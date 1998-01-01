«Я жива и здорова» — Тодоренко наконец призналась поклонникам, что родила

, 15:46 Фото 570

Телеведущая и супруга экс-солиста Smash! Влада Топалова опубликовала в сети пост, где ответ на всех волнующий вопрос есть лишь в надписи на толстовке.

Фото: Instagram @reginatodorenko

Поклонники Регины Тодоренко и Влада Топалова могут выдохнуть и не злиться на своих кумиров. Телеведущая наконец высказалась в сети по поводу рождения их первенца.

— Ребята, хочу сказать спасибо всем вам за ваши слова поддержки и заботу! Не переживайте, у меня все хорошо, я жива и здорова, просто сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Мне уже не терпится поделиться с вами моментом своего счастья и рассказать о своем невероятном опыте! — написала звезда.

Instagram @reginatodorenko

Тодоренко и Топалов долго и упорно хранили молчание, публикуя на своих страницах отвлеченные посты о повседневной жизни. Поклонники даже успели разозлиться на них, обвинив их в «непростительной скрытности».

Теперь поклонники радостно бросились поздравлять молодых родителей.

— Поздравляю, Региночка! Счастья вашей семье! Малышу крепкого здоровья!

— Так сильно изменилась в лице, красотка стала.

— Вкусного молочка, спокойных ночей и безграничного материнского ресурса Вам! Пусть Ваше материнство будет в радость!

Ранее Пятый канал рассказывал, что счастливое событие в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова произошло 5 декабря. По некоторой информации в семье родился мальчик

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