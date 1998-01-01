Подъемные для переехавших в РФ соотечественников увеличат до миллиона рублей

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В МВД рассказали, что в основном в Россию стремятся граждане СНГ, а также жители Донбасса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Виталий_Безруких

Компенсационные выплаты для желающих переехать в Россию соотечественников увеличат до одного миллиона рублей. Об этом рассказал «Известиям» первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

По его словам, в основном в РФ изъявляют желание переехать граждане из бывших республик Советского Союза. При этом свыше 70% — это люди трудоспособного возраста, которые знают язык и едут уже с намерением не попробовать, а остаться.

Они получают компенсационные выплаты. МВД вышло в правительство с ходатайством об увеличении выплат, особенно для субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Это касается компенсации стоимости переезда, провоза багажа и решения других хозяйственных вопросов. Мы предлагаем довести эту сумму до одного миллиона рублей. Это позволит приобретать жилье в ипотеку, — рассказал Горовой.

По словам первого замглавы МВД, много жителей Донбасса обращаются за получением гражданства и разрешением на временное проживание, поэтому в федеральный закон «О гражданстве РФ» были внесены поправки именно для этой категории граждан.

— Сотни тысяч человек из Донецкой и Луганской республик и с Украины вообще приехали к нам и в дальнейшем решили стать гражданами РФ. Наш закон гласил, что их можно принять только после получения письменного отказа от властей Украины, — отметил он.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, президент Владимир Путин заявил, что Россия обязуется защищать их права.

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