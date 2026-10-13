Можно ли быстро протрезветь: нарколог развеял популярные мифы

Нарколог Золотилов заявил, что быстро протрезветь невозможно

Ледяной душ, кофе и народные рецепты не помогут ускорить выведение алкоголя из организма, а некоторые способы могут быть опасны для жизни. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал нарколог, психиатр Сергей Золотилов.

По словам специалиста, организм перерабатывает этанол с определенной скоростью, которую невозможно существенно увеличить бытовыми методами. Когда алкоголь уже попал в кровь, мгновенно избавиться от его воздействия почти не получится.

«Вынужден разочаровать: быстро протрезветь невозможно, это закон биохимии», — подчеркнул Золотилов

Эксперт также предостерег от использования так называемых «чудо-средств», которые обещают моментальное отрезвление. По его словам, такие методы не устраняют алкогольное опьянение и могут создавать опасную иллюзию, что человек уже пришел в норму.

Особенно рискованной нарколог назвал попытку облить пьяного человека ледяной водой или окунуть его в прорубь. Резкий холод действительно может ненадолго взбодрить человека, однако алкоголь из организма при этом не выводится. Подобные действия могут спровоцировать нарушения сердечного ритма и опасные скачки давления.

«Алкоголь уже расширил периферические сосуды, человек теряет тепло. Если вы окунаете его в ледяную воду, вы вызываете резкий спазм сосудов рефлекторно, через холодовой шок. У молодого здорового человека это может вызвать скачок давления, аритмию вплоть до остановки сердца. У человека с ишемией, гипертонией, любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями это почти гарантированный инфаркт или инсульт. Я знаю случаи, когда протрезвление в проруби заканчивалось реанимацией и смертью. Это не отрезвление, это пытка с летальным исходом», — пояснил нарколог.

Если человек находится в сознании, ему необходимо обеспечить безопасность и не оставлять его одного. Эксперт не рекомендует пытаться ускорить протрезвление при помощи кофе: он может усилить учащенное сердцебиение и тревожность. Лучше предложить человеку воды или другие безалкогольные напитки, чтобы помочь восполнить потерю жидкости.

Золотилов напомнил, если человек ни на что не реагирует, теряет сознание или дышит редко и прерывисто, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Такие признаки могут указывать на тяжелое алкогольное отравление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что безалкогольное вино способно вызвать опьянение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС