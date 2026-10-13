Осталась скромная двушка: куда исчезли деньги Кашпировского

Последняя загадка Анатолия Кашпировского! Зачем гипнотизер велел родным скрыть от всех свою могилу? И что на самом деле стало причиной его смерти? Почему человек, которого многие считали всемогущим, не смог помочь самому себе? Кому досталось наследство целителя? И куда пропали миллионы, которые он заработал на пике славы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«К сожалению, к несчастью, все мы обречены. Даже если тысячу лет жить — все равно финиш», — говорил психотерапевт Анатолий Кашпировский.

«Он, безусловно, талантливый человек, наверняка. И сделал много того, что всем людям было интересно и, наверное, нравилось», – считает певец, народный артист России Михаил Шуфутинский.

«Он появился на экране, я была ребенком, но я тоже села, у меня не было тогда никаких швов, чтобы они рассасывались. Человек прожил такую незаурядную, яркую жизнь», — поделилась телеведущая Алла Довлатова.

Смерть Анатолия Кашпировского потрясла его друзей и последователей. Несмотря на возраст — 87 лет, — главный советский экстрасенс производил впечатление сильного и здорового мужчины. В прошлом году в третий раз стал отцом. Но оказалось, что уже полтора года гипнотизер тяжело болел. Диагноз — рак желудка четвертой степени — он скрывал ото всех.

«На первой и второй стадии стандартно лечится, оперативно, химиотерапия, лучевая терапия, с хорошим прогнозом, хорошей выживаемостью. На третьей и четвертой стадии уже это все происходит сложнее. В таком возрасте, в котором он находился, это, к сожалению, уже невозможно его было, наверное, вылечить и поставить на ноги», — рассказал врач-онколог Владимир Микеда.

Друзья уверены: Кашпировский не хотел, чтобы его жалели. Ведь он столько лет старательно создавал образ сверхчеловека.

«Я учу людей, не лечу, а учу не умирать. Вот и все», — говорил Кашпировский.

В конце 80-х Анатолий Михайлович стал настоящим феноменом. Телемосты в программе «Взгляд», где психотерапевт через экран «обезболивал» пациенток, посмотрели миллионы зрителей.

«В период своего могущества такого он однажды заявил, что он силен, как дьявол. Потом он долго оправдывался, говорил, что это фигура речи, что это просто некое, так сказать, сравнение, что ли. Но, тем не менее, это было произнесено», — рассказал гипнолог Геннадий Гончаров.

На сеансах здоровья, с которыми гипнотизер колесил по стране, творилось невероятное: люди рыдали, теряли сознание и выполняли абсолютно все, что говорил им этот мрачный мужчина с немигающим взглядом.

«Вот просто так махнул рукой, и там 50 человек — бабах на пол, кто лбом, кто локтем, значит, об сцену. Но, думаю, никаких переломов нет, потому что в состоянии транса человек защищен», – поделился Гончаров.

«Он улучшал зрение, дальше он пломбировал зубы. Нет, я сейчас не шучу, это правда. Работал с иными физиологическими проблемами, которые могут устраниться сразу, здесь и сейчас. Но тут главное, что мы можем сказать: мы видели аудиторию, которая довольна его работой», — рассказал гипнолог Иса Багиров.

Точные суммы гонораров Кашпировского неизвестны. Но в одном из интервью он заявил, что в лучшие годы мог заработать за день на 60 автомобилей! Ради избавления от недугов пациенты не жалели денег. Целитель был в числе первых советских мультимиллионеров.

«Я думаю, что никто у нас не получал такой огромной почты, как эта передача и я в частности. На мое имя пришло уже более 600 тысяч писем и телеграмм. Причем многие из них коллективные», – говорил Кашпировский.

«Анатолий Михайлович заработал на десять жизней, вот в те чудесные 90-е», — отметил психиатр Василий Шуров.

А в последние годы жизни экстрасенс признался, что у него практически ничего не осталось. Все накопленное в период сумасшедшей популярности он потратил на жизнь в Америке, куда эмигрировал в конце 90-х. А после возвращения в Россию повторить прежний успех ему не удалось.

«Мир уже стал как-то кристаллизоваться, оказалось, что не все, что мы знали, оказалось ерундой, что наука, по большому счету, так же верна. Поэтому все эти люди как-то ушли с экранов», – объясняет научный журналист Андрей Константинов.

После смерти экстрасенса выяснилось, что из недвижимости в России у него была лишь двухкомнатная квартира площадью 56 квадратных метров в районе Митино. Ее он незадолго до ухода переписал на жену Гулизар.

«Мы же прекрасно понимаем, что это союз, взаимовыгодный, взаимно нуждающихся друг в друге людей. Как бы это ни назвали, они долгое время были рядом и вместе. Вы были рядом с человеком, который старше вас, грубо говоря, на 60 или 50 лет? Вы понимаете, что это большой труд? Труд, который должен оплачиваться», — считает певец Алексей Елистратов.

«Он так называемый паранойяльный тип личностного расстройства, склонный к сверхценным идеям. Он искренне в это верит», – отметил Шуров.

«Я думаю, что он был талантливый, чем-то он обладал, безусловно. Если бы он ничем не обладал, был бы просто мыльный пузырь. Его бы обязательно вывели на чистую воду. Мне кажется, что как гипноз (гипнотизер. – Прим. ред.), как психотерапевт, как человек, который знает, на чем сыграть, на человеческих душах», – поделилась Довлатова.

Как сообщают СМИ, главным предметом наследования станут средства на банковских счетах гипнотизера и права на его авторские методики.

По словам юристов, все это будет разделено между вдовой, сыном Кашпировского от первого брака и внуками от трагически ушедшей дочери. Беда, которая случилась с Еленой, в свое время едва не довела самого Анатолия Михайловича до могилы.

«Любящий отец не может смириться с этим, не может пережить это горе», — считает публицист Виктория Лазич.

Жизненный путь гипнотизера был окутан тайнами. И даже после смерти он решил оставить загадку — заранее распорядился никому не сообщать о точном месте своего захоронения.