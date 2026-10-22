Проклятие славы Киллиана Мерфи: почему актер не хочет такой судьбы для сына

В Голливуде обсуждают разлад в семье Киллиана Мерфи! Из-за чего актер не пришел поддержать сына на его первую премьеру? Почему запрещал молодому человеку идти в артисты? На какие жертвы шел сам Киллиан ради профессии? Зачем изводил себя жаждой на съемках «Острых козырьков»? Почему премия «Оскар» не принесла ему счастья? И куда он сбежал от собственной популярности, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

На премьере нового комедийного сериала в Америке взгляды были прикованы к юному актеру, который сыграл главную роль. Гости мероприятия не могли поверить своим глазам: перед ними стоял Киллиан Мерфи! Только на несколько десятков лет моложе.

«Ну, что-то в этом есть, да, они схожи чуть-чуть», — считает певец, продюсер Вашингтон Саллес.

«Как будто стоит реально маленькая версия Киллиана Мерфи», — считает певец Александр Филин.

«Очень похож. Прям вылитый. Вот здесь прям глаза подходят», — прокомментировала телеведущая Таша Белая.

Оказалось, 19-летний Аран — сын звезды Голливуда. Сходство с отцом очевидно. Мимика, жесты, движения, тембр голоса. Парень даже держит руки в карманах точно так же, как Мерфи-старший. Вот только самого Киллиана в тот вечер рядом не было. По словам знакомых семьи, артист не одобряет, что наследник пошел по его стопам.

Киллиан Мерфи — один из самых успешных актеров мира. Он снимается в кассовых фильмах и популярных сериалах. Задает модные тренды. Стрижка его героя из «Острых козырьков» стала самой популярной мужской прической десятилетия.

«Когда вышел сериал „Острые козырьки“ — Британия сошла с ума. В эту ничем не примечательную парикмахерскую в Корке ежедневно приходило десять человек с одной-единственной просьбой: стрижка как у Томми Шелби», — рассказала журналист Юнона Дикарева.

Состояние Мерфи оценивают в 450 миллионов долларов. Это почти 38 миллиардов рублей! Но ведет очень скромный образ жизни. Не скупает шикарные дома и дорогие автомобили. А гонорары вкладывает в восстановление заброшенного кинотеатра.

«Этому зданию более 100 лет. Кинотеатр „Феникс“ был построен в небольшом ирландском городке Дингл в 1919 году. В детстве Мерфи приходил сюда со своим отцом», – рассказала Дикарева.

Маленький Киллиан тогда мечтал, что однажды тоже будет стоять на театральной сцене и сниматься в фильмах. Годы спустя желание исполнилось. Но принесло ли счастье?

«Даже просто прогулки по улице превратились в какие-то испытания для него, и он очень часто делится, что все это стало эмоционально на него давить. Бешеная популярность, конечно же, повлияла на Киллиана Мерфи, и, к сожалению, с отрицательной стороны», – рассказал светский обозреватель Мигалим Факилдинов.

Чем востребованнее становился Киллиан, тем больше жертв ему приходилось приносить. На съемках сериала «Острые козырьки» актер буквально издевался над собой. Ради фирменного взгляда запавших глаз по 12 часов мучился от жажды и не моргал почти целую минуту. К концу смены мышцы лица были в таком напряжении, что Мерфи до утра не мог заснуть.

«Сцены, когда крупно показано его лицо, показаны его прекрасные глубокие глаза. Это, наверное, вот самые лучшие моменты почти во всех его ролях», — поделился актер дубляжа Радик Мухаметзянов.

Артист еще в юности отказался от мяса. Потом перестал есть и молочные продукты. Но ради роли согласился снова вернуться к стейкам. Хоть и понимал: тем самым предает себя. Но самой большой платой за успех стало то, что Киллиан не видел, как растут его дети.

«Он до сих пор это называет некой жертвой за его плату. И он до сих пор называет эти обстоятельства не только успехом в его жизни, но и часто очень говорит о том, какая цена у этого, что ему пришлось отдельно от семьи жить в другом городе. Жена его занималась воспитанием на то время двух сыновей, а он находился очень далеко, жил в Ливерпуле», — рассказал Факилдинов.

На светских мероприятиях артист выглядел отрешенно. Даже во время интервью он словно думал о чем-то своем. Печальный взгляд в никуда сделал его героем мемов.

«Пользовательница одной из социальных сетей выбрала девять фотографий с разных пресс-конференций, в которых участвовал Киллиан Мерфи, и собрала все в один пост, и он завирусился», – объясняет кинокритик Юлия Панарина.

«Мерфи сидит, как будто бы он просто отбывает повинность, как будто бы его не интересует ни ведущий, ни задаваемые ему вопросы. И он всем своим видом это показывает», — считает актер Андрей Попов.

В 2024 году Киллиан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в драме «Оппенгеймер». Но даже в этот торжественный момент зрители не увидели на его лице радости! А сразу после церемонии Мерфи сбежал в родную Ирландию. Сидел дома, готовил еду для своих близких, колол дрова и работал в саду.

«Это состояние называется выгоранием. Наступает истощение эмоциональное, физическое, профессиональное, ну и затем уже стадия выгорания», — объяснила клинический психолог Елизавета Куликова.

Лишь спустя несколько месяцев Киллиан начал возвращаться к привычной жизни. И даже выходить в люди. Правда, только в пределах города.

«В сентябре 2025 года огромная толпа выстроилась у дверей этого клуба. За диджейским пультом стоял Киллиан Мерфи, тот самый, который шесть месяцев назад получил премию „Оскар“ в Лос-Анджелесе и давал интервью под светом прожекторов», — рассказала Дикарева.

«Я знаю детей, которые играли с его детьми. Это самый приятный и простой парень, которого только можно встретить», — житель города Корк Джон Салливан.

Мерфи был в ужасе от того, что его младший сын собрался стать актером. Киллиан знал цену славы и испугался, что Арану придется пройти такие же испытания. Попытался его отговорить. Убедить: профессия актера — это не только высокие гонорары и толпы поклонниц.

«Знаете, она (профессия актера. — Прим. ред.) самая прекрасная и самая тяжелая, потому что она прекрасна именно тогда, когда ты реализован и востребован. И она ужасна тем, что ты максимально зависим», — считает актриса Александра Розовская.

«Это очень тяжелый труд, это такие нервы, это того не стоит вообще. Я всегда говорю: поживите нормальной человеческой жизнью. Зачем вам вот это все? Счастливые люди вот взяли, открыли там пачку сока, булочку, вот сидят на скамеечке, так хорошо», — поделился стилист Сергей Зверев.

Но у Киллиана ничего не вышло. Тогда отец решил не препятствовать. Единственное, предупредил: добиваться цели юноше придется самому. Использовать свои связи для продвижения наследника Мерфи не будет. Так же как сопровождать сына на светских премьерах. Но всегда поддержит его дома. Приготовит вкусный завтрак и с удовольствием поговорит по душам.