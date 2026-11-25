Красная рыба стоит недешево, но высокая цена не гарантирует, что внутри упаковки окажется именно то, что указано на этикетке. Под видом семги могут продавать более дешевую форель, а в одном из образцов лабораторная проверка выявила запрещенный краситель.

Как выбрать качественную красную рыбу, почему яркий цвет не всегда говорит в ее пользу и чем отличается дикий лосось от выращенного на ферме? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Дикий лосось или фермерский: какая рыба богаче омега-3

Главная пищевая ценность красной рыбы — полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Они редкие и встречаются в основном у морских обитателей. Также в ней присутствуют омега-6. Но ими богаты и растительные масла, орехи и яйца.

«Омега-3 важен для здоровья кожи, для красоты, для нервной системы, для здоровья нервных клеток, так как мы знаем, что и наш мозг состоит из жира», — говорит диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Доля омега-3 в диком лососе — примерно 24%, а соотношение омега-3 к омега-6 — десять к одному. В фермерской рыбе — около 9% омега-3. А соотношение омега-3 к омега-6 — примерно три к одному.

Подмена с красителем: что нашли в красной рыбе из российского супермаркета

В Росрыболовстве назвали улов тихоокеанского лосося в 2026 году худшим за последние 15 лет. Эксперты предупреждают, что из-за дефицита на полки магазинов может хлынуть фальсификат.

Опасения вызывает и проверка специалистов Роскачества, которые провели контрольную закупку слабосоленого деликатеса. Около 50% продукции оказалось небезопасной, к тому же в упаковках был не заявленный товар.

«Подмена сырья была обнаружена в 11 из 26 образцов», — говорит директор по внешним коммуникациям Роскачества Антон Северин.

Чтобы дополнительно проверить качество продукции, программа «Страна советов» приобрела в супермаркете четыре образца семги и отправила их на лабораторную экспертизу.

«Было установлено, что один из образцов не является атлантическим лососем или же семгой, а представляет из себя радужную форель», — говорит заместитель директора ФГБУ «ВГНКИ» Алексей Третьяков.

Кроме того, в более дешевой форели обнаружили еще и запрещенный краситель на основе трифенилметана.

«Некоторые из этих соединений обладают высокой аллергенностью, могут оказывать токсический эффект или приводить к онкогенному воздействию, то есть являются канцерогенами», — говорит Алексей Третьяков.

Рыбная роскошь: почему в Норвегии семга дороже, чем в России

Эталоном красной рыбы считается норвежская семга. Поэтому «Страна Советов» узнала, как обстоит дело с этим продуктом в самой Норвегии. В этом году улов в стране небогатый, чуть больше 200 тонн. Даже не тысяча тонн, а две сотни! Последние несколько лет там действуют жесткие ограничения на промышленную добычу лосося.

«В Норвегии вы в магазинах найдете только выращенный лосось, потому что дикий лосось, он действительно безумно дорогой», — говорит блогер из Норвегии Лидия.

В Норвегии ежегодно выращивают полтора миллиона тонн семги. Это почти 60% всего мирового производства именно этого вида рыбы.

«Страна советов» попросила россиянку Лидию, которая живет в портовом городе Ставангер, зайти на ближайший рынок, чтобы узнать нынешние цены на деликатес.

«В рыбной лавке один килограмм свежего лосося стоит примерно 510 норвежских крон — это более четырех тысяч рублей. Рядом — слабосоленый лосось: 850 крон за килограмм — почти семь с половиной тысяч рублей», — говорит Лидия.

В России средняя стоимость охлажденного филе — полторы тысячи за килограмм. В засоленном виде тот же вес может дорожать до трех тысяч. Цена у нас ниже.

На что смотреть при покупке красной рыбы

Чтобы не наткнуться на подделку, внимательно читайте информацию на этикетке. Если написано «семга», то это именно атлантический лосось. Под общим названием «лосось» могут продать любую рыбу из этого семейства.

Горбуша, кета, кижуч, нерка из России — это почти всегда дикий улов. Семга и форель из Норвегии, Чили и Турции — гарантированно фермерский продукт. Эти страны не экспортируют дикую рыбу на мировой рынок.

Кроме того, при выборе лосося стоит обратить внимание на цвет мяса. Неестественно яркий оттенок может указывать на использование искусственных красителей.

В качественной рыбе должны быть заметны белые или беловатые прожилки жира. Если они отсутствуют, а мясо выглядит слишком ярким и однородным, это повод насторожиться.