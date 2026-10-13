Можно ли быстро протрезветь: нарколог развеял популярные мифы

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 25 0

Эксперт отметил, что многие популярные способы могут быть опасны для жизни.

Как быстро протрезветь

Фото: www.globallookpress.com/Ute Grabowsky/photothek.net

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нарколог Золотилов заявил, что быстро протрезветь невозможно

Ледяной душ, кофе и народные рецепты не помогут ускорить выведение алкоголя из организма, а некоторые способы могут быть опасны для жизни. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал нарколог, психиатр Сергей Золотилов.

По словам специалиста, организм перерабатывает этанол с определенной скоростью, которую невозможно существенно увеличить бытовыми методами. Когда алкоголь уже попал в кровь, мгновенно избавиться от его воздействия почти не получится.

«Вынужден разочаровать: быстро протрезветь невозможно, это закон биохимии», — подчеркнул Золотилов

Эксперт также предостерег от использования так называемых «чудо-средств», которые обещают моментальное отрезвление. По его словам, такие методы не устраняют алкогольное опьянение и могут создавать опасную иллюзию, что человек уже пришел в норму.

Особенно рискованной нарколог назвал попытку облить пьяного человека ледяной водой или окунуть его в прорубь. Резкий холод действительно может ненадолго взбодрить человека, однако алкоголь из организма при этом не выводится. Подобные действия могут спровоцировать нарушения сердечного ритма и опасные скачки давления.

«Алкоголь уже расширил периферические сосуды, человек теряет тепло. Если вы окунаете его в ледяную воду, вы вызываете резкий спазм сосудов рефлекторно, через холодовой шок. У молодого здорового человека это может вызвать скачок давления, аритмию вплоть до остановки сердца. У человека с ишемией, гипертонией, любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями это почти гарантированный инфаркт или инсульт. Я знаю случаи, когда протрезвление в проруби заканчивалось реанимацией и смертью. Это не отрезвление, это пытка с летальным исходом», — пояснил нарколог.

Если человек находится в сознании, ему необходимо обеспечить безопасность и не оставлять его одного. Эксперт не рекомендует пытаться ускорить протрезвление при помощи кофе: он может усилить учащенное сердцебиение и тревожность. Лучше предложить человеку воды или другие безалкогольные напитки, чтобы помочь восполнить потерю жидкости.

Золотилов напомнил, если человек ни на что не реагирует, теряет сознание или дышит редко и прерывисто, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Такие признаки могут указывать на тяжелое алкогольное отравление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что безалкогольное вино способно вызвать опьянение

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
83.92
-0.98 94.04
-0.93
Огненная Лошадь не даст передышку: чем обернется конец 2026 года

Последние новости

19:15
Новак поручил усилить снабжение регионов бензином
19:05
Оговорка по Фрейду: новая пресс-секретарь администрации назвала Трампа мужем
19:05
Посла Бельгии вызвали в МИД РФ из-за заявлений об угрозах со стороны России
18:54
Без глаз и с переломами: сотни измученных сфинксов спасли из питомника
18:45
Никаких помпонов и крупных лого: какие шапки будут в тренде в этом сезоне
18:30
Нельзя просто забрать: почему опасно снимать деньги с карты умершего

Сейчас читают

Поддержка с небес: кому молиться перед рабочей неделей
Ракеты против титана: ответ России на новые санкции парализует заводы ЕС
Бедный богатый Кузя: зарплату платит мама, а бывшая требует 400 тысяч алиментов на дочь
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео