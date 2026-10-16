Вид женщины в джинсах или шапке на пороге храма по-прежнему смущает многих прихожан. И если насчет неженственных брюк споров меньше, то покрывать голову шляпкой или даже капюшоном от толстовки многие девушки привыкли без задней мысли.

Так обязателен ли платок? И что не так с джинсами и штанами?

Насколько строг церковный дресс-код для женщин

Как мужчинам и женщинам можно и нельзя одеваться в храм, церковь, юбки, штаны, платки. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Церковный этикет держится на трех столпах: сдержанности, достоинстве и уважении к происходящему. Все остальное — надстройка, которая нередко подменяет суть.

По традиции Русской Православной Церкви женщина приходит в храм в юбке или платье ниже колена, с закрытыми плечами, без глубокого выреза и с покрытой головой. Из повседневного гардероба уместны длинная юбка с блузкой или свитером, простое платье либо кардиган поверх платья без рукавов.

Ткань и цвет значения не имеют: черное не обязательно, яркое не запрещено, а вот облегающая, прозрачная, слишком короткая одежда или вещи с крупными надписями и картинками, спорящими с молитвой, неуместны. Обувь обычно не упоминают, но лучше выбрать удобную — служба идет стоя, литургия длится полтора-два часа, а высокие тонкие каблуки на каменном полу утомляют и стучат в тишине. Многие женщины предпочитают обувь на низком ходу.

Одежда в церкви влияет на поведение: в строгом наряде люди сдержаннее, и некоторые прихожанки отмечают, что юбка и платок помогают настроиться на молитву, тогда как чрезмерно яркий или, наоборот, небрежный вид мешает молиться.

Самое важное: внешние условности не должны вставать стеной между человеком и храмом. Если возникло желание поговорить со священником или просто постоять на службе — приходить стоит, независимо от того, надеты брюки или нет.

Могут ли джинсы или брюки заменить юбку в церкви

Как мужчинам и женщинам можно и нельзя одеваться в храм, церковь, юбки, штаны, платки. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Противники брюк на женщинах нередко ссылаются на Библию.

«На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие», — говорится в Священном Писании.

Но во времена, когда писались правила Ветхого Завета, и женщины, и мужчины носили похожие туники, а о брюках речи и вовсе не было. Так что в библейских строках говорится о тех, кто стремился выдавать себя за людей другого пола. Современные же девушки надевают женские джинсы, а не наряжаются таким образом в мужчин.

Конечно, традиционно в храм ходят в юбке, однако в большинстве городских церквей женщину в скромных брюках никто не остановит — особенно если сверху надета длинная туника или кофта.

В монастырях и многих сельских приходах требования могут быть более строгими, но при входе обычно лежат юбки-запашки, которые можно надеть прямо поверх джинсов — это никого не смущает.

Откуда пошел обычай носить платок

Как мужчинам и женщинам можно и нельзя одеваться в храм, церковь, юбки, штаны, платки. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Обычай покрывать голову в храме уходит корнями в ветхозаветные и античные времена.

На Востоке покрывало для женщины выполняло сразу несколько функций — указывало на ее подчиненное положение, обеспечивало безопасность и уважение, хранило скромность и целомудрие, тогда как непокрытая голова в античном обществе считалась признаком легкомыслия и низкой социальной ответственности.

Православная же традиция восходит к апостолу Павлу.

«И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая», — писал апостол Павел.

Речь здесь идет о сохранении приличий, благочестии во время богослужения и профилактике распущенности. Ведь полис Коринф славился вольными нравами, здесь задолго до апостольской проповеди находился храм Афродиты, а ко времени Павла в городе вновь процветали роскошь и разврат.

Коринфские христиане жили в окружении язычников, и многие новообращенные, еще недавно бывшие язычниками, невольно переносили в церковную жизнь недопустимые модели поведения.

Не случайно, обращаясь именно к коринфянам, апостол Павел напоминает, что женщинам следует молчать в церкви, чтобы все было благопристойно и чинно. А платок тогда был самым распространенным головным убором.

Привычный образ «храм — это обязательно платок» сложился относительно недавно. До революции дворянки и горожанки стояли на службе в шляпках, крестьянки — в платках. После того как сословные границы исчезли, а прихожанами в основном оставались пожилые люди, именно их платок начал восприниматься как непреложное правило.

Может ли шляпа или шапка заменить платок в церкви

Как мужчинам и женщинам можно и нельзя одеваться в храм, церковь, юбки, штаны, платки. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Священники призывают не путать местные обычаи с каноном. В греческих и сербских храмах, к примеру, женщины нередко молятся с непокрытой головой — и это не считается нарушением. Скромность — категория внутренняя, она про отношение и аккуратность, а не про конкретную вещь из гардероба.

Сейчас же неважно, чем именно покрыть волосы. Берет, аккуратная шляпка, палантин, легкая шапочка — все это допустимо. Важно лишь, чтобы волосы выглядели опрятно и не отвлекали окружающих.

Элегантная шляпка зачастую смотрится куда уместнее, чем кое-как повязанный платок.

К тому же в старину на Руси головной убор был принадлежностью замужних женщин — девушки и дети приходили с непокрытой головой. Об этом свидетельствуют и древние иконы.