакция и своевременно оказанная помощь помогли ей избежать потери зрения.

Когда Диана рассказала о случившемся в соцсетях, с ней связалась представитель компании.

«Мне предложила юрист компании 15 тысяч рублей, чтобы я удалила видео, чтобы я подписывала документы о неразглашении данной ситуации. Но я не согласилась с данными условиями», — рассказала Диана Нарсесян.

На лечение девушка уже потратила в пять раз больше предложенной суммы. Производители настаивают, что причиной произошедшего стала аллергическая реакция.

Богдана Школа также оказалась в больнице после домашнего ламинирования.

«Офтальмолог мне сказал, что это от этого геля ресниц, и это уже не первый случай, к ней даже поступали пациенты именно с такими же симптомами и называли эту же фирму геля», — рассказала девушка.

Как составы средств для ресниц могут повредить глаза

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При ламинировании состав раскрывает чешуйки ресницы и позволяет изменить ее форму. При избыточном содержании щелочи возможно повреждение волоска. Попадание такого состава на слизистую может вызвать химический ожог, степень которого не всегда удается оценить сразу.

Щелочь — не единственный компонент, который может вызвать нежелательную реакцию.

«Прежде всего в состав таких веществ входят определенные смолы, формальдегиды, красители и отдушки различные, плюс вещества, которые являются химическими стабилизаторами для того же красителя. Могут вызывать различные реакции, как воспалительного характера, связанные с инфицированием, допустим, глаза, так и аутоиммунный процесс в ответ на повреждения поверхностных мембран», — объяснила офтальмолог, микрохирург, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Для проверки «Страна советов» приобрела три разных геля для ламинирования ресниц, в том числе средство, которым пользовались пострадавшие, и передала их в аккредитованную лабораторию.

«По результатам экспертизы составов в одном из образцов выявлено несоответствие по составу: запрещенный компонент отдушки, который является аллергеном и запрещен техническим регламентом к использованию в косметической продукции. Также в этом же образце пять видов консервантов, которые довольно агрессивные, и непонятно, зачем такое количество в этом продукте», — рассказала руководитель испытательного лабораторного центра Дина Парфенова.

По ее словам, несоответствия в косметической продукции могут обнаружиться уже после поступления товара в продажу.

«Заявитель может выпустить в продажу продукт с несоответствиями какого плана, выпустить декларацию, например, на пять видов гелей или шампуней, но при этом только один протокол, либо какой-то запрещенный компонент в составе может быть, и все это выявится только в ходе проверок контролирующих органов», — объяснила эксперт.

Как выпускают косметику под собственным брендом

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Редакция обратилась к специалисту по производственному и продуктовому консалтингу, представившись заказчиком, который хочет выпустить косметический бренд, но не имеет опыта.

В разговоре специалист уделил внимание подбору упаковки и аналитике. Один из способов выпуска собственного бренда — использование готовой рецептуры на контрактном производстве с последующей продажей под своим именем.

Для сравнения редакция проверила три косметических средства от блогеров. Руководитель лаборатории по разработке косметики Людмила Шум отметила сходство их базовых составов.

«С точки зрения общего состава они схожи. У них в основе лежат растительные масла. Просто более дорогой бренд использует в небольших концентрациях еще такие более редкие активы. Но, повторюсь, база у них, в принципе, одинаковая», — объяснила эксперт.

При схожей основе стоимость проверенных средств различалась.

На что обращать внимание при выборе косметики для глаз

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

При выборе косметики важно проверять состав, место продажи и срок годности. В числе рекомендаций специалистов — менять тушь каждые 3–4 месяца, не наносить карандаш на внутренний край века и смывать макияж перед сном.

Новую косметику советуют предварительно протестировать на коже предплечья. Если появились покраснение, зуд или жжение, средство лучше не использовать.

При неприятных ощущениях после нанесения косметики на глаза следует обратиться к врачу и не заниматься самолечением.