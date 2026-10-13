К зиме не готовы: Кличко вызвали на ковер в Верховную Раду

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В Киеве тем временем — коммунальный коллапс.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Danylo Antoniuk; 5-tv.ru

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Кличко вызвали на ковер в Верховную Раду

Депутаты Верховной Рады вызвали на ковер Виталия Кличко.

Повод — претензии к тому, как мэр Киева подготовил столицу к зиме. В городе коммунальный коллапс. Регулярно случается масштабный блэкаут, парализован общественный транспорт, свет в домах остался только у тех, у кого есть генераторы. Жители жалуются, что нет тепла, на проблемы с водоснабжением и канализацией.

Сам Кличко прямо сказал: Киев переходит в режим выживания. И посоветовал гражданам просто уехать. Теперь же, после вызова в Раду, намекает на то, что его пытаются убрать с должности мэра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне энергокризиса обострился конфликт между Кличко и Владимиром Зеленским. Мэр в интервью заявил, что коррупция во время войны — «яд для страны» и призвал не терять доверие партнеров, что было воспринято как намек на скандалы в окружении главы режима. Зеленский ответил обвинениями в адрес городской власти, заявив о «почти полном невыполнении необходимых шагов» по Киеву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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