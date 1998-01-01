«Комплекс диких людей»: депутат Госдумы объяснил арктические опасения США

Депутат Государственной думы от ЛДПР, Александр Шерин рассказал, что он думает насчет отказа США от участия в арктических учениях. Напомним, Вашингтон решил не проводить учения в Арктике из-за нежелания просить помощи у России в случае аварии их ледокола. Интервью депутата опубликовало ФАН.
Цифры подтверждают слова Александра — сейчас у Москвы сразу десять ледоколов, тогда как у США — только два. При этом единственный тяжелый, Polar Star, построен еще в 1976 году и сейчас доживает последние дни.
Также Шерин объяснил, какие комплексы движут США и мешают арктическому сотрудничеству.
Соединенные Штаты отменили учения в Арктике, ссылаясь на то, что в случае поломки единственного ледокола им придется просить помощи у России. Ранее Пятый канал публиковал мнение американского конгрессмена о «потерянной» Арктике.