Эксклюзивное интервью звезды «Ералаша» Полины Ртищевой: что стало с самой вредной девочкой

Эксклюзивное интервью со звездой «Ералаша» Полиной Ртищевой! Почему ее называли «самой противной девчонкой» российского кино? И за что мечтал придушить будущий муж? Как Полина реагировала на критику? Из-за чего была вынуждена уйти из профессии? И чем занимается сейчас, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

В конце 1990-х Полина Ртищева была едва ли не самым раздражающим персонажем на наших экранах. Ее героини из юмористического киножурнала «Ералаш» — вредные, напористые, буквально доводили народ до белого каления. Часто доставалось и самой юной актрисе.

«Конечно, зрители очень по-разному воспринимали этот типаж. И кто-то писал: „Такую страшную девочку нельзя снимать крупным планом“. Я уже когда выходила в фойе, все такие: „А вот, вот она, это она, это вот она, вот эта жаба, вот она“. Я думаю: ну ничего себе, вот слава настигла», — вспоминает продюсер, актриса «Ералаша» Полина Ртищева.

Полина не реагировала. «Ералаш» был ее мечтой. И в тот момент она ощущала себя самой счастливой девочкой на свете!

«Ты приходишь, тебя просто все приносят, выносят. Это, правда, было очень интересно. То есть я хотела это все прожить. Вот грим, да, что тебя одевают в какую-то одежду специальную», – рассказала Ртищева.

«Я провел детство на съемочной площадке в „Ералаше“. И для меня это было очень приятно, очень интересно, потому что я сразу взрослел не по годам, впитывал нужные навыки актерские и развивался. Я относился очень ответственно к этому, конечно же, но, тем не менее, съемки были в кайф, как развлечение», — поделился актер Александр Новиков.

«Мы садимся в кинозал, на большом экране показывают сюжеты, и, по-моему, самый последний как раз был мой. Я просто слышала, что в каких-то моментах весь зал хохочет. Я думаю: „Ой, надо же, ничего себе, как люди реагируют», – вспоминает Ртищева.

Борис Грачевский восхищался талантом артистки и прочил ей успешную карьеру. Ртищева и сама планировала продолжать сниматься. Вот только повзрослевшая девочка оказалась никому не нужна.

«Я помню, что меня даже утвердили на какой-то проект, но в итоге потом туда взяли Дарью Мороз. И дальше никаких вообще предложений особо не было. Актерство — это очень зависимая профессия», – поделилась Ртищева.

Тогда Полина ушла в другую сферу. Отучилась на журналиста, долгое время работала на радио и телевидении. Но после рождения троих детей решила, что совмещать карьеру и материнство — слишком тяжело.

«Когда у тебя есть дети и истинное желание ими заниматься, то есть не просто они есть и своей жизнью живут с нянями и так далее. А ты именно хочешь с ними проводить время, заниматься, смотреть, как они растут, общаться с ними. Очень важно, все, что ты закладываешь в детей в этом возрасте, это все потом уже в подростковом дает какие-то первые свои плоды», — объясняет Ртищева.

Ртищева в очередной раз круто изменила свою жизнь. Ушла с высокой должности на ТВ и отправилась искать истинное призвание.

«Я считаю, что выбор был безусловный, очевидный и правильный для меня на тот момент. Я отказалась от той работы. И дальше я уже искала, чем мне заниматься. И вот я в итоге прошла обучение на SMM. Потом училась в онлайн-школе по созданию онлайн-школ. То есть чего я только не перепробовала. Сколько я каких-то еще отдельных курсов прошла, тренингов, обучений», – рассказала Ртищева.

Параллельно со всеми курсами Полина читала книги по психологии. И так этим увлеклась, что создала сообщество в соцсетях. Постепенно хобби переросло в новую профессию. Сейчас та самая противная девчонка сама создает тренинги вместе с экспертами. Но старается составить график так, чтобы оставалось время на родных.

«Старшей дочке у меня 14 лет. Она уже достаточно взрослая. Я иногда просто слушаю. Она рассказывает какие-то свои идеи. Она мультипликацией увлекается. Сын у меня тоже достаточно такой креативный, интересный парень. У него фиолетовые волосы, как у персонажа из какого-то корейского сериала. Младшая дочка, ей 8 лет, она во втором классе учится», — поделилась Ртищева.

По иронии судьбы, дети ходят в ту самую школу, где их мама когда-то снималась в знаменитом эпизоде «Ералаша» под названием «Признание».

«То есть оказалось, что я в этой школе когда-то была, но совершенно об этом забыла», — рассказала Ртищева.

О неудавшейся кинокарьере Ртищева не жалеет. Съемки у Грачевского вспоминает с ностальгией. И с удовольствием пересматривает выпуски вместе со всей семьей. Кстати, муж Полины долгое время не знал, что его жена — в прошлом актриса. Правда открылась, когда они ждали первого ребенка.

«Мне муж кричит: „Полина, иди сюда, я тебе сейчас покажу девчонку, которую я в детстве мечтал придушить. Ух, как я ей хотел! Ух, иди посмотри, вот эта противная гадина!“ И я выхожу, и тут он смотрит в телевизор, смотрит на меня, смотрит в телевизор, и у него сошлась эта картинка, что, оказывается, он женился на той самой девочке, которую он ненавидел всю жизнь», — вспоминает Ртищева.

К счастью, детские обиды остались в прошлом. Теперь Кирилл обожает эту вредную девочку! Пара вместе уже почти 15 лет. И, в отличие от своей героини из «Ералаша», Полине не надо каждый день выбивать из своего спутника признание в любви.